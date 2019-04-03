Происшествия
Следствие просит продлить арест Мамаева и Кокорина на полгодаРоссийская газета 12:06
Стало известно, что следствие просит продлить их арест еще на полгода. Что касается защиты, то она потребовала отпустить Мамаева с Кокориным из СИЗО под домашний арест иди подписку о невыезде.
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Венесуэла выразила надежду на помощь России в сфере энергоснабжения
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Global Ports и Royal Vopak продали Liwathon нефтетерминал в Эстонии
Global Ports и Royal Vopak NV продали компании Liwathon 100% акций терминала нефтепродуктов VEOS в Эстонии (AS Vopak E.O.S.). Сумму сделки стороны не раскрыли.
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Футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин прибыли в Пресненский суд Москвы на предварительное заседание по итогам расследования.
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