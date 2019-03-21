Происшествия
Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского судаТАСС 09:32
Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.
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Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
В «Нафтогазе» Украины заявили, что решение Высокого суда Англии и Уэльса не освобождает «Газпром» от обязательств не скрывать и не выводить активы с британской территории.
Обновлено в 15:48
Армия и оружие
США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов
В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.
Обновлено вчера в 23:55
Наука
Ученые выяснили, какой бог нужен обществу для развития
Оказалось, нравоучительные боги появлялись в обществах с примерной численностью в 1 миллион человек.
Обновлено в 14:36
Общество
МВД сократило список опасных пород собак
Обновлено в 14:53
Политика
Трамп заявил, что США пора признать Голанские высоты частью Израиля
Американский президент Дональд Трамп заявил, что для США настало время признать суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 12:57
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Хоккей
ЦСКА обыграл «Динамо» и вышел в финал Западной конференции
Обновлено в 15:03
Спорт
Тарасова разочаровалась в нынешнем поколении фигуристов
Российский специалист Татьяна Тарасова перестала надеяться на успех нынешнего поколения фигуристов-одиночников, передает ТАСС.
Обновлено в 11:17
Гаджеты
В Роскачестве составили рейтинг лучших проводных наушников
Эксперты Роскачества совместно со специалистами из Международной ассамблеи организаций потребительских испытаний провели исследование и составили рейтинг проводных наушников.
Обновлено в 02:15
Политика
Лидеры ЕС призывают готовиться «к любому результату» по Brexit
Лидеры Евросоюза призывают быть готовыми «к любому результату» по Brexit, 21 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:29
Политика
Зеленский выступил за развитие русского языка на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинские власти не должны притеснять русский язык в стране, а способствовать его свободному развитию наравне с остальными.
Обновлено в 14:16
Общество
Актер Алексей Панин признался в ненависти к России
Актер Алексей Панин опубликовал пост на своей странице в соцсети, в котором написал, что ненавидит Россию и считает, что это единственная страна в мире, кроме Северной Кореи, куда не хочется возвращаться.
Обновлено вчера в 23:52
Экономика
Госдума ввела доплаты для пенсионеров сверх прожиточного минимума
Госдума в четверг приняла в третьем чтении законопроект, благодаря которому российские пенсионеры смогут получать пенсии сверх прожиточного минимума, который в регионах должен будет высчитываться по единой методике.
Обновлено в 04:15
Авто
Названы самые незащищенные от угона автомобили с бесключевым доступом
Британский исследовательский центр Thatcham Research составил рейтинг защищенности автомобилей от удаленного взлома и угона.
Обновлено в 07:10
Экономика
В Россию прекратят поставлять жизненно важные лекарства
Японская фармацевтическая компания Takeda заявила о прекращении с апреля поставок на российский рынок трех препаратов серии "Никомед" из списка жизненно необходимых и важных лекарственных средств.
Обновлено вчера в 17:17
Армия и оружие
Су-34 выполнил «петлю Нестерова»
На Южном Урале прошли учения с участием истребителей-бомбардировщиков поколения 4++ Су-34, которые выполнили элементы сложного пилотажа, в частности, «петлю Нестерова», «косую петлю», горизонтальные бочки, пикирование и горки.
Обновлено в 04:06
Политика
Президент принял отставку Ковтун, главой Мурманской области стал Чибис
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 21 марта, подписал указ об отставке губернатора Мурманской области Марины Ковтун, сообщили в Кремле.
Обновлено в 04:53
Политика
Ведущий НТВ Андрей Норкин выгнал из студии украинского политолога
Ведущий программы "Место встречи" Андрей Норкин выгнал из эфира украинского политолога Павла Жовниренко.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие
«Роскосмос» адаптирует «Союз-5» для поддержки проекта «Морской старт»
Обновлено в 05:41
Экономика
В России создали аналог самого дорогого лекарства в мире
Речь идет об аналоге препарата экулизумаб. Его создание в течение пяти лет субсидировал Минпромторг России.
Обновлено в 08:37
Экономика
Wintershall DEA погасит обязательства перед акционерами
Председатель правления крупнейшей немецкой газовой и нефтяной компании Wintershall Марио Мерен в четверг, 21 марта, сообщил о заключении контракта с банковским консорциумом на шесть миллиардов евро для финансирования создающейся компании Wintershall DEA.
Обновлено в 10:04
Космос
Тестовую ракету запустит частный космический завод под Воронежем
Тестовый запуск ракеты намерен осуществить частный космический завод, который возведет под Воронежем предприятие «НСТР Ракетные Технологии».
Обновлено в 15:55
Экономика
Уровень бедности в России сократился до пятилетнего минимума
Численность россиян, чьи доходы меньше прожиточного минимума, в 2018 году упала до 18,9 млн человек ( 12,9%), говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 12:33
Футбол
Сборная Казахстана разгромила Шотландию в отборе на ЧЕ-2020
Сборная Казахстана разгромила команду Шотландии со счетом 3:0 в стартовом матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Эмма Робертс ушла от Эвана Питерса к бывшему Кирстен Данст
По словам инсайдеров, Эмма рассталась с Эваном несколько недель назад и теперь проводит время с экс-бойфрендом Кирстен Данст Гарретом Хедлундом.
Обновлено в 03:00
Наука
Темную материю хотят ловить сверхпроводящими нанопроводами
Сверхпроводящие нанопровода могут использоваться в качестве детектора частиц все еще гипотетической темной материи, если их поместить в среду с особыми параметрами — говорят ученые из Еврейского университета в Иерусалиме, которые с коллегами из Массачусетского технологического института уже изготовили прототип нового детектора.
Обновлено в 07:47