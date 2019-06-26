Происшествия
Следствие в Москве просит арестовать серийного отравителяГоворит Москва 04:23
О серийном отравителе написало издание The Village, одна из сотрудниц которого — Людмила Чижова, по заявлению журналистов, стала его жертвой. Подозреваемого позже задержали.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 14:32, Вашингтон
Происшествия
Дело «московского отравителя» передали из полиции в СК
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