Происшествия

Следствие рассматривает все версии трагедии в ШереметьевоКоммерсантъ вчера в 16:23

Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево. По словам руководителя Минтранса России Евгения Дитриха, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно.
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Названа приоритетная версия катастрофы с SSJ-100

Газета.Ru03:12

Ошибка пилотов является приоритетной версией катастрофы SSJ 100

Коммерсантъ01:35

«Ъ» назвал приоритетную версию катастрофы с SSJ-100

РИА Новости00:52

Эксперты назвали основную версию авиакатастрофы в Шереметьеве

Вести.Ru01:55

«Коммерсантъ»: доминирующая версия в деле о крушении SSJ-100 — ошибка пилотов

Snob.ruвчера в 20:26

Появились новые данные о причинах катастрофы «Суперджета» в Шереметьево

Взгляд.рувчера в 11:22

Лётчик-испытатель заявил о неизбежности пожара на SSJ100 в Шереметьеве

Говорит Москвавчера в 11:35
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Экономика

ЦБ счел неудовлетворительной деловую репутацию миллиардера Бойко

Согласно документам Банка России предписания направлены в адрес Олега Бойко в соответствии с федеральным законом «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Обновлено вчера в 21:37
Общество

Мэрия отклонила все заявки на благоустройство «Зеленой рощи»

Закупочная комиссия администрации Екатеринбурга отклонила все три заявки, поступившие на аукцион по благоустройству парка «Зеленая роща».
Обновлено в 01:04
Политика

Торгпред США подтвердил планы поднять пошлины на товары из Китая

Торгпред США и главный переговорщик по торговле президента Дональда Трампа Роберт Лайтхайзер подтвердил планы Вашингтона повысить пошлины на китайские товары в ночь на пятницу (00.01 по Вашингтону, 07.01 мск) сообщило агентство Блумберг.
Обновлено вчера в 18:18
Общество

В Москве потеплеет до +25 градусов

Кстати, 7 мая 1967 года воздух в Москве прогрелся до +29,2 градуса. А температурный минимум составляет -2 градуса.
Обновлено вчера в 23:15
Армия и оружие

Минобороны выложило документы об освобождении Севастополя

Обновлено в 03:53
Армия и оружие

Россия построит атомный авианосец

Ранее командование ВМФ России заявляло, что намерено получить атомный авианосец к 2030 году, а контракт на его строительство планируется подписать в 2025 году.
Обновлено в 02:45
Авто

Китай разрешит экспорт подержанных автомобилей

Министерство торговли Китая начало разрешать экспорт подержанных автомобилей. Об этом 6 мая сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 06:58
Политика

В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Общество

Для людей старше 40 лет вступил в силу новый порядок диспансеризации

Россияне старше 40 лет смогут проходить диспансеризацию раз в год, а не раз в три года как раньше.
Обновлено вчера в 08:43
Политика

В ДНР начали прием документов на получение российского гражданства

«Сегодня с 9:00 все 33 территориальных подразделения миграционной службы МВД ДНР начали сбор документов у жителей Республики на получение гражданства Российской Федерации в упрощенном порядке», – отметил руководитель службы.
Обновлено в 03:23
Общество

Генеральная репетиция парада Победы прошла на Красной площади

Генеральная репетиция парада, приуроченного к 74-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершилась на Красной площади, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 04:28
Общество

Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах

Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Общество

Револьвер XIX века обнаружили в Москве во время раскопок

Археологи при раскопках в Москве на Долгоруковской обнаружили револьвер позапрошлого столетия и кокарду с милицейской фуражки.
Обновлено в 02:38
Политика

В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду

Минприроды готовит запрет на продажу одноразовой посуды из пластика, сообщил РИА Новости глава ведомства Дмитрий Кобылкин.
Обновлено вчера в 20:10
Политика

Помпео: США обеспокоены претензиями России на Северный морской путь

Обновлено вчера в 15:42
Гаджеты

Huawei воюет с Samsung в торговых центрах

Китайская компания Huawei не перестаёт издеваться над южнокорейским конкурентом Samsung.
Обновлено вчера в 08:14
Происшествия

Появились новые данные о состоянии пострадавших в катастрофе SSJ-100

У пациентов Центра имени Вишневского, доставленных в ожоговый центр после катастрофы пассажирского самолета SSJ-100, положительная динамика и есть все шансы на выздоровление.
Обновлено в 01:49
Происшествия

Приговор по делу Кокорина и Мамаева объявят 8 мая

Приговор по делу нападающего "Зенита" Александра Кокорина и полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева будет объявлен в 8 мая в 14:00 по московскому времени.
Обновлено вчера в 16:30
Происшествия

На Невском проспекте иномарка влетела в людей, есть погибшие

В результате ДТП 47-летний водитель погиб на месте. Еще два пешехода попали в больницу с серьезными травмами.
Обновлено вчера в 13:45
Армия и оружие

Порошенко сменил командующего операцией ВСУ на Донбассе

Обновлено вчера в 12:26
Религия

Православные отмечают Пасху усопших

Обновлено в 02:58
Общество

Театр «У Никитских ворот» возобновит работу в полном объеме 7 мая

Московский театр «У Никитских ворот» после опечатывания из-за проблем с подключением воды в полном объеме вернется к работе во вторник, 7 мая 2019 г. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в литературной части театра.
Обновлено вчера в 11:45
Политика

Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Транспорт

Российским дорожникам официально разрешат класть асфальт в непогоду

Обновлено в 02:38
Авто

Дизайн преемника Lada 4x4 запатентовал «АвтоВАЗ»

На изображениях запечатлен SUV. Как предполагают эксперты, модель станет преемником внедорожника Lada 4x4.
Обновлено вчера в 06:47
Происшествия

Жители Перми похитили бизнесмена, потребовав за него 12 млн рублей

Потом похитители отправили знакомому бизнесмена смс-сообщение с требованием выплатить им 12 миллионов рублей.
Обновлено в 04:11
Наука

Как взрывается бетон и почему это происходит: зрелищное видео

Команда исследователей решила исправить это недоразумение и заперлась в лаборатории, где ученые принялись методично взрывать куски бетона.
Обновлено в 02:14
Спорт

Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок

Мужской мировой рейтинг возглавил американец Натан Чен. Следом за ним расположился представитель Японии Шома Уно.
Обновлено в 03:34
Игры

Microsoft затизерила нечто по «Игре престолов» для Xbox

Обновлено вчера в 06:00
Политика

Власти Мьянмы подтвердили освобождение журналистов Reuters

Власти Мьянмы подтвердили освобождение двух журналистов агентства Reuters, которые были приговорены к семи годам тюрьмы за нарушение закона о государственной тайне.
Обновлено в 03:56
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