Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 маяТАСС 07:04
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала Вестминстерского магистратского суда.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:22, Ашберн
Политика
Климкин предложил украинский аналог акции «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин в ответ на призыв телеканала «Интер» присоединиться к акции «Бессмертный полк» предложил гражданам выйти на улицы с портретами пострадавших во время репрессий украинцев.
Обновлено в 17:53
Авто
Lada Largus CNG – универсал с заводским газобаллонным оборудованием
Начало производства Lada Largus CNG датируется мартом 2019 года.
Обновлено в 14:37
Игры
Ubisoft нашла способ пресечь незаконную перепродажу ключей
Возможно, и другие компании последуют этому примеру Многие покупают игры не только в сервисах вроде Steam, Epic Games Store, Origin или Uplay, но и ключи в сторонних магазинах, что иногда позволяет сэкономить.
Обновлено в 12:00
Гаджеты
В Южной Корее более четверти миллиона человек начали пользоваться 5G
Недавно были подведены итоги первых месяцев работы сетей и оказалось, что пользоваться 5G начали уже более четверти миллиона человек.
Обновлено в 06:51
Авто
Популярный внедорожник Duster прокачали тюнеры из фирмы Delta 4x4
Дополнительные лампы оценили на сумму от 264 до 500 евро, а светодиодные — от 300 до 949 евро.
Обновлено в 08:22
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Политика
США назвали российский газ дешевым и ненадежным
Отвечая на вопрос журналистов, почему Европа должна покупать американский газ вместо российского, цена на который ниже, Перри заявил: «Если вас волнует только дешевизна покупки, тогда не покупайте, например, Mercedes, покупайте дешевый, но ненадежный продукт».
Обновлено в 07:05
Здоровье
Ученые назвали повседневный продукт, спасающий от ожирения
Оказалось, что общее потребление энергии, распространенность ожирения, курения, доля пожилых людей, ВВП, уровень образования и расходы на здравоохранение значительно ниже в странах, потребляющих много риса.
Обновлено вчера в 23:18
Хоккей
Финляндия обыграла Чехию в матче Евротура
Следующий матч Финляндия проведет с командой России, встреча начнется 4 мая в 15:00 МСК. Россияне проиграли первый матч шведам (4:6).
Обновлено в 13:50
Общество
Самые счастливые россияне живут во Владивостоке
Обновлено в 09:06
Футбол
Арсенал — Валенсия 3:1
Обновлено в 16:54
Политика
Зеленский назвал единственным общим у России и Украины границу
Избранный глава Украины Владимир Зеленский не согласился с президентом России Владимиром Путиным, назвавшим россиян и украинцев одним народом.
Обновлено в 15:20
Культура
Софи Тёрнер сыграла свадьбу в Лас-Вегасе
Британская актриса Софи Тёрнер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», сыграла свадьбу в американском Лас-Вегасе.
Обновлено в 10:54
Армия и оружие
В Калининграде прошла первая ночная репетиция военного парада
На площади Победы в Калининграде под руководством заместителя командующего Балтийским флотом вице-адмирала Сергея Елисеева прошла первая ночная репетиция военного парада в ознаменование 74 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 16:53
Политика
Коломойский назвал причину уменьшения численности населения Украины
Основной причиной сокращения населения Украины на 13 млн человек Коломойский назвал майдан (госпереворот 2014 года, в ходе которого был свергнут президент Виктор Янукович).
Обновлено в 15:52
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Футбол
Стал известен состав юношеской сборной России по футболу на ЧЕ-2019
Тренерский штаб во главе с Дмитрием Хомухой назвал состав юношеской сборной России на финальный турнир чемпионата Европы по футболу 2019 года среди игроков не старше 17 лет, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Обновлено в 17:38
Политика
Владимир Путин подписал резонансный закон об изоляции Рунета
Президент Владимир Путин 1 мая подписал закон об автономной работе российского сегмента Интернета, который в народе называют законом об изоляции Рунета.
Обновлено вчера в 17:07
Общество
В Индии эвакуируют около 800 тысяч человек из-за циклона «Фани»
Как ожидается, циклон обрушится на берег штата Орисса в пятницу, 3 мая, порывы ветра могут достигать 180 км/час, в прибрежных районах ожидаются мощные дожди.
Обновлено в 02:07
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Общество
Стало известно, какие продукты уничтожают женскую красоту
Обновлено в 03:23
Политика
Зеленский официально стал избранным президентом Украины
Обновлено в 17:17
Игры
PlayStation 5 будет очень мощной
Компания AMD, которая уже достаточно давно делает железо для приставок компании Sony, заявила, что PlayStation 5 порадует пользователей чем-то невероятным.
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Нетребко и Эйвазов назвали истинного победителя шоу «Голос. Дети»
Удачи тебе, золотой голос, - подписал оперный певец свою публикацию, обратившись к мальчику.
Обновлено в 18:14
Армия и оружие
Российская авиабаза «Хмеймим» атакована среди дня. Видео
Террористы группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили о нанесении нового ракетного удара по российской военной авиабазе «Хмеймим», представив видеокадры пуска ракет реактивными системами залпового огня «Град».
Обновлено в 06:21
Происшествия
В Санкт-Петербурге произошел пожар на складе
Сведения о пострадавших в МЧС не поступали. В конце апреля сильный пожар на площади 42 тыс. кв. м произошел на складе сети «Магнит».
Обновлено в 18:11
Политика
США и Грузия провели секретные переговоры из-за «российской угрозы»
США и Грузия проводят закрытые дискуссии, суть которых останется секретной из-за России, заявил представитель пресс-службы Пентагона Эрик Пэйхон.
Обновлено в 17:54
Авто
Названы 10 автомобилей, с которым владельцы не расстаются более 10 лет
Эксперты исследовательской компании iSeeCars составили рейтинг машин, с которыми их владельцы не расстаются более 10 лет.
Обновлено в 10:11