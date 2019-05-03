Политика
Следующие слушания по делу Ассанжа состоятся 30 маяТАСС 07:04
Следующие слушания по делу об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа состоятся 30 мая. Об этом в четверг сообщает корреспондент ТАСС из зала Вестминстерского магистратского суда.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:52, Ашберн
Культура
Успенская объяснила «местью» неучастие Алсу в «Евровидении»
Исполнительница русского шансона Любовь Успенская считает, что российская певица Алсу (Алсу Абрамова) не будет принимать участия в международном песенном конкурсе "Евровидение", так как ей кто-то "мстит".
Обновлено в 18:57
Культура
Леонид Каневский празднует 80-летний юбилей
Леонид Каневский сегодня празднует 80-летний юбилей.
Обновлено в 16:27
Происшествия
СМИ узнали о стрельбе прокурора по несогласным с ним дачникам в Ленобласти
Прокурор Тихвинского района Ленинградской области открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры с двумя дачниками.
Обновлено в 18:04
Политика
РФ объяснила ОБСЕ упрощение выдачи паспортов жителям Донбасса
Заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Дмитрий Балакин заявил, что российская сторона приняла решение упростить выдачу паспортов жителям Донбасса, поскольку Украина лишила их законных прав.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия
Певец Влад Топалов попал в ДТП после исповеди и причастия, об этом артист написал в своем Instagram.
Обновлено в 19:11
Политика
Зеленский оценил выход на НТВ шоу с его участием
Избранный президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход на телеканале НТВ шоу с его участием.
Обновлено в 08:50
Кино
Умер сыгравший Чубакку в «Звездных войнах» актер
В США скончался актер Питер Мейхью. Он сыграл роль Чубакки в «Звездных войнах».
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
В ДНР назвали потери Украины в Донбассе за год
Обновлено в 16:51
Наука
Die Welt (Германия): человек разумный едва не вымер в Европе (Die Welt)
Для сравнения: сегодня в Германии на одном квадратном километре проживает 200 человек.
Обновлено в 17:42
Здоровье
Фитнес-профилактика для «белых воротничков»
Своими советами поделилась с нами врач ОЦМП Лариса ЕРЕМИНА.
Обновлено в 10:00
Наука
Утренние упражнения улучшают когнитивные способности на протяжении дня
Обновлено 30 апреля в 11:00
Экономика
Как стать «богатым папой» – рецепт от Роберта Кийосаки
Первая часть книги посвящена развенчанию основных общепринятых убеждений (как у обывателей, так и у ряда экспертов в финансовой сфере) относительно способов достижения материального благосостояния, стереотипов мышления и способов распоряжения деньгами, мешающих человеку стать «богатым папой», отойти от бесконечного «сведения концов с концами» и эффективно распределять свои доходы.
Обновлено в 16:25
Путешествия
Федор Конюхов прервал путь к мысу Горн из-за встречного ветра
Путешественник Федор Конюхов, совершающий кругосветный переход на весельной лодке, застрял в 300 милях (около 550 км) от мыса Горн из-за встречного ветра.
Обновлено в 14:06
Политика
Трамп внёс на утверждение сената кандидатуру нового постпреда при ООН
Президент США Дональд Трамп направил на утверждение сената кандидатуру Келли Крафт на пост нового постоянного представителя страны при ООН.
Обновлено в 18:59
Политика
Климкин предложил украинский ответ на акцию «Бессмертный полк»
Глава МИД Украины Павел Климкин предложил украинцам пройтись по улицам с портретами «замученных от сталинских репрессий».
Обновлено в 18:25
Музыка
Лазарев сдал кровь на национальность перед «Евровидением-2019»
Обновлено в 06:10
Кино
Завершились съемки последней серии «Теории большого взрыва»
Завершились съемки последнего эпизода телесериала «Теория большого взрыва» (The Big Bang Theory).
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Продажи смартфонов Huawei растут на фоне падения у Apple и Samsung
Лидерами на рынке остаются в основном пять компаний, среди которых Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi и Oppo.
Обновлено в 06:44
Интернет
Microsoft анонсировала облачные решения для «интернета вещей» и искусственного интеллекта
Компания Microsoft выпустит ряд технологических решений для корпоративных клиентов и программистов искусственного интеллекта и "интернета вещей" (IoT, Internet of Things).
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Ксения Собчак трогательно поздравила мать с днем рождения
Отечественная телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила свою мать с днем рождения.
Обновлено в 05:17
Политика
Коломойский назвал конфликт в Донбассе гражданской войной
Конфликт в Донбассе представляет собой гражданскую войну, в которой украинцы воюют с украинцами.
Обновлено в 14:57
Общество
Автор «Сталингулага» впервые дал интервью
Автор Telegram-канала «Сталингулаг» раскрыл свою личность — им оказался житель Махачкалы Александр Горбунов.
Обновлено в 10:00
Финансы
Евро впервые с начала апреля превысил 73 рубля
Впервые с 10 апреля на торгах на "Московской бирже" евро превысил отметку в 73 рубля, а доллар торговался на максимальных с 8 апреля уровнях: чуть выше 65 рублей.
Обновлено в 05:49
Технологии
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в РФ
Пользователи Last.fm сообщили о блокировке сервиса в России, однако официальных объявлений об этом не было.
Обновлено в 15:48
Общество
6 продуктов, которые могут исчезнуть из магазинов в ближайшее время
Какао Мед Хлеб Треска Вино Клубника Какао Какао, или шоколадные деревья, которые произрастают в западноафриканской Гане, рискуют исчезнуть с лица Земли из-за глобального потепления.
Обновлено в 04:53
Футбол
Зинченко подпишет с «Манчестер Сити» новый контракт
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Краснодаре уволят унизившую ребенка заведующую детсадом
Заведующая детским садом № 74 в Краснодаре, где ребенка унизили, заставив целовать землю, будет в ближайший рабочий день уволена по статье.
Обновлено в 05:17
Экономика
Bloomberg сообщил о лидерстве РФ по закупкам золота в 2019 году
Мировые центробанки побили рекорд последних шести лет по закупкам золота за первый квартал года, сообщил Bloomberg.
Обновлено в 19:11
Общество
Не все ульяновские дворы пережили зиму
«Единая Россия» требует устранить до 1 июня дефекты, выявленные в ходе работ по благоустройству во дворах.
Обновлено в 05:58