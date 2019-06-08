Происшествия

Следствие просит суд арестовать журналиста ГолуноваRT на русском 11:04

Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
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Следствие просит арестовать журналиста «Медузы» Голунова

Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.
ТАСС11:17

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Следствие просит об аресте журналиста Голунова, его дело на особом контроле совета МВД

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Материалы в отношении обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков журналиста И.Голунова поступили в суд

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Следствие просит арестовать журналиста «Медузы» Голунова

ТАСС11:17

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Говорит Москва11:11

Материал об избрании меры пресечения в отношении журналиста «Медузы» Ивана Голунова поступил в суд

Эхо Москвы11:30

СК попросил арестовать журналиста Голунова

Московский Комсомолец11:11
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

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Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых в убийстве мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуваева в Москве.
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Происшествия

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Зинченко поцеловал украинскую журналистку после победы над Сербией

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии в матче отборочного турнира Евро-2020.
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Прототип одного из героев «Чернобыля» оценил достоверность сериала

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В Москве задержали корреспондента «Медузы»

Корреспондент отдела расследований интернет-издания «Медуза» Иван Голунов задержан в Москве, сообщил его адвокат Дмитрий Джулай.
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Участник группы "На-На" Владимир Политов заявил, что поддерживает предложение семьи Бари Алибасова, которая намеревается подать в суд на производителя средства для очистки труб.
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Обновление улучшило работу камеры в Huawei P30 Pro

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В Склифе сообщили о состоянии Алибасова

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Шувалов хочет сделать из ЦСКА суперклуб

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В центре Петербурга закрасили граффити с Иваном Васильевичем

В центре Санкт-Петербурга коммунальщики закрасили граффити по мотивам популярной советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию».
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Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб

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Завербованный ИГ подросток задержан в Болгарии за подготовку теракта

Заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев заявил, что был задержан подросток из Пловдива, которого завербовала террористическая организация "Исламского государство".
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Стало известно об отступлении российских военных в Сирии

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Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.
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Напомним, что стаканчик с кофе оказался в кадре во время застолья после битвы за Винтерфелл.
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Ранее в пресс-службе Тихоокеанского флота сообщили, что в 06:35 мск в Восточно-Китайском море крейсер Chancellorsville внезапно пересёк курс кораблю «Адмирал Виноградов».
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День рождения Елизаветы II отметят в Лондоне военным парадом

В Лондоне второй раз в этом году отметят день рождения королевы Великобритании Елизаветы II.
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Ученые назвали напиток, полезный для сердца

Употребление несоленого томатного сока снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 09:52
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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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