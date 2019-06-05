Происшествия
Следствие закрыло дело об обвинении Роналду в изнасилованииГазета.Ru вчера в 21:36
Закрыто дело об обвинении нападающего "Ювентуса" и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду в изнасиловании, сообщает ТАСС. Как стало известно Bloomberg, рассмотрение судебного иска американской модели Кэтрин Майорги прекращено по добровольной инициативе истца.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Судебное производство в отношении Роналду об изнасиловании прекращено
Московский Комсомолецвчера в 21:57
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 06:55, Ашберн
Хоккей
Павел Дацюк вернется в «Автомобилист»
Обновлено в 06:07
Армия и оружие
Американский профессор: если США и РФ столкнутся, то только в Европе
Легвольд называет отношения РФ с США и в целом с Западом новой Холодной войной.
Обновлено в 03:58
Происшествия
Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии
Продюсер Бари Алибасов находится в тяжелом состоянии после того, как он нечаянно выпил отраву вместо воды.
Обновлено в 02:36
Политика
Аваков не уйдет в отставку из-за гибели ребенка от пуль полицейских
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что не намерен подавать заявление об отставке после гибели пятилетнего мальчика, в смерти которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 06:41
Происшествия
СК установил личность убийцы бывшего спецназовца в Подмосковье
Следственный комитет установил личность нанёсшего смертельное ранение во время драки экс-спецназовцу Никите Белянкину в Подмосковье, ему предъявлено обвинение.
Обновлено в 04:56
Армия и оружие
Шойгу: Обстановка на границах СНГ остается крайне напряженной
Беспрецедентная военная активность НАТО на границах СНГ, разрушение стратегических договоренностей по предотвращению ракетно-ядерной угрозы и противодействие от мобильных отрядов международных террористов стали основными темами заседания совета министров обороны государств-участников СНГ, которое прошло на побережье Черного моря в Анапе.
Обновлено в 06:33
Здоровье
Более 700 медиков получили статус «Московский врач»
В поликлиниках и больницах Департамента здравоохранения столицы теперь насчитывается 705 специалистов, которые получили статус «Московский врач».
Обновлено в 00:17
Общество
Почти 40% россиян согласились бы отказаться от пластиковых пакетов
По данным всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 85% россиян допускают возможность отказа в той или иной степени от использования пластиковых пакетов, при этом только 25% россиян используют их повторно.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Дневники группы Дятлова передали прокуратуре для новой проверки
Дневники, написанные членами группы Дятлова, передали представителям прокуратуры для новой проверки.
Обновлено в 02:27
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
"Возбуждено уголовное дело по факту отказа школьникам в летнем отдыхе на одной из баз в Богородском районе Нижегородской области по признакам преступления, предусмотренного ст. 136 УК РФ (нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина)", - говорится в сообщении.
Обновлено в 04:29
Авто
Первое официальное фото Kia XCeed развеяло все сомнения
Kia после череды спайшотов опубликовала первое официальное фото модели XCeed, которую в компании назвали стильной и выразительной альтернативой привычным кроссоверам.
Обновлено в 05:25
Политика
Опрос: рейтинг партии Зеленского вырос почти до 50%
На Украине зафиксирован рост рейтинга партии "Слуга народа" до 48,2%, выяснили эксперты социологической группы "Рейтинг" в ходе проведенного опроса.
Обновлено в 06:31
Кино
От Marvel требуют воскресить Железного человека
На портале Change.org появилась петиция, в которой фанаты франшизы «Мстители» потребовали от студии Marvel воскресить Тони Старка.
Обновлено в 05:34
Общество
Для правительства Пермского края на ваши деньги купят зонты
Правительство Пермского края планирует закупить 14 зонтов для своих сотрудников. Соответствующий аукцион появился на сайте госзакупок.
Обновлено в 04:29
Политика
В Челябинской области назначили нового главу УФСБ
С 2014 по 2016 год был первым заместителем начальника УФСБ России по Челябинской области, а затем руководителем УФСБ России по Пензенской области, сообщает пресс-служба челябинского управления ФСБ.
Обновлено в 04:35
Происшествия
Сбой в базе ГИБДД произошел по всей России
Сбой в Федеральной информационной системе (ФИС) ГИБДД произошел по всей России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 02:50
Авто
Продажи кроссоверов и внедорожников с пробегом выросли на 8%
Обновлено в 02:10
Политика
Молдавия не намерена платить России за газ для Приднестровья
Молдавия не собирается платить России за газ, который поставлен Приднестровскому региону, заявил президент Молдавии Игорь Додон.
Обновлено в 05:45
Происшествия
По Москве прокатилась волна сообщений о минировании
Обновлено в 05:58
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Авто
«АвтоВАЗ» отказался от статуса публичной компании
«АвтоВАЗ» изменил свой статус с публичного на непубличный, сообщается в пресс-релизе компании.
Обновлено в 06:15
Происшествия
На Алтае школьницы заставили сверстницу пить из лужи
В Алтайском крае следственные органы проводят проверку инцидента в Бийске, где школьницы заставляли 15-летнюю девочку опускать лицо в лужу и, возможно, даже пить из нее грязную воду.
Обновлено в 02:32
Экономика
В два раза выросло число жителей РФ, которым сократили зарплаты
Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, проведенного Институтом социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, уменьшение размера своей зарплаты заметили в 2018 году 18,3% жителей России.
Обновлено в 04:37
Авто
Гордон Мюррей в 2022 году выпустит преемника McLaren F1 за £2,5 млн
Новые гиперкары будут выпущены компанией Gordon Murray Automotive тиражом всего в 100 экземпляров, их стоимость составит 2 500 000 фунтов стерлингов.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский назвал Россию виновной в обострении ситуации в Донбассе.
Обновлено в 03:20
Экономика
РЖД потратит более миллиарда евро на новые «Сапсаны»
Обновлено в 05:02
Здоровье
Клиника кризисной помощи для подростков открылась в Москве
Первая в столице клиника кризисной помощи для подростков открылась на базе Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков имени Г. Е. Сухаревой на юге Москвы.
Обновлено в 06:01
Футбол
«Рубин» объявил об отставке Курбана Бердыева с поста главного тренера
Пресс-служба казанского «Рубина» объявила об отставке главного тренера клуба Курбана Бердыева.
Обновлено в 06:31