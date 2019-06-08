Происшествия
Следствие просит суд арестовать журналиста ГолуноваRT на русском 11:04
Следствие просит арестовать задержанного журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Никулинский суд Москвы.
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Следствие просит Никулинский суд Москвы арестовать корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотических средств. Об этом сообщил ТАСС представитель суда.ТАСС11:17
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