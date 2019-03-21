Следствие проводит проверку в отношении судьи Кузьминского судаТАСС 09:32

Следственные органы проводят проверку в отношении федерального судьи Кузьминского районного суда Руслана Якубаева, сообщила пресс-секретарь Московского городского суда Ульяна Солопова в четверг.

Политика Глава ВЦИОМа назвал долю поддерживающих Беглова жителей Петербурга По мнению Федорова, высокий уровень поддержки Беглова обусловлен в том числе активностью врио главы Санкт-Петербурга в решении проблемы с плохой уборкой снега в городе.

Финансы Иностранные государства задолжали России почти 40 млрд долларов Иностранные обязательства перед РФ достигли $39,2 млрд, говорится в проспекте к евробондам Минфина.

Спорт Фигуристы Тарасова и Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов установили мировой рекорд по сумме баллов за короткую и произвольную программы.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат до 1 млн рублей Указом устанавливается, что победителям международных олимпиад премии за золотую медаль выплачиваются в размере 1 миллиона рублей, за серебряную медаль – в размере 500 тысяч рублей, за бронзовую медаль – в размере 400 тысяч рублей.

Авто Составлен рейтинг самых незащищенных от угона и взлома автомобилей Эксперты исследовательского центра Thatcham Research из Великобритании протестировали работу штатной сигнализации 11 автомобилей с бесключевым доступом на предмет защищенности от удаленного угона и взлома.

Экономика ВТБ подал иск к бывшим владельцам «Трансаэро» на 249 млрд рублей Общий долг компании составляет 249,2 млрд руб. Сам ВТБ в 2014-2015 гг. предоставил "Трансаэро" 12,5 млрд руб. ВТБ указывает, что из-за действий Плешаковых и Анодиной невозможно полное погашение "Трансаэро" требований кредиторов.

Шоу-бизнес Началась церемония прощания с Юлией Началовой В Москве началась церемония прощания с певицей Юлией Началовой, передает корреспондент РБК.

Общество «Мисс Москва» впервые в истории конкурса лишилась титула и короны Согласно правилам конкурса, теперь главный титул "Мисс Москва-2018" и корона победительницы перейдут к первой вице-мисс Москва Ксении Паленовой.

Политика Трамп обвинил Украину в заговоре против США Украина замешана в заговоре против нынешних властей США в пользу бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон.

Политика В ЕР прокомментировали слова депутата о ненависти россиян к богатым Слова депутата "Единой России" Александра Максимова о ненависти россиян к успешным и богатым людям - неаккуратное высказывание и неудачная фигура речи, фракция и партия не разделяют это мнение, заявил журналистам первый зампред фракции Андрей Исаев.

Общество Названы сайты Рунета с самыми агрессивными пользователями Эксперты выделили такие периоды агрессивного поведения: 14-19 лет, когда играют гормоны, и 25-35 лет, когда появляется осознание важности собственного мнения.

Политика Путин назначил Чибиса врио губернатора Мурманской области Президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Мурманской области Марины Ковтун и назначил врио главы региона Андрея Чибиса.

Общество Сбой произошел в сервисах «Яндекса» по всей России Российские пользователи сообщили о сбоях в сервисах «Яндекса». В компании отметили, что сейчас все проблемы уже устранены.

Политика Оскорбившего малоимущих пенсионеров депутата лишили полномочий По решению депутатов Волгоградской думы депутат Гасан Набиев был лишен депутатских полномочий за оскорбительные высказывания в сторону малоимущих пенсионеров.

Политика Компания S7 Space отменила заказ на украинские ракеты «Зенит» Частная российская компания S7 Space сообщила об остановке работ по договору, заключенному на поставку ракет-носителей "Зенит" с украинским предприятием "Южмаш".

Общество Яровая предложила разработать концепцию здорового питания детей Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила разработать концепцию здорового питания для детей, которая будет содержать единые методические рекомендации для детских учреждений.

Армия и оружие США вложат за три года в модернизацию танка M-1 Abrams 6 млрд долларов В проекте госбюджета страны на 2020 финансовый год предусматривается более 2,2 млрд долларов на закупку и модернизацию этих танков США в течение трех лет вложат почти 6 млрд долларов в модернизацию танка M-1 Abrams.

Общество В Минкультуры появится подразделение по вопросам безопасности музеев В Минкультуры создадут спецподразделение по вопросам комплексной безопасности учреждений культуры, в первую очередь музеев, сообщил замглавы ведомства Николай Овсиенко по итогам совещания в правительстве в четверг, 21 марта.

Политика Задержан экс-президент Бразилии Мишел Темер Правоохранительные органы Бразилии задержали бывшего президента Мишела Темера, передаёт Globo.

Армия и оружие Видео учений Су-35С в Сирии появилось в сети На видеоролике запечатлены сверхманевренные истребители поколения 4++ Су-35С. Самолеты поднялись в небо с авиабазы Хмеймим.

Интернет Уязвимость в Android позволяет читать чужие сообщения в мессенджерах Серьезная уязвимость найдена в операционной системе Google Android, она позволяет получать доступ к конфиденциальным данным.