Политика

Следствие просит заочно арестовать Анатолия ГриценкоThe Moscow Post вчера в 04:15

Напомним, в 2018 году следствие обвинило Гриценко в публичных призывах к подрыву поездов на российской территории, его причастность была установлена по результатам следственных действий и экспертиз.
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Гриценко считает политическим решение СК России объявить его в розыск

ТАССвчера в 13:32

Суд в Москве заочно арестовал украинского экс-министра обороны Гриценко

РБКвчера в 10:24

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Гриценко

РИА Новостивчера в 11:55

Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко

Коммерсантъвчера в 10:38

Гриценко оценил решение СК России объявить его в розыск

RT на русскомвчера в 11:03

СК объявил в розыск экс-министра обороны Украины Гриценко

Газета.Ruвчера в 09:12

СКР попросил заочно арестовать экс-главу Минобороны Украины Гриценко за призывы к терроризму

Интерфаксвчера в 04:30
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Происшествия

Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой

Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах

Обновлено вчера в 11:33
Происшествия

В Тюмени завершена контртеррористическая операция

Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
Обновлено вчера в 16:56
Армия и оружие

Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты

Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
Обновлено вчера в 21:37
Политика

Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши

Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Хоккей

«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд

«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
Обновлено вчера в 23:45
Единоборства

Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе

Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве

В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
Обновлено вчера в 19:16
Шоу-бизнес

Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности

Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
Обновлено вчера в 12:00
Шоу-бизнес

Екатерина Климова показала 3-летнюю дочь в образе принцессы

Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
Автоспорт

Боттас выиграл третью практику в Шанхае, Квят – 10-й

Обновлено в 00:15
Общество

Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад

Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Авто

Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ

От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Наука

Назван максимально быстрый способ бросить курить

Обновлено вчера в 12:34
Общество

Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского

Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Политика

Путин пообещал главе Volkswagen специнвестконтракт

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен заключить в ближайшее время с Россией специнвестконтракт (СПИК), заявил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия

В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина

В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто

Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Игры

Guerrilla Games ищет специалиста по мультиплееру

От Guerrilla Games уже долго ничего не слышно.
Обновлено вчера в 13:25
Политика

Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании

Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия

На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года

В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
Обновлено в 00:03
Космос

Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры

Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
Обновлено 10 апреля в 09:47
Политика

Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии

Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина

Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
Обновлено в 00:22
Шоу-бизнес

Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела

Обновлено вчера в 05:19
Армия и оружие

Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО

Обновлено вчера в 23:17
Футбол

Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»

Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:58
Спорт

Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта

Обновлено вчера в 16:10
Происшествия

При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов

13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16
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Анатолий Степанович Гриценко
Украинский политик
Украинский политик, депутат Верховной рады Украины от блока «Наша Украина - Народная самооборона» и ВО «Батькивщина», министр обороны Украины, лидер партии «Гражданская позиция», кандидат в президенты Украины в 2010, 2014, 2019 годах.
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