Футбол
Следствие попросило продлить арест Мамаева и КокоринаРБК 01 февраля в 09:51
В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину. Об этом сообщила пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко. Ходатайство будет рассмотрено в среду, 6 февраля.
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