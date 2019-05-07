Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в ШереметьевоКоммерсантъ вчера в 16:23
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево. По словам руководителя Минтранса России Евгения Дитриха, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно.
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Экономика
ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко
Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество
Мэрия отклонила все заявки на благоустройство «Зеленой рощи»
Закупочная комиссия администрации Екатеринбурга отклонила все три заявки, поступившие на аукцион по благоустройству парка «Зеленая роща».
Обновлено в 01:04
Политика
Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая
Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Общество
В Москве потеплеет до +25 градусов
Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие
Россия построит атомный авианосец
Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Авто
Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей
Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество
Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации
Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Политика
В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства
«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Общество
Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади
Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество
Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок
Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика
Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь
Обновлено вчера в 15:42
Гаджеты
Huawei воюет с Samsung в торговых центрах
Китайская компания Huawei не перестаёт издеваться над южнокорейским конкурентом Samsung.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия
Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100
У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Происшествия
Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая
Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия
На Невском проспекте иномарка влетела в людей, есть погибшие
В результате ДТП 47-летний водитель погиб на месте. Еще два пешехода попали в больницу с серьезными травмами.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие
Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе
Обновлено вчера в 12:26
Религия
Православные отмечают Пасху усопших
Обновлено в 02:58
Общество
Театр «У Никитских ворот» возобновит работу в полном объеме 7 мая
Московский театр «У Никитских ворот» после опечатывания из-за проблем с подключением воды в полном объеме вернется к работе во вторник, 7 мая 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в литературной части театра.
Обновлено вчера в 11:45
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Авто
Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»
На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия
Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей
Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Наука
Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео
Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Игры
Microsoft затизерила нечто по «Игре престолов» для Xbox
Обновлено вчера в 06:00
Политика
Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters
Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
Обновлено в 03:56