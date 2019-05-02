Политика
Британия потребовала от США документы по экстрадиции АссанжаГазета.Ru 10:55
Суд Британии потребовал от США документы по экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщает The Guardian. Отмечается, что судья сообщил Ассанжу, что может согласиться на его экстрадицию в США.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:46, Ашберн
Общество
Король Таиланда женился на начальнице охраны
Обновлено в 10:00
Футбол
Лангле лишился части зуба в игре с «Ливерпулем»
Защитник "Барселоны" Клеман Лангле признался, что потерял часть зуба в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов с "Ливерпулем" (3:0).
Обновлено в 15:29
Общество
Эксперты спрогнозировали рост цен на продукты
Эксперты спрогнозировали возможный рост цен на продукты в России из-за праздников.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
Бойко раскритиковал слова Зеленского об общем между Россией и Украиной
Ранее 2 мая Зеленский заявил, что после присоединения Крыма к РФ и конфликта в Донбассе у России и Украины якобы не осталось ничего общего, кроме границы.
Обновлено в 16:16
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Общество
Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей
Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Музыка
Самбурскую вырезали из эфира Первого канала
Актриса Настасья Самбурская призналась, что ее выступление было вырезано из передачи о премии "Шансон года" на Первыом канале.
Обновлено в 08:53
Политика
Коломойский обвинил Януковича и Россию в убыли населения Украины
В последние пять лет население на Украине уменьшилось на 13 млн человек — это произошло из-за бывшего президента страны Виктора Януковича, России и «революции».
Обновлено в 16:03
Шоу-бизнес
Анна Снаткина панически боится летать
Актриса рассказала, что она начала панически бояться самолетов после случая, когда они с мужем летали на отдых в Таиланд.
Обновлено в 02:18
Происшествия
В Шереметьево грузовик врезался в пассажирский Boeing
Автомобиль технических служб врезался в пассажирский самолет, отбуксированный на парковку в московском аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 13:17
Шоу-бизнес
Наталью Водянову раскритиковали за картину с обнаженными людьми
Именно на последнем фото подписчики модели разглядели картину с обнаженными людьми, находящуюся рядом со столом, где должно было состояться празднование.
Обновлено в 11:45
Здоровье
Депздрав назвал излюбленные места укусов клещей
Самые распространённые места укуса — шея, область за ушами, подмышки, паховая зона, локтевые сгибы, — заявил АГН «Москва» Андрей Тяжельников, являющийся главным внештатным специалистом по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению в столичном департаменте.
Обновлено в 03:21
Теннис
Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира в Мюнхене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Мюнхене.
Обновлено в 11:23
Шоу-бизнес
Евгений Петросян улетел из России из-за слухов о своей личной жизни
В своем Instagram Петросян написал, что решил улететь подальше от вранья, впрочем, не упоминая конкретных эпизодов.
Обновлено в 06:21
Происшествия
В ООН назвали неэффективным расследование трагедии в Одессе
Специальная мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине считает, что расследование трагедии в Одессе, случившейся 2 мая 2014 года, идёт неэффективно, а власти страны бездействуют.
Обновлено в 15:01
Происшествия
Главе УМВД по Брянску предъявлено обвинение в превышении полномочий
Брянское управление СК предъявило обвинение в превышении полномочий начальнику УМВД по Брянску Игорю Судареву и бывшему руководителю управления экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Брянской области.
Обновлено в 10:27
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1 (2-й тайм)
Футболист "Арсенала" Месут Озил выйдет в стартовом составе лондонской команды на первый полуфинальный матч Лиги Европы против испанской "Валенсии", сообщается на официальном сайте УЕФА.
Обновлено в 14:18
Гаджеты
AMD намекнула, что следующее поколение консолей может выйти в 2020 году
CEO AMD доктор Лиза Су во время последнего финансового отчета компании намекнула, что консоли нового поколения поступят в продажу в 2020 году.
Обновлено в 05:44
Авто
FAW вывел на рынок седан Hongqi H5 — «убийцу» Mazda 6
Китайский автопроизводитель FAW начал продажи обновлённого седана премиум-класса Hongqi H5, способного составить серьезную конкуренцию такой "раскрученной" модели, как Mazda 6.
Обновлено вчера в 12:14
Футбол
Полузащитник «Витесса» Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле
Выступающий за «Витесс» на правах аренды полузащитник Мартин Эдегор признан лучшим игроком чемпионата Голландии в апреле.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
Дешевле большинства флагманов. Цену Honor V20 снизили до $400
Флагманский смартфон Honor V20, оснащенный однокристальной системой Kirin 980, врезанной в экран фронтальной и достойной тройной основной камерой, был представлен в конце прошлого года.
Обновлено в 03:26
Происшествия
Почти 60 бойцов Нацгвардии Украины отравились
На Украине 57 бойцов Национальной гвардии во Львове попали в госпиталь из-за отравления. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:34
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Происшествия
Суд арестовал министра экономики Дагестана на два месяца
Кировский районный суд Махачкалы на два месяца заключил под стражу главу Министерства экономики и территориального развития Дагестана Османа Хасбулатова, он подозревается в хищении более 20 млн рублей.
Обновлено в 04:53
Здоровье
Ученые назвали спасающий от ожирения повседневный продукт
Регулярное потребление риса может защитить от ожирения, считают японские ученые.
Обновлено в 04:03
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП по пути в аэропорт
2 мая Топалов сообщил, что попал в ДТП по пути в аэропорт.
Обновлено в 13:57
Политика
У Зеленского пообещали инаугурацию с «фишечками»
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала, как ее супруг гуляет с 9-месячной дочерью
«Папа может», – лаконично подписала видео, на котором ее супруг развлекает малышку, строя забавные рожицы и хлопая в ладоши, Лера Кудрявцева.
Обновлено в 13:58
Шоу-бизнес
Принц Гарри оставил Меган Маркл в самый важный момент
Ранее королева Елизавета II навестила принца Гарри и Меган Маркл в их коттедже Фрогмор.
Обновлено в 07:03