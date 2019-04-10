Происшествия
Суд продолжит заседание по делу Кокорина и Мамаева 11 апреляГазета.Ru 12:49
"Слушания продолжатся 11 апреля в 12.00 мск", - цитирует судью Елену Абрамову ТАСС. 10 апреля в суде был проведен допрос двух свидетелей по делу о драках, произошедших в центре Москвы с участием Кокорина и Мамаева.
Читать в источнике
Оценить14
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7316 источников, обновлено в 15:18, Ашберн
Происшествия
В Крыму в ДТП с автобусом погиб один человек
Обновлено в 12:36
Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
Геннадий Фролов окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в театре. С 1961 года был в труппе московского театра "Современник".
Обновлено в 12:46
Шоу-бизнес
«Мама спит с моим мужчиной»: вскрывшийся любовный треугольник закончился скандалом у Шепелева
Модель Элина Ковальская подозревает, что возлюбленный – актер Станислав Эрдлей крутит роман с ее матерью Мариной Рыльцовой.
Обновлено в 10:54
Общество
В Москве дадут салют в честь освобождения Одессы
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали
«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
Поражение F-22 Raptor в воздушном бою сняли на видео
Французский истребитель Rafale победил американский военный самолет F-22 Raptor во время совместного учебного боя.
Обновлено в 04:01
Наука
Объяснено отсутствие России в проекте создания снимков черной дыры
Россия не смогла участвовать в проекте создания снимка черной дыры из-за отсутствия соответствующих технологий.
Обновлено в 11:57
Футбол
Кокорин и Мамаев потратили около 400 тысяч рублей в день драки
Компания футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева в день череды инцидентов, приведших к возбуждению уголовного дела, потратила в клубе и кафе почти 400 тысяч рублей, заявила прокурор Светлана Тарасова в Пресненском суде Москвы, оглашая материалы дела.
Обновлено в 12:41
Армия и оружие
Войска ЗВО получили первый комплекс радиоэлектронной борьбы «Палантин»
Первый в ВС РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин", предназначенный для ведения радиоэлектронной разведки, поступил в войска общевойсковой армии Западного военного округа.
Обновлено в 14:42
Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении власти к народу
Некоторые депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете неуважительных высказываний в адрес россиян.
Обновлено в 11:05
Кино
Выбрана актриса на роль молодой принцессы Дианы в сериале «Корона»
К актерскому составу популярного сериала Netflix «Корона» присоединилась Эмма Корин. Актрисе досталась роль молодой принцессы Дианы.
Обновлено вчера в 15:16
Наука
Музыка в Сети оказалась вредна для природы
На пике производства виниловых пластинок, вся индустрия звукозаписи и продажи музыки обеспечила около 140 тысяч тонн парниковых газов в эквиваленте CO2.
Обновлено вчера в 09:06
Наука
Древнего сородича морских огурцов назвали в честь Ктулху
Британские палеонтологи обнаружили на территории графства Херефордшир древние останки беспозвоночных - предков морских огурцов.
Обновлено в 03:40
Политика
Польша подтвердила версию взрыва в самолете Качиньского
Причиной крушения самолета экс-президента Польши Леха Качиньского под Смоленском стал взрыв, заявил председатель подкомиссии по вопросам повторного расследования Смоленской катастрофы Антони Мацеревич.
Обновлено в 13:42
Спорт
Бутырская призвала Загитову не завершать карьеру
Обновлено в 13:01
Авто
Автомобили Aurus пообещали сделать дешевле
Автомобили Aurus, которые разрабатывались в рамках проекта «Кортеж», со временем будут дешеветь.
Обновлено в 04:03
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено в 14:04
Политика
Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ
Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика
Оппозиция в Израиле признала поражение на выборах в парламент
Лидеры оппозиционной политической партии «Кахоль-Лаван» Бени Ганц и Яир Лапид признали своё поражение на выборах в парламент в Израиле.
Обновлено в 13:49
Футбол
Объявлена сборная самых дорогих российских игроков до 21 года
Немецкий портал Transfermarkt представил сборную самых дорогих российских футболистов до 21 года, передает "Советский спорт".
Обновлено в 14:59
Спорт
В российском биатлоне захотели создать команду из лыжников
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев рассказал о планах создать экспериментальную команду лыжников, желающих выступать в биатлоне.
Обновлено в 08:40
Транспорт
ГИБДД предложила в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости
Госавтоинспекция предложила резко ужесточить наказание за нарушение скоростного режима на дорогах, штраф за превышение максимально разрешенной скорости на 20–40 км/ч предлагается поднять сразу в шесть раз.
Обновлено в 09:12
Политика
Пенс пытался выгнать из зала Совбеза представителя Венесуэлы
Постпред Венесуэлы само собой не сдвинулся и с места, а Пенс сообщил, что США уже готовят проект резолюции с призывом к ООН признать Гуайдо, за которого никто не голосовал и которого никто не выбирал.
Обновлено в 13:45
Космос
Илон Маск устроил интернет-перебранку с основателем Amazon
Основатель компании SpaceX Илон Маск назвал «подражателем» главу корпорации Amazon Джеффа Безоса.
Обновлено в 12:58
Экономика
Группа «Черкизово» подтвердила отказ от SPO
Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса птицы и готовой мясной продукции в России, подтвердила отказ от размещения акций на Московской бирже, сообщил представитель компании.
Обновлено в 13:26
Происшествия
В Петербурге эвакуируют «Меги» на Парнасе и Дыбенко
Вслед за эвакуацией «Континента» на проспекте Стачек, в Петербурга началась эвакуация в «Мега Дыбенко» и «Мега Парнас».
Обновлено в 12:38
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов заявил, что жена не просит у него денег
Недавно Дмитрий Тарасов рассказал, что его супруга пока не работает.
Обновлено в 10:36
Армия и оружие
В Ливии армия Хафтара сбила военный самолет
Обновлено в 14:49
Космос
Trace Gas Orbiter не заметил марсианский метан
Обновлено в 13:36