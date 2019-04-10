Происшествия
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла КалвиКоммерсантъ вчера в 07:52
Следствие предлагает освободить под домашний арест Майкла Калви В четверг домой вернутся два фигуранта громкого дела инвесторов — глава фонда Baring Vostok, гражданин США Майкл Калви и бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев.
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Следствие попросило перевести основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест
Новая газетавчера в 07:17
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Общество
В Японии открыли железнодорожную станцию без входов и выходов
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Вячеслав Володин проведет два дня в Саратовской области
Предполагается, что глава нижней палаты парламента встретится с жителями региона, обсудит вопросы развития Саратовской агломерации, сохранения объектов историко-культурного наследия и посетит ряд строительных площадок.
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Великобританию обязали принять участие в выборах в Европарламент
9 апреля палата общин приняла закон, который обязывает Мэй добиваться отсрочки Brexit и запрещает Соединенному Королевству выходить из состава Европейского союза без сделки.
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Кино
Умер артист «Современника» Геннадий Фролов
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Политика
В Госдуму внесли законопроект о неуважении чиновников к народу
Депутаты Госдумы от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект о неуважении власти к народу.
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Спорт
Командный ЧМ по фигурному катанию стартует с танцев на льду
На командном чемпионате мира по фигурному катанию сегодня, 11 апреля, пройдут первые соревнования.
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Политика
Украинская журналистка Соколова вызвала на дебаты Скабееву
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Политика
Россия запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии
Руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Сергей Данкверт заявил о запрете на ввоз яблок и груш на территорию нашей страны из Белоруссии.
Обновлено вчера в 05:10
Транспорт
«Аэрофлот» отменил 11 рейсов и изменил время вылета 17 рейсов
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" в четверг отменила 11 рейсов из аэропорта "Шереметьево" в связи с неблагоприятным прогнозом погоды, еще у 17 рейсов авиаперевозчика было изменено время вылета, сообщается на сайте компании.
Обновлено в 01:46
Хоккей
«Тампа» Кучерова проиграла в первом матче плей-офф НХЛ после 3:0
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Футбол
Месси пропустит несколько дней из-за травмы
Форвард каталонской "Барселоны" Лионель Месси завершил первый матч четвертьфинала Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" с разбитым носом, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 21:15
Шоу-бизнес
Принц Уильям собирается судиться с обвинившим его в измене изданием
Принц Уильям планирует подать в суд на издание In Touch, которое первым написало о его якобы любовных отношениях с подругой супруги Роуз Ханбери.
Обновлено вчера в 23:53
Культура
Принц Гарри и Опра Уинфри снимут сериал о психическом здоровье
Внук Елизаветы II принц Гарри вместе с телеведущей Опрой Уинфри работают над документальным сериалом о психическом здоровье, его покажут на Apple TV.
Обновлено вчера в 12:54
Баскетбол
Новицки и Уэйд провели последние матчи в НБА
В Национальной баскетбольной ассоциации завершился регулярный чемпионат. В заключительный день состоялись 11 матчей.
Обновлено в 01:52
Здоровье
Россия поможет Никарагуа в борьбе с гриппом
Совместное российско-никарагуанское предприятие Mechnikov запустило производство вакцины от актуальных для 2019 года штаммов вируса гриппа.
Обновлено вчера в 12:29
Политика
Зеленский опережает Порошенко перед вторым туром выборов
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский опережает главу государства Петра Порошенко перед вторым туром выборов.
Обновлено вчера в 19:07
Армия и оружие
«Роскосмос» оценил опасность обломков сбитого Индией спутника для МКС
Вероятность столкновения с МКС осколков уничтоженного индийского спутника небольшая, сообщил РИА «Новости» исполнительный директор по пилотируемым программам «Роскосмоса» Сергей Крикалев.
Обновлено в 01:04
Политика
ПАСЕ призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию, в которой впервые с 2014 года призвала Россию сформировать делегацию и заплатить взносы в бюджет Совета Европы.
Обновлено вчера в 14:04
Шоу-бизнес
Александр Кержаков и Милана Тюльпанова поздравили сына с 2-летием
Сыну Александра Кержакова и Миланы Тюльпановой исполнилось 2 года УЗИ Миланы Тюльпановой Свой текст Милана сопроводила не только праздничной фотографией Артемием, но и снимком УЗИ, сделанным во время беременности.
Обновлено вчера в 04:37
Общество
Ждем грозу? Прогноз погоды на четверг
Правда, придется ли она на наш город пока не ясно, зато понятно точно, что четверг будет дождливым.
Обновлено вчера в 03:27
Путешествия
Федор Конюхов попал в новый шторм
Обновлено вчера в 22:13
Авто
В России представлен обновленный пикап Isuzu D-Max
Isuzu D-Max в нынешнем виде выпускается с 2011 года, в России появился в 2016, причем появившийся еще в 2015 году рестайлинг модели на наш рынок так и не попал.
Обновлено вчера в 15:15
Политика
СМИ сообщают о военном перевороте в Судане
Обновлено в 01:50
Экономика
Экономисты оценили влияние пенсионной реформы на бедность в России
Авторы доклада — экономисты Юрий Горлин, Марина Карцева и Виктор Ляшок — исследовали влияние повышения пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин на уровень бедности населения России в период 2019–2028 годов, то есть в переходный период пенсионной реформы.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие
Американский военный объяснил, зачем США «угроза России» в Европе
Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире телеканала Fox News заявил, что размещение американских войск в Европе не оправдано, а Россия не собирается нападать на Европу.
Обновлено вчера в 20:12
Энергетика
Польша оценила потери от поставок российского газа в €23 млрд
По словам чиновника, только в 2001–2018 годах из-за отсутствия диверсификации поставок сырья Польша потеряла от 50 млрд до 100 млрд злотых (по текущему курсу от €11,7 млрд до €23,35 млрд).
Обновлено вчера в 13:35
Экономика
Shell решила выйти из проекта «Балтийский СПГ»
Обновлено вчера в 07:43