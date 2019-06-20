Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-ВеликогоВедомости 04:18
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
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Автоматически обработаны 7292 источника, обновлено в 10:24, Вашингтон
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
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Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
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В Кузбассе курсантов ФСИН признали виновными в покушении на убийство
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Акции «Яндекса» на торгах Московской биржи выросли до исторического максимума на фоне заявлений президента РФ Владимира Путина об успехах компании.
Обновлено в 10:19
Политика
Зеленский назвал сумму для восстановления Донбасса
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Донбасса необходимо более $11 млрд. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
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Праворульный ВАЗ-2107 продают в Новой Зеландии
В Новой Зеландии выставили на продажу праворульный ВАЗ-2107 с 2,0-литровым мотором от Fiat.
Обновлено вчера в 21:31
Энергетика
В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть
Обновлено в 06:48
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Неподалеку от Солнечной системы нашли самую похожую на Землю планету
Обновлено вчера в 11:30
Экономика
Многодетным семьям помогут выплатить ипотеку
Законопроектом предусматривается возможность получения от государства 450 тыс. рублей на погашение ипотеки в случае рождения в семье третьего или последующего ребенка в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года.
Обновлено 18 июня в 06:23
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Молодая мама из Рославля задала вопрос Путину
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Экономика
Акционеры «ЛУКОЙЛа» утвердили финальные дивиденды за 2018 год
Акционеры "ЛУКОЙЛа" на годовом собрании утвердили финальные дивиденды за 2018 год в размере 155 рублей на акцию, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 06:44
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Обновлено в 10:03
Политика
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Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
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Обновлено в 09:44
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Бари Алибасова силой удерживают в квартире
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