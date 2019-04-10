Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арестИнтерфакс 06:38
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе
Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв
В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Общество
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей
Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Авто
Первое изображение нового Bentley Flying Spur
По нашей информации в России новый Bentley Flying Spur появится в конце осени.
Обновлено в 08:34
Политика
Украина расширила торговые санкции против России
В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Наука
Доказано существование новой формы вещества
Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье
Московские врачи рассказали об опасностях авитаминоза
Врач общей практики поликлиники № 64 Департамента здравоохранения столицы Виктория Агальцова пояснила, что неправильно называть авитаминозом недостаток каких-либо витаминов в организме.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов
Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Кино
Вышел трейлер к фильму «Король Лев»
Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Космос
Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах
Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Спорт
Загитовой посоветовали уйти из спорта
Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой
СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Авто
Показали первое изображение нового Toyota Highlander
Японский автобренд готовит к презентации новое поколение своего внедорожника Toyota Highlander в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 09:26
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Общество
Творческие пространства в Москве получат статус креативных технопарков
Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, чтобы поддержать их дальнейший рост и развитие, для этого пространства планируется наделить статусом креативных технопарков, заявил мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие
Войска Хафтара захватили военную базу в южной части Триполи
Лагерь располагается в южном пригороде Триполи — районе Эйн-Зара, что всего лишь в 12 километрах от «Зеленой площади» на побережье Триполи.
Обновлено в 06:15
Общество
«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»
Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Политика
Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом
В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика
В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»
Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Футбол
Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле
Обновлено в 08:49
Политика
Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Общество
В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости
ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Футбол
РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»
Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Космос
Астрофизики впервые показали изображение черной дыры
Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12