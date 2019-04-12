Политика
Следствие просит заочно арестовать Анатолия ГриценкоThe Moscow Post вчера в 04:15
Напомним, в 2018 году следствие обвинило Гриценко в публичных призывах к подрыву поездов на российской территории, его причастность была установлена по результатам следственных действий и экспертиз.
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Суд в Москве заочно арестовал экс-министра обороны Украины Анатолия Гриценко
Коммерсантъвчера в 10:38
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Американский солдат убил женщину в Японии и покончил с собой
Военнослужащий США убил женщину в японской префектуре Окинава, после чего покончил жизнь самоубийством.
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Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
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В Тюмени завершена контртеррористическая операция
Контртеррористическая операция проводилась в границах улиц Новоселов, Магнитогорская, Локомотивная, Федерации Калининского административного округа Тюмени.
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Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.
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Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
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«Сан-Хосе» в матче с «Вегасом» отыгрался с 0:3 за 129 секунд
«Сан-Хосе Шаркс» на своем льду принимает «Вегас Голден Найтс» во втором матче серии первого раунда плей-офф.
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Боксер Ломаченко защитил два титула чемпиона мира в легком весе
Двукратный победитель Олимпийских игр украинец Василий Ломаченко защитил титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в весовой категории до 61,23 кг.
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Агрессивного водителя примотали скотчем к столбу в Киеве
В Киеве участника аварии примотали скотчем к столбу, чтобы тот не смог скрыться с места ДТП до приезда правоохранителей.
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Леру Кудрявцеву заподозрили в беременности
Несколько дней назад Кудрявцева уехала в Лондон. Здесь телеведущая отдыхает от работы, семейных хлопот.
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Екатерина Климова давно перестала скрывать своих детей, в частности, младшую дочь Бэллу, рожденную в браке с Гелой Месхи, от поклонников.
Обновлено вчера в 09:20
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Обновлено в 00:15
Общество
Омича оштрафовали за видео со свастикой, добавленное 10 лет назад
Омский дизайнер Илья Фришман 10 апреля получил уведомление о том, что ему необходимо явиться в центр по противодействию экстремизму за видеоролик, добавленный в социальную сеть 10 лет назад.
Обновлено вчера в 03:48
Авто
Раскрыты главные особенности «Русского Прадо» от УАЗ
От УАЗ «Патриот» новый внедорожник будет отличатся оптикой, радиаторной решеткой и бамперами, а также не исключено, что изменится пятая дверь.
Обновлено вчера в 11:44
Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Обновлено в 00:58
Наука
Назван максимально быстрый способ бросить курить
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Общество
Популярность рэпера Гнойного объяснили знанием Достоевского
Гнойный (настоящее имя Вячеслав Машнов) приобрел известность после словесной дуэли с рэпером Оксимироном (Мирон Федоров).
Обновлено вчера в 20:38
Политика
Путин пообещал главе Volkswagen специнвестконтракт
Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен заключить в ближайшее время с Россией специнвестконтракт (СПИК), заявил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено вчера в 10:54
Происшествия
В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина
В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Обновлено вчера в 12:11
Авто
Медведев утвердил правила автомобильного тюнинга
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил правила тюнинга автомобилей. Постановление опубликовано на сайте кабмина.
Обновлено вчера в 04:03
Игры
Guerrilla Games ищет специалиста по мультиплееру
От Guerrilla Games уже долго ничего не слышно.
Обновлено вчера в 13:25
Политика
Хакеры Anonymous пригрозили ответить на арест Ассанжа в Великобритании
Хакеры международной группы Anonymous пригрозили властям Великобритании и их сторонникам из-за ареста основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, сообщают Известия .
Обновлено вчера в 08:45
Происшествия
На Пхукете сильный пожар прервал празднование тайского Нового года
В Таиланде взрыв трансформатора и последующий пожар прервали празднование Нового года (Сонгкрана).
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Опубликована первая в истории фотография чёрной дыры
Учёные из проекта Event Horizon Telescope показали первую в истории человечества фотографию чёрной дыры.
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Путин не приедет во Францию на 75-летие высадки союзников в Нормандии
Пять лет назад Путин приезжал во Францию для участия в праздновании 70-летия высадки союзников.
Обновлено вчера в 11:06
Хоккей
«Коламбус» разгромил «Тампу» в плей-офф с двумя очками Панарина
Хоккейный клуб «Коламбус Блю Джекетс» нанес поражение с разгромным счетом команде «Тампа-Бэй Лайтинг» во втором матче серии в первом раунде плей-офф кубка Стэнли.
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Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
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Армия и оружие
Корабли ЧФ выходили из пункта базирования во время учений НАТО
Обновлено вчера в 23:17
Футбол
Матиас Краневиттер: «Санкт-Петербург – номер один, мы живем в лучшем городе России»
Полузащитник «Зенита» Матиас Краневиттер поделился мнением о Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 15:58
Спорт
Загитова вспомнила о переходе в другой вид спорта
Обновлено вчера в 16:10
Происшествия
При штурме погибли двое. Подробности спецоперации в Тюмени по задержанию террористов
13 апреля 02:11 Спецоперация, в ходе которой спецслужбы уничтожили предполагаемых террористов ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ), на данный момент официально прекращена.
Обновлено вчера в 17:16