Политика

Следствие сообщило о новых свидетелях в деле о крушении рейса MH17REGNUM 06:28

В уголовном деле о крушении малайзийского Boeing на Украине в июле 2014 года появились новые свидетели, заявил руководитель Совместной следственной группы (ССГ) по расследованию авиакатастрофы Вилберт Паулиссен.
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В деле о MH17 нашли новых свидетелей

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