Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреляГазета.Ru 12:49

"Слушания продолжатся 11 апреля в 12.00 мск", - цитирует судью Елену Абрамову ТАСС. 10 апреля в суде был проведен допрос двух свидетелей по делу о драках, произошедших в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

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