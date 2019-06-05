Происшествия

Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасилованииГазета.Ru вчера в 21:36

Закрыто дело об обвинении нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает ТАСС. Как стало известно Bloomberg, рассмотрение судебного иска американской модели Кэтрин Майорги прекращено по добровольной инициативе истца.
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Дело Роналду об изнасиловании закрыто

Газета.Ru03:57

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

РИА Новости01:17

Дело об изнасиловании против Криштиану Роналду закрыто

Эхо Москвы00:15

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

Спорт-Экспрессвчера в 22:05

Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено

Московский Комсомолецвчера в 21:57

Дело по обвинению Роналду в изнасиловании закрыто

News.ruвчера в 21:53

Дело об обвинении Роналду в изнасиловании закрыто

ТАССвчера в 21:10
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Авто

Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения

Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
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Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%

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В Челябинской области назначили нового главу УФСБ

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Космос

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По Москве прокатилась волна сообщений о минировании

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«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании

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На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи

В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
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Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
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РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»

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Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве

Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
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Футбол

«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера

Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
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Криштиану Роналду
Португальский футболист
Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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