Происшествия
Следствие просит арестовать бизнесмена Бойко-ВеликогоВедомости 04:18
Следствие считает, что с 2013 по 2018 г. владелец 10% уставного капитала банка Василий Бойко-Великий, директор банка Алла Кабанова, главный бухгалтер Мария Антонова, а также сотрудники кредитной организации Анастасия Новотная, Егор Пихтин, Елена Чуева и Наталья Ципинова похитили 180 млн руб. и $929 000 (около 59 млн руб.).
Читать в источнике
Оценить13
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 08:54, Вашингтон
Политика
Избитый в Черкассах украинский журналист умер
Глава Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил, что украинский журналист Вадим Комаров, которого избили в Черкассах в начале мая, умер, не выходя из комы.
Обновлено в 02:25
Экономика
Путин попросил россиян не сердиться на него из-за низких зарплат
Путин призвал россиян «не сердиться на него» за то, что они не получают такие заработные платы, поскольку он говорит о средних цифрах.
Обновлено в 06:15
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России с 2020 года могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Обновлено в 05:46
Происшествия
В Москве умерла годовалая девочка после отказа врачей в госпитализации
Следователи возбудили уголовное дело после отказа врачей госпитализировать годовалую девочку с температурой, которая впоследствии скончалась.
Обновлено в 07:35
Происшествия
В Ленинградской области на дорогу обрушилась скала
Скала обрушилась на участке автодороги Выборг – Светогорск в Ленинградской области при буровзрывных работах, связанных с проведением капитального ремонта, пострадавших в результате инцидента нет, сообщает ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
Муж Климовой променял ее на молодую актрису
Напомним, что 41-летняя актриса Екатерина Климова подала на развод с 33-летним актером Гелой Месхи в конце мая после пяти лет брака.
Обновлено вчера в 04:00
Политика
Путин заявил, что Кудрин дрейфует к Глазьеву
Владимир Путин считает, что в кабмине нет экономистов из 90-х. Об этом он заявил на своей "Прямой линии".
Обновлено в 07:05
Политика
Спикер Рады заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил
Спикер Верховной рады, о досрочном роспуске которой объявил президент Владимир Зеленский, заявил об угрозе реванша на Украине пророссийских сил.
Обновлено в 05:13
Политика
Путин назвал атакой санкции США против Huawei
Президент России Владимир Путин во время прямой линии объяснил, почему США ввели санкции против китайской компании Huawei.
Обновлено в 06:42
Происшествия
В Санкт-Петербурге на улице нашли брошенную новорожденную девочку
В петербургском районе Колпино на улице была обнаружена новорожденная девочка, сообщили РБК в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено вчера в 12:33
Кино
Стартовали съемки первого приквела «Игры престолов»
По данным издания Belfast Telegraph, производство первого из пяти заявленных приквелов "Игры престолов" стартовало в Северной Ирландии.
Обновлено вчера в 05:43
Армия и оружие
Военные США назвали инцидент с беспилотником неспровоцированной атакой
Обновлено в 08:14
Политика
Владимир Путин проверит процесс выдачи гражданства РФ украинцам
Путин заверил, что лично проконтролирует процесс с упрощением получения российского гражданства для украинцев, которые проживают в России.
Обновлено в 08:27
Гаджеты
Apple останется лидером рынка умных часов даже через четыре года
Apple останется лидером рынка умных часов и в 2023 году, хотя её доля и упадёт до 25,9%.
Обновлено в 04:37
Футбол
«Манчестер Сити» продлил контракт с Зинченко
Обновлено в 08:03
Общество
Путин удивился отсутствию питьевой воды в тюменском селе
Президента России Владимира Путина удивила ситуация в селе Каскара Тюменской области, жители которого пожаловались на отсутствие водопровода с питьевой водой.
Обновлено в 06:40
Политика
Суд в США приговорил российского разработчика игр к году тюрьмы
Суд в США приговорил разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы. Об этом сообщает агентство "РИА Новости".
Обновлено вчера в 12:50
Политика
Путин выступил за применение залога при экономических преступлениях
Глава государства отметил недопустимость злоупотребления арестами в сфере экономических правонарушений, добавив, что полностью исключить их все же невозможно.
Обновлено в 08:46
Политика
Филарет пообещал восстановить Киевский патриархат
Обновлено в 08:21
Общество
Умер бывший посол СССР в Великобритании Леонид Замятин
Бывший гендиректор ТАСС и отставной посол СССР в Великобритании Леонид Замятин умер в возрасте 87 лет.
Обновлено в 08:28
Шоу-бизнес
Шура предложил «сброситься» на лечение Хлебниковой от алкоголизма
Российский популярный певец Шура предложил собрать деньги на лечение певицы Марины Хлебниковой от алкоголизма.
Обновлено в 04:30
Происшествия
В Чемодановку после конфликта вернулись несколько цыганских семей
Большая часть цыганских семей, которые уехали в Волгоградскую область из села Чемодановка Пензенской области, вернулась в свои дома.
Обновлено в 06:30
Финансы
Курс евро обновил минимум 2019 года
Курс евро к рублю на Московской бирже опустился ниже 71,4 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Обновлено в 07:50
Космос
Появилось видео с приблизившимся к пассажирскому самолету НЛО
На представленных кадрах демонстрируется НЛО размером с небольшой автомобиль, летающий рядом с самолетом.
Обновлено в 04:15
Политика
Глава МВД Молдавии рассказал, как олигарх Плахотнюк сбежал в Лондон
Лидер Демократической партии Молдовы (ДПМ), олигарх Владимир Плахотнюк после смены власти в Молдавии бежал через Украину в Лондон.
Обновлено в 07:06
ЖКХ
Владимир Путин попросил разобраться с мусором в Верхней Салде
Обновлено в 06:38
Политика
Трамп подтвердил встречу с Путиным
Президенты России и США должны были встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине, который прошел 30 ноября — 1 декабря 2018 года.
Обновлено вчера в 22:16