Происшествия

Следствие в Москве просит арестовать серийного отравителяГоворит Москва 04:23

О серийном отравителе написало издание The Village, одна из сотрудниц которого — Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемого позже задержали.
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Против подозреваемого в отравлении прохожих в Москве завели семь уголовных дел

Дождь05:07

МВД возбудило семь дел против московского отравителя

РИА Новости05:01

МВД требует ареста предполагаемого московского серийного отравителя

ТАСС04:24

Следствие просит арестовать московского отравителя

Москва 2404:30

Полиция возбудила семь уголовных дел из-за отравления москвичей напитками

Медиазона04:23

МВД просит арестовать московского отравителя

RT на русском04:18

Полиция возбудила еще три дела об отравлениях газировкой людей в центре Москвы

Агентство Москва04:18
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Происшествия

Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК

Следственный комитет принял к производству уголовное дело в отношении Мурата Сабанова, обвиняемого в отравлении москвичей и похищении их имущества, сообщила РИАМО в среду представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.
Обновлено в 14:01
Политика

Сессию ПАСЕ покинули делегации пяти стран

В знак протеста против возвращения России в ПАСЕ июньскую сессию Ассамблеи покидают делегации пяти стран, передает корреспондент ИА REGNUM 26 июня.
Обновлено в 12:49
Политика

Россия направила Украине ноту по вопросу освобождения моряков

МИД России направил в Международный трибунал по морскому праву и в посольство Украины ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках российского законодательства может использовать для освобождения моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие

В результате обстрела ВСУ ранена мирная жительница Донецка — СЦКК

Обновлено в 04:59
Футбол

«Ростов» обыграл «Спартак» в матче предсезонного турнира

В рамках предсезонного турнира "Ростов" на поле стадиона "Шпортплац ТСВ" в австрийском городе Пеллау обыграл московский "Спартак" со счетом 2:0. У победителей встречи голами отметились Дмитрий Полоз и Александр Саплинов, забившие мячи на третьей и 32-й минутах соответственно.
Обновлено в 14:05
Наука

Американцы похвастали манёврами нового вертолёта-разведчика

В рамках нового этапа испытаний, вертолёт провел несколько манёвров на небольшой высоте и скоростных пролётов.
Обновлено в 13:41
Политика

Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о Грузии и России

Член Севета Федерации Алексей Пушков прокомментировал слова советского и грузинского актера Вахтанга Кикабидзе о массовых протестах в Грузии и отношениях с Россией.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Поисковики представили техногенную версию гибели группы Дятлова

Обновлено в 07:59
Путешествия

В Грузии остается 930 организованных туристов из России

В Грузии в настоящее время остается 930 организованных туристов из России, все они вернутся домой до 8 июля включительно.
Обновлено в 13:33
Общество

Мантуров прокомментировал растраты на дорогие отели в командировках

Глава Минпромторга Денис Мантуров прокомментировал публикацию издания Transparency International Russia, в которой рассказывалось о расходах российских чиновников на командировки.
Обновлено в 10:21
Политика

Путин потребовал перестать прятать на дорогах камеры

На собрании Государственного совета по развитию сети автодорог и безопасности ДД российский лидер Владимир Путин объявил, что следует перестать на дорогах скрывать камеры для штрафования водителей.
Обновлено в 11:19
Театры

Бояков «побрезгал» видеообращением актеров МХАТ

Художественный руководитель МХАТ имени Горького Эдуард Бояков заявил, что испытывает чувство брезгливости в связи с видеообращением актеров труппы, потребовавших возвращения на должность бывшего худрука театра Татьяны Дорониной.
Обновлено в 12:49
Армия и оружие

Российские военные специалисты покинули Венесуэлу

Россия вывозит из Венесуэлы специалистов-техников, которые в течение последних месяцев оказывали помощь стране в обслуживании военной техники.
Обновлено в 12:45
Авто

Новая LADA Granta получит вариатор Jatco

Вслед за LADA XRay Cross, уже получившем вариатор Jatco, и LADA Vesta, которая получит его в этом году, новой бесступенчатой трансмиссией оснастят самую продаваемую модель в линейке – LADA Granta.
Обновлено вчера в 10:27
Здоровье

В Кургане 1 июля откроется новый онкоцентр

Центр амбулаторной онкологической помощи начнёт работать в Кургане с 1 июля.
Обновлено в 10:18
Технологии

YouTube вводит новые функции для поиска интересных видео

Одна из новых функций позволит легче находить интересующие видео по темам с помощью персонализированных подсказок: функция появится в разделе «Следующее» и наверху главной страницы сайта.
Обновлено в 12:35
Общество

Алибасов показал доказательства отравления «Кротом»

Обновлено в 06:50
Гаджеты

Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей

Продукция уже доступна для заказа и как оказалось, Цена на самый бюджетный телевизор Xiaomi в РФ составила 10 000 рублей.
Обновлено в 13:39
Происшествия

В Энгельсе горит рынок на площади более 1 тыс. кв. м

Площадь пожара превысила тогда пять тыс. кв. м. Была задержана поджигательница - одна из торговок.
Обновлено в 12:45
Политика

Косачев назвал восстановление прав России в ПАСЕ поражением русофобов

26 июня ПАСЕ полностью отклонила все санкционные поправки в проект резолюции о полномочиях российской делегации, восстановив ее права в полном объеме.
Обновлено в 13:24
Политика

Путин назначил врио главы Ингушетии

Президент России Владимир Путин назначил нового врио президента Ингушетии.
Обновлено в 14:03
Происшествия

Врачи запрещают допрашивать сына Соколова по делу об убийстве матери

Обновлено в 11:15
Политика

В России обвинили олигарха Плахотнюка в контрабанде наркотиков

МВД России заочно предъявило обвинения олигарху Владимиру Плахотнюку в контрабанде и сбыте наркотиков, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:59
Авто

Dodge тизером анонсировал новую модель в исполнении SRT

Оказывается, они были правдивы, так как Dodge только что выпустила короткий видео-тизер, демонстрирующий новую версию Charger.
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Лариса Гузеева: «После предательства я лежала пластом»

После предательства лежала пластом, не могла ни рукой, ни ногой пошевелить.
Обновлено в 08:10
Армия и оружие

Минобороны заявило о подготовке информационных атак на командование ВС

«В ближайшее время ожидается усиление информационного давления, направленного против представителей руководящего состава ВС России всех уровней», — цитирует его РИА Новости.
Обновлено в 10:32
Общество

В Госдуме оценили сообщения о токсичной воде в Байкале

Обновлено в 10:54
Футбол

Сборная России по пляжному футболу уступила испанцам на старте Евроигр

Обновлено вчера в 09:59
Транспорт

Водителей смогут лишать прав за грязные номера

Российских автовладельцев могут начать лишать водительских прав за намеренное сокрытие номерных знаков.
Обновлено в 07:29
Здоровье

В Курской области обсудили возможности «Электронного здравоохранения»

Сегодня в Курске в рамках Среднерусского экономического форума обсудили возможности цифрового здравоохранения.
Обновлено в 10:44
Как работают Яндекс.Новости?
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