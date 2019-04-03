Происшествия

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгодаРоссийская газета 12:06

Стало известно, что следствие просит продлить их арест еще на полгода. Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
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Детальный разбор игры Оздоева и большое интервью Воронова. Лучшие тексты 3 апреля

Матч ТВ16:30

Суд продлил на полгода меру пресечения Кокорину и Мамаеву

ТАСС12:12

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

Газета.Ru17:31

Дома не поужинают: Кокорина и Мамаева оставили в СИЗО надолго

Московский Комсомолец15:10

Что говорили о продлении срока ареста Кокорину и Мамаеву

RT на русском18:08

Суд продлил арест Кокорина и Мамаева

РИА Новости12:11

Чочиев поддержал Кокорина и Мамаева

Спорт-Экспресс18:49
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:16, Ашберн
Шоу-бизнес

Бритни Спирс попала в психиатрическую клинику

Обновлено в 18:45
Общество

Правительство подготовило законопроект о здоровом питании

Проект закона об «идеологии здорового питания» подготовили в правительстве России, об этом в среду, 3 апреля, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, выступая в Государственной думе в ходе «правительственного часа».
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Происшествия

Чрезвычайное предложение: МЧС закрывает центр управления в кризисных ситуациях

"Боевые" вместо штабных Как отметил собеседник, знакомый с ситуацией в столичном ЦУКС, "пилотный проект по переходу территориальных органов и сил МЧС на функционирование в новой организационно-штатной структуре" реализуется в Москве с конца марта.
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Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова

Макгрегор опубликовал в своем твитере фотографию Хабиба и его жены в момент их свадьбы, подписав ее: «Твоя жена полотенце, приятель».
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Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Экономика

Директор «Хлебодара» заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

В регионе падает объем производства хлеба – по итогам прошлого года оно составило почти четыре процента.
Обновлено вчера в 22:01
Политика

Британские парламентарии поддержали законопроект о продлении Brexit

Если второй законопроект будет одобрен, вариант выхода Британии из ЕС без сделки больше не будет рассматриваться, и Лондону придется добиваться согласия ЕС на продление процесса Brexit в случае, если сделка так и не будет одобрена в британском парламенте к 12 апреля.
Обновлено в 15:00
Политика

Кремль получил запрос Эстонии по поводу встречи Кальюлайд с Путиным

Российская сторона получила запрос от Эстонии по поводу встречи главы этой страны с президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:15
Театры

На премьеру пермского балета прилетел Роман Абрамович

Обновлено в 12:46
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено в 07:02
Политика

Конституционный суд отказался проверять закон о пенсионной реформе

Определение пенсионного возраста является прерогативой законодательной власти, а вопрос целесообразности подобной реформы не входит в компетенцию суда.
Обновлено в 16:27
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика

Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения

Венесуэла выражает надежду на оказание поддержки со стороны России в вопросах надежного энергоснабжения в южноамериканской стране.
Обновлено в 18:55
Экономика

Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии

Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
Обновлено в 04:46
Общество

Росстат разъяснил данные об уровне жизни россиян после вопросов Кремля

Росстат обосновал достоверность результатов своих исследований в ответ на комментарий Кремля, где усомнились в недавно опубликованных службой данных о том, что треть российских семей не могут себе позволить купить сезонную обувь.
Обновлено в 15:30
Культура

Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным

Обновлено в 09:38
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в шторм

В конце марта Конюхов пережил в Тихом океане девятибалльный шторм. Выжить ему помогло то, что он привязал себя ко дну лодки.
Обновлено вчера в 04:54
Происшествия

Мамаев и Кокорин прибыли в Пресненский суд

Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
Обновлено в 07:43
Футбол

Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением

Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол.
Обновлено в 15:51
Наука

Ученые нашли связь орального секса с риском выкидыша

Специалисты случайно выявили связь между оральным сексом и риском выкидыша.
Обновлено в 15:34
Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания мэра Евпатории

Управление ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю опубликовало видеозапись задержания главы администрации Евпатории Андрея Филонова.
Обновлено в 14:15
Авто

В Сети появились первые изображения нового BMW X5 M

BMW X5 M существенно преобразится сзади, где появится полностью новый бампер с расположенными по бокам вертикальными противотуманными фарами.
Обновлено вчера в 23:41
Теннис

Фильм о Серене Уильямс номинирован на три премии Sports Emmy Awards

Документальный сериал HBO «Быть Сереной», посвящённый американской теннисистке Серене Уильямс, претендует на премию Sports Emmy Awards в трёх номинациях – лучший документальный фильм о спорте, лучшее музыкальное сопровождение и лучшая операторская работа, сообщает Tennis Panorama.
Обновлено в 17:27
Политика

Зеленский высказался по «русскому вопросу»

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский не является антироссийским кандидатом, но считает российские власти врагами, заявил представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков.
Обновлено в 13:29
Политика

США отчитали Германию за недофинансирование НАТО

Германия не выполняет своих финансовых обязательств по отношению к НАТО, заявил вице-президент США Майкл Пенс 3 апреля, передает телеканал CNA.
Обновлено в 18:07
Шоу-бизнес

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Лариса Гузеева омолаживается под капельницами Ведущая брачного шоу "Давай поженимся !" отдыхает у моря.
Обновлено в 08:45
Футбол

«Валенсия» с Черышевым остановила «Реал»

Обновлено в 17:48
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Кино

Актриса Любовь Матюшина потеряла сознание у Ленкома

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Кино

Алла Пугачева попадет в «Простоквашино»

По словам Охлобыстина, в новых сериях "Простоквашина" появится беспрецедентный персонаж – няня.
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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