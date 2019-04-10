Происшествия

Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреляГазета.Ru 12:49

"Слушания продолжатся 11 апреля в 12.00 мск", - цитирует судью Елену Абрамову ТАСС. 10 апреля в суде был проведен допрос двух свидетелей по делу о драках, произошедших в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.
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Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреля

Газета.Ru12:49

Следующее заседание по делу Кокорина и Мамаева назначено на 11 апреля

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Дело Кокорина и Мамаева суд продолжит рассматривать 10 апреля

REGNUMвчера в 18:04

Слушания по делу Кокорина и Мамаева возобновятся завтра

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Суд 11 апреля продолжит процесс по делу Кокорина и Мамаева

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Второй день допроса свидетелей по делу Кокорина и Мамаева. Главное

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В заявлении Пака по делу Кокорина и Мамаева говорится о национальной ненависти

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Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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