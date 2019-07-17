Политика
Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17REGNUM 06:28
В уголовном деле о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года появились новые свидетели, заявил руководитель Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию авиакатастрофы Вилберт Паулиссен.
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