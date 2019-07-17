В уголовном деле о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года появились новые свидетели, заявил руководитель Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию авиакатастрофы Вилберт Паулиссен.

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17

Политика Володин предложил изменить Конституцию Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.

Политика Подписи умерших людей нашли у 12 кандидатов в Мосгордуму В подписных листах у 12 кандидатов в Мосгордуму найдено в общей сложности почти 350 "мертвых душ", заявил в среду председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.

Политика Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта Россияне могут получить возможность использовать электронные паспорта на два года раньше, чем изначально было запланировано.

Политика На Порошенко завели 11 уголовных дел Государственное бюро Украины расследует 11 уголовных дел против экс-президента страны Петра Порошенко и его соратников.

Происшествия 7-летний житель Кольского района застрял в летнем лагере под Туапсе Мальчика решили оставить на вторую смену, но отправили уже в другой лагерь. При этом все вещи ребенка уехали в Мурманск.

Музыка Скончался южноафриканский певец Джонни Клегг В ЮАР в результате длительной болезни ушел из жизни 66-летний известный музыкант Джонни Клегг.

Политика Зеленский потребовал срочное заседание Рады Президент Украины Владимир Зеленский направил спикеру Верховной Рады Андрею Парубию обращение с просьбой собрать срочное заседание парламента в четверг, 18 июля.

Общество Рекордный за все годы спрос на новостройки зафиксирован в Москве В июне Росреестр зарегистрировал рекордное за все годы число договоров на первичном рынке жилья — 11,6 тысячи соглашений.

Происшествия СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17 Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».

Экономика Реальные доходы россиян продолжили падение В июне 2019 года средняя зарплата россиян составила 49,84 тыс. руб. Почему доходы уходят в минус Из представленных Росстатом данных следует, что реальные доходы населения значительно снизили темпы падения во втором квартале (– 0,2%) по сравнению с первым (– 2,5%).

Происшествия Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.

Политика Евросоюз призывает Россию взять на себя вину за крушение MH17 Ответственность за крушение малайзийского Boeing над Донбассом в 2014 году должна взять на себя РФ, уверены в ЕС.

Политика Вице-премьер Италии заявил о получении угроз от украинцев Вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил, что после получения угроз его жизни итальянские спецслужбы идентифицировали группу украинцев, готовивших покушение.

Политика Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.

Происшествия Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке Группа неизвестных открыла огонь по ресторану, в котором находились турецкие дипломаты, передаёт Haberturk.

Политика Путин расширил упрощенный режим получения гражданства на весь Донбасс Президент России Владимир Путин подписал указ, который разрешает претендовать на российское гражданство в упрощенном порядке украинцам, которые жили ранее в любом районе Луганской или Донецкой областей Украины.

Политика МИД: Закон о языке осложнит перспективы урегулирования в Донбассе Вступление на Украине в силу закона о государственном языке отдалит перспективы мирного урегулирования в Донбассе и связано с дальнейшим осложнением ситуации в регионе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Происшествия Подозреваемый в разбое сотрудник ФСБ признал вину Сотрудник управления «К» ФСБ (курирует банковскую сферу) Артур Власов полностью признал вину в разбое в ходе заседания Московского окружного военного суда, передает «Интерфакс».

Шоу-бизнес Аллегрова поддержала Ирину Шейк песней На днях на странице звезды отечественной эстрады Ирины Аллегровой был опубликован отрывок с ее недавнего выступления — в кадре артистка исполняет свой хит «Угонщица».

Армия и оружие Моряки Северного флота готовятся к параду в Кронштадте Военные готовят корабли к главному военно-морскому параду. Он состоится 28 июля в Санкт-Петербурге и Кронштадте.

Политика МИД Украины протестует против продления ареста морякам Министерство иностранных дел Украины выразило протест против продления ареста военнослужащих украинских ВМС, задержанных в Керченском проливе, еще на три месяца.

Авто Обновленный Hyundai Solaris показали до премьеры Компания Hyundai готовит к дебюту обновленную версию бестселлера Verna для китайского рынка.