Происшествия

ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда МосквыГазета.Ru 09:25

Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Мосгорсуд опроверг информацию о задержании столичного судьи

Вечерняя Москва10:05

СМИ узнали причины интереса ФСБ к федеральному судье Кузьминского суда Москвы

Говорит Москва13:51

Мосгорсуд: Судья Кузьминского райсуда Р.Якубаев не задержан, в его отношении проводится проверка

Агентство Москва09:29

Следователи в Москве начали проверку в отношении федерального судьи

РБК09:32

Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского суда

ТАСС09:32

Мосгорсуд опроверг задержание столичного судьи Руслана Якубаева

Интерфакс09:41

Громких дел с участием судьи, против которого начали проверку, не было

РИА Новости10:36
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:08, Ашберн
Энергетика

В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»

Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол

«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»

"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Политика

Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита

Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие

На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление

Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы

Обновлено в 04:07
Происшествия

Главу Росгеологии Панова отправили в отставку

В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Общество

Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта

Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Футбол

Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020

Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика

Гуайдо анонсировал операцию по захвату власти в Венесуэле

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал скорое проведение операции «Свобода», которая приведет к захвату его сторонниками власти в стране, сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:29
Происшествия

СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова

В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Происшествия

Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области

В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Гаджеты

Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro

В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Музыка

Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»

Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие

США перебросили в Европу бомбардировщики B-52

ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Происшествия

Хаски умер в самолете на пути из Амстердама в Лос-Анджелес

Обновлено в 15:38
Общество

Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.
Обновлено в 18:14
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»

Московский ЦСКА нанес поражение турецкому «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:16
Общество

В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой

Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Музыка

Победителями премии BraVo стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров

В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки.
Обновлено в 18:58
Политика

Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Авто

Угнанный 12 лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден

Автомобиль был угнан еще в 1991 году, а найден в 2019. Мерседес проехал всего 1900 километров, да и состояние модели идеально.
Обновлено в 05:55
Спорт

ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок

В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика

США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР

Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Единоборства

Стала известна точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова

Стала известна точная дата следующего боя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:33
Интернет

Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети

Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие

НАТО готовится блокировать Черноморский флот

Обновлено в 11:35
Политика

Трамп обвинил Украину в заговоре против США

Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес

Марат Башаров официально развелся с женой

В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Общество

В Самарской области предложили отчислять из детсада за прогулы

В настоящее время руководители дошкольных образовательных организаций имеют право обратиться в суд с вопросом об отчислении ребёнка, не посещающего сад более полугода без уважительной причины.
Обновлено в 03:53
Экономика

Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО

Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49
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