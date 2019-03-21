Происшествия
ФСБ задержала федерального судью Кузьминского суда МосквыГазета.Ru 09:25
Сотрудники ФСБ задержали в здании суда федерального судью Руслана Якубаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
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Энергетика
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Ранее Высокий суд Англии и Уэльса приостановил дело о признании и исполнении на территории государства решения Стокгольмского арбитража по разбирательству между "Газпромом" и "Нафтогазом".
Обновлено в 15:15
Футбол
«МЮ» разрешил Рохо тренироваться с «Эстудиантесом»
"Манчестер Юнайтед" разрешил защитнику Маркосу Рохо тренироваться с "Эстудиантесом", сообщает пресс-служба аргентинского клуба.
Обновлено в 16:36
Политика
Лидеры 27 стран ЕС приняли решение по запросу об отсрочке брексита
Глава Евросовета Дональд Туск сообщил на своей странице в Twitter, что лидеры 27 стран Евросоюза приняли единогласное решение по запросу об отсрочке брексита.
Обновлено в 19:01
Армия и оружие
На сорвавшем гособоронзаказ «Авиастар-СП» введено ручное управление
Производитель военно-транспортных самолетов Ил-476 "Авиастар-СП" сорвал в минувшем году контракт на поставку трех самолетов для Минобороны, сообщил вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Голого мужчину в Третьяковке упустили смотрительницы
Обновлено в 04:07
Происшествия
Главу Росгеологии Панова отправили в отставку
В четверг, 22 марта, поздно вечером стало известно о том, что гендиректор "Росгеологии" Роман Панов, был уволен.
Обновлено в 17:49
Общество
Тельцов ждет материально выгодный день, а Деве придется управлять семейными вопросами – гороскоп на 22 марта
Телец Тельца ожидает удачный с материальной точки зрения день.
Обновлено в 17:00
Футбол
Сборная России проиграла бельгийцам в первом матче отбора к Евро-2020
Сборная России по футболу проиграла команде Бельгии в первом матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2020.
Обновлено в 17:44
Политика
Гуайдо анонсировал операцию по захвату власти в Венесуэле
Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал скорое проведение операции «Свобода», которая приведет к захвату его сторонниками власти в стране, сообщил венесуэльский журналист Габриэль Бастидас на своей странице в Twitter.
Обновлено в 12:29
Происшествия
СК возбудил дело в отношении замглавы администрации Чехова
В отношении первого замглавы администрации городского округа Чехов Дмитрия Фриша возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщил Следственный комитет в своем канале в WhatsApp.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Грузовик столкнулся с поездом в Липецкой области
В Липецкой области фура столкнулась с грузовым поездом, сообщили 21 марта в управлении МЧС по региону.
Обновлено в 18:40
Гаджеты
Huawei открыла сайт для предзаказа Huawei P30 и P30 Pro
В Европе на официальных сайтах Huawei уже появились странички Huawei P30 и P30 Pro с качественными изображениями.
Обновлено в 07:12
Музыка
Юрий Лоза прокомментировал роспуск группы «Ленинград»
Новость о роспуске группировки «Ленинград» прокомментировал российский музыкант Юрий Лоза.
Обновлено вчера в 21:27
Армия и оружие
США перебросили в Европу бомбардировщики B-52
ВВС США направили в Европу шесть бомбардировщиков B-52, способных нести ядерный боезаряд.
Обновлено в 00:10
Общество
Tesla обвинила бывших сотрудников в краже коммерческой тайны
Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года компания Tesla подала в суд на бывшего сотрудника компании, который рассказал прессе о производственных процессах в компании и конструктивных дефектах автомобилей Model 3. Компания обвиняет сотрудника в разглашении коммерческой тайны.
Обновлено в 18:14
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл лидера Евролиги «Фенербахче»
Московский ЦСКА нанес поражение турецкому «Фенербахче» в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
Обновлено в 15:16
Общество
В работе сервисов «Яндекса» произошел сбой
Перебои в работе сервисов "Яндекса" наблюдаются в четверг.
Обновлено в 10:13
Музыка
Победителями премии BraVo стали Полина Гагарина и Филипп Киркоров
В Государственном Кремлевском дворце состоялась церемония вручения наград II Международной профессиональной музыкальной премии BraVo в области популярной музыки.
Обновлено в 18:58
Политика
Трамп предложил признать суверенитет Израиля над Голанами
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что пора американской стороне признать полный суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 13:18
Авто
Угнанный 12 лет назад Mercedes-Benz SL 500 был найден
Автомобиль был угнан еще в 1991 году, а найден в 2019. Мерседес проехал всего 1900 километров, да и состояние модели идеально.
Обновлено в 05:55
Спорт
ISU не нашел умысла в инциденте с участием двух фигуристок
В Международном союзе конькобежцев провели разбор инцидента, случившегося во время разминки женщин-одиночниц на чемпионате мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, когда американка Мэрайя Белл порезала коньком ногу Лим Ын Су из Южной Кореи.
Обновлено в 11:45
Политика
США внесли российские суда в список нарушителей санкций против КНДР
Вашингтон включил российские суда «Тантал» и «Витязь» в список нарушителей санкции, введённых в отношении Северной Кореи.
Обновлено в 14:32
Единоборства
Стала известна точная дата следующего боя Хабиба Нурмагомедова
Стала известна точная дата следующего боя российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова.
Обновлено в 17:33
Интернет
Facebook признала доступ сотрудников к паролям пользователей соцсети
Пароли большого числа пользователей Facebook были доступны для прочтения сотрудниками социальной сети, заявили в компании.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
НАТО готовится блокировать Черноморский флот
Обновлено в 11:35
Политика
Трамп обвинил Украину в заговоре против США
Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.
Обновлено в 04:31
Шоу-бизнес
Марат Башаров официально развелся с женой
В четверг, 21 марта, стало известно о разводе актера Марата Башарова с супругой Елизаветой.
Обновлено в 09:23
Общество
В Самарской области предложили отчислять из детсада за прогулы
В настоящее время руководители дошкольных образовательных организаций имеют право обратиться в суд с вопросом об отчислении ребёнка, не посещающего сад более полугода без уважительной причины.
Обновлено в 03:53
Экономика
Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО
Многочисленные штрафы за нетрезвое вождение в законопроекте Министерства финансов России исключены из перечня факторов, которые могут увеличить стоимость полиса ОСАГО, поскольку на это могут повлиять только административные правонарушения.
Обновлено в 16:49