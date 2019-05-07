Происшествия
Следствие рассматривает все версии трагедии в ШереметьевоКоммерсантъ вчера в 16:23
Помимо действий самих пилотов СКР активно изучает работу наземных служб Шереметьево. По словам руководителя Минтранса России Евгения Дитриха, службы реагирования аэропорта Шереметьево сработали оперативно.
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Происшествия
Семьям погибших в катастрофе в Шереметьево выплатят по 5 млн рублей
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
Заражение ребенка гепатитом С оценили в 10 млн рублей
Рассматривалось обращение матери двухлетней девочки, которая проходила лечение в клинике с октября 2017 года по март 2018 года, о компенсации в виде 10 млн руб. за моральный вред.
Обновлено вчера в 09:58
Авто
Объявлены российские цены на Porsche 911 Speedster
Родстер, который был выпущен ограниченной партией из 1948 экземпляров, оказался самым дорогим автомобилем Porsche на российском рынке.
Обновлено в 04:36
Политика
В России готовят запрет на одноразовую пластиковую посуду
Ранее стало известно, что Евросоюз запретит продажу одноразовой пластиковой посуды к 2021 году.
Обновлено вчера в 20:10
Экономика
Таллин и Рига согласовали пошлину на российскую электроэнергию
Эстония и Латвия договорились ввести пошлину на импорт российской электроэнергии.
Обновлено в 03:14
Религия
Радоница без авто: на кладбищах Новокузнецка ограничат доступ
В целях обеспечения безопасности дорожного движения во время Родительского дня, 7 мая, на дорогах Новокузнецка вводят 14 дополнительных экипажей.
Обновлено вчера в 02:12
Происшествия
В Лондоне нашли могилу Человека-слона через 130 лет после его смерти
Скелет Меррика хранился в Королевском госпитале Лондона. Мягкие ткани британца удалось обнаружить спустя 130 лет после его смерти.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес
Миддлтон наплевала на первенца Маркл
Обновлено в 04:19
Наука
В США нашли новый штамм «собачьей чумы»
Зоологи в США обнаружили несколько диких зверей, заражённых новым штаммом вируса чумки собак, который нельзя вылечить известными вакцинами, сообщают РИА Новости.
Обновлено в 04:19
Политика
В отношении спикера Верховной рады Парубия возбудили дело
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) приняло решение о возбуждении уголовного дела в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия в связи с возможным нецелевым использованием бюджетных средств.
Обновлено в 02:59
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в апреле выросли на 5,2%
Обновлено в 04:23
Авто
Skoda анонсировала премьеру обновленного Skoda Superb
Компания Skoda анонсировала премьеру обновленной флагманской модели Superb.
Обновлено в 02:39
Общество
Определены аномально голосовавшие за дочь Алсу регионы
Эксперты должны оценить информационную безопасность системы подсчета голосов и определить, имели ли место накрутки.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Генпрокурор РФ раскритиковал реализацию реформы системы ТКО в регионах
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка раскритиковал реализацию реформы отрасли обращения с мусором на совещании в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 03:22
Спорт
Загитова возглавила мировой рейтинг фигуристок
Первое место в женском одиночном катании занимает россиянка Алина Загитова. Вслед за ней расположилась японка Сатоко Мияхара.
Обновлено в 03:34
Экономика
Банк Morgan Stanley свернет деятельность в России
Свой Городской ипотечный банк в России Morgan Stanley продал в 2010 году.
Обновлено вчера в 22:12
Происшествия
Силовики ликвидировали нападавшую на неславян группу неонацистов
6 мая СК возбудил против лидеров неонацистов и нескольких активистов группировки уголовное дело по ст. 282.1 Уголовного кодекса (организация экстремистского сообщества).
Обновлено в 05:50
Политика
В Германии посмеялись над авианосцем США у берегов Ирана
Обновлено в 05:27
Хоккей
Джефф Плэтт и Николай Тимашов перешли в «Автомобилист»
На следующий год защитник пополнил состав «Автомобилиста», за который выступал на протяжении трёх лет.
Обновлено в 05:22
Политика
Еврокомиссар встретится с новоизбранным президентом Украины Зеленским
Комиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан прибыл в Киев для встречи с новоизбранным президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщило во вторник интернет-издание "Европейская правда".
Обновлено в 05:51
Гаджеты
Платформа iOS 13 получит темную тему и функцию родительского контроля
Следующая версия мобильной платформы iOS 13 получит темную тему, новый спящий режим и функцию родительского контроля.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия
Суд рассмотрит дело сына Игоря Талькова в особом порядке
Особый порядок предусматривает полное признание вины и отказ от исследования доказательств и допроса свидетелей, таким образом, процесс может занять не более дня вместе с вынесением приговора.
Обновлено в 05:00
Происшествия
Под Киевом пьяный депутат горсовета насмерть сбил двух человек
В Киевской области находившийся в состоянии алкогольного опьянения депутат Яготинского городского совета совершил столкновение с мотоциклом.
Обновлено в 05:56
Общество
В Великобритании нашли самую красивую женщину-сантехника
Обновлено в 01:09
Политика
Экс-министр экономики Украины оценил влияние санкций на российский ВПК
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что из-за прекращения военно-технического сотрудничества с Киевом России удалось провести импортозамещение в сфере ВПК.
Обновлено в 03:31
Футбол
Погба хочет уйти из «Манчестер Юнайтед» в «Реал»
Хавбек "Манчестер Юнайтед" Поль Погба хочет перейти в мадридский "Реал", передает "Советский спорт".
Обновлено в 02:39
Футбол
Обляков стал лучшим игроком 27-го тура РПЛ
Полузащитник ЦСКА Иван Обляков назван лучшим футболистом 27-го тура премьер-лиги.
Обновлено в 04:35
Шоу-бизнес
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу
Никита Михалков раскритиковал сюжеты отечественных ток-шоу По словам Никиты Сергеевича, он не призывает закрыть популярные среди отечественных телезрителей ток-шоу, так как ему и самому трудно оторваться от их просмотра во время приема пищи.
Обновлено в 04:30
Общество
В достоверность деклараций чиновников о доходах верят 3% россиян
Только 3% опрошенных россиян считают, что высокопоставленные чиновники, члены Совета Федерации и депутаты Госдумы указывают в своих декларациях полные сведения о доходах и имуществе, следует из опроса «Левада-центра».
Обновлено в 04:35