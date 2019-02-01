Происшествия

Кокорина и Мамаева доставили в судРБК 05:58

Полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева и форварда «Зенита» Александра Кокорина доставили в Тверской районный суд Москвы на автозаке, передает «Спорт-Экспресс».
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Кокорина и Мамаева доставили в суд

РБК05:58

Адвокат попросил отпустить Кокорина под залог в десять миллионов рублей

РИА Новости05:47

Полиция видит чемпионат России по футболу без Кокорина и Мамаева. Им просят продлить арест

Фонтанка.Ру01 февраля в 11:00

Адвокаты Мамаева предложили за него залог в 6 млн рублей

Московский Комсомолец06:14

Жена Кокорина заплакала перед началом заседания по делу ее мужа

Газета.Ru05:32

Мать Александра Кокорина просит отпустить его под залог в 10,4 млн рублей

Говорит Москва05:00

Мать Александр Кокорина попросила отпустить своего сына под залог в 10,4 млн рублей

Комсомольская правда05:35
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Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Общество

Десятки поклонников пришли проститься с Децлом

Обновлено в 03:22
Авто

Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq

Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Авто

Volkswagen представил обновленный Passat для Европы

"Живой" дебют обновленного семейства Volkswagen Passat состоится в рамках мартовской выставки в Женеве.
Обновлено в 02:26
Интернет

Пользователи Facebook Messenger смогут удалять сообщения

Если пользователь захочет удалить сообщение для всех, то удаленное сообщение сменится текстом о том, что сообщение было удалено.
Обновлено вчера в 13:16
Авто

В BMW рассказали о зимних испытаниях электрического кроссовера iNext

Представители компании BMW опубликовали в Сети снимки закамуфлированной тестовой версии электрического кроссовера, который носит название iNext.
Обновлено в 02:10
Армия и оружие

Минобороны провело пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»

«6 февраля в 11:31 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк проведён учебно-боевой пуск твердотопливной межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Ярс» мобильного базирования, оснащённой разделяющейся головной частью», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 04:25
Театры

Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита»

Джим Керри появится в роли Воланда, причем трактовка роли мессира необычна: на сцене появится не один Воланд, сообщается в группе проекта в социальной сети «ВКонтакте».
Обновлено вчера в 15:52
Авто

Fiat Chrysler отзывает 882 тысячи автомобилей по всему миру

Обновлено в 01:31
Происшествия

СК опросил дочь Башмета по делу о пожаре в доме на Никитском бульваре

Следователи СК опросили дочь дирижера Юрия Башмета Ксению в рамках уголовного дела о гибели восьми человек при пожаре в жилом доме на Никитском бульваре в Москве.
Обновлено в 02:19
Экономика

Госдума не введет налоговый вычет на автомобили

Сегодня, 6 февраля, Госдума может рассмотреть законопроект о налоговых вычетах при покупке автомобиля на Дальнем Востоке.
Обновлено в 00:43
Происшествия

ТЦ «Европейский» в Москве проверят после сообщения с угрозой взрыва

Специалисты приступили к проверке торгового центра "Европейский" в Москве после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Обновлено в 04:33
Хоккей

Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ

Обновлено в 05:45
Кино

«Яндекс» снимет десяток сериалов

Компания "Яндекс" намерена в ближайшее время снять от восьми до десяти сериалов, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на собственные источники.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Обыски проводятся в доме псковского журналиста Светланы Прокопьевой

В квартиру к журналисту Светлане Прокопьевой, бывшему главному редактору "Псковской губернии", пришли с обысками: как сообщили "Псковской губернии" источники, знакомые с ситуацией, в отношении неё пытаются завести уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).
Обновлено в 04:25
Происшествия

СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по «делу Арашуковых»

Следственный комитет (СК) России объявил в розыск руководителей филиалов газораспределительных компаний Уали Евгамукова и Умара Калмыкова по "делу Арашуковых", которых обвиняют в хищении газа на 30 млрд руб. Об этом в среду, 6 февраля, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 06:10
Авто

Названы 10 претендентов на звание лучшего автомобиля года в мире

Обновлено вчера в 12:02
Космос

Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе

Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Наука

Новый вид динозавров с шипами на спине нашли в Аргентине

Останки динозавра, принадлежащего к ранее неизвестному виду, обнаружили палеонтологи в географическом регионе Патагония на территории современной Аргентины.
Обновлено вчера в 10:37
Происшествия

Подмосковных гаишников обвинили в незаконной выдаче прав 167 водителям

«До настоящего времени осуществляется выемка большого объема документов, послуживших основанием выдачи водительских удостоверений гражданам», — указали в пресс-службе.
Обновлено в 05:37
Происшествия

Почти 30 вагонов с углем сошли с рельсов в Хабаровском крае

В составе, часть которого сошла с рельс, были 54 вагона с углем. На перевозку пассажиров ЧП на данном участке не повлияло.
Обновлено в 06:03
Транспорт

На оранжевой ветке московского метро произошел сбой в движении поездов

Поезда не ходят на Калужско-Рижской линии московского метро на участке между станциями "Новоясеневская" и "Теплый Стан".
Обновлено в 00:12
Происшествия

Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы

Обновлено вчера в 21:41
Общество

Уральский депутат предложила отменить бесплатные обеды в школах

Обновлено в 04:10
Происшествия

Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам

Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
Обновлено в 06:08
Политика

Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма

Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
Обновлено в 02:32
Армия и оружие

В России в конце года начнут госиспытания «умных» мин

Госиспытания "умных" мин ПТМ-5, способных по количеству металла различать военных и мирное население, начнутся в конце 2019 года, заявил журналистам в среду гендиректор предприятия-разработчика данных мин - Научно-исследовательского инженерного института (НИИИ, входит в концерн "Техмаш" госкорпорации Ростех) Игорь Смирнов.
Обновлено в 04:56
Политика

НАТО подпишет протокол о вступлении Македонии в альянс

Послы 29 стран НАТО и Македонии в среду в Брюсселе на заседании Североатлантического совета подпишут протокол о вступлении Македонии в альянс в присутствии главы македонского МИД Николы Димитрова.
Обновлено вчера в 16:04
Общество

В Роскачестве объяснили, как выбрать утюг

Обновлено в 00:00
Технологии

Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк

Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
Обновлено в 05:45
Политика

Глава Минтранса призвал ужесточить наказание за фиктивный техосмотр

Обновлено в 04:28
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Павел Мамаев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник футбольного клуба «Краснодар» и сборной России. Чемпион России, трёхкратный обладатель Кубка России, обладатель Суперкубка.
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Александр Кокорин
Российский футболист
Российский футболист, нападающий клуба «Зенит» и сборной России. Один из самых скандальных футболистов в России. Участник чемпионатов Европы 2012, 2016 и чемпионата мира 2014 года.
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