Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгодаРоссийская газета 12:06

Стало известно, что следствие просит продлить их арест еще на полгода. Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.

Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгода

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