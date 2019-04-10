Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арестИнтерфакс 06:38

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Бизнес-омбудсмен намерен добиться прекращения уголовного дела Калви

Интерфакс08:11

СК просит перевести Майкла Калви под домашний арест

RT на русском06:26

СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви из СИЗО под домашний арест

Медиазона06:16

Следствие попросило перевести Калви под домашний арест

Ведомости06:20

Следствие просит перевести под домашний арест основателя Baring Vostok М.Калви

Агентство Москва06:16

Baring Vostok выразил надежду на перевод сотрудников под домашний арест

РБК07:22

Титов: перевод Калви под домашний арест - закономерный шаг по соблюдению норм УПК

ТАСС07:30
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 09:15, Ашберн
Общество

Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»

Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Осужденный на Урале экс-банкир задержан на белорусско-польской границе

Бывший руководитель "Плато-банка" Андрей Лазарев, осужденный в Екатеринбурге за хищение 1,2 млрд рублей, был задержан при попытке перейти белорусско-польскую границу по поддельному паспорту.
Обновлено в 07:32
Происшествия

В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя

Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Происшествия

В жилом доме в Екатеринбурге прогремел взрыв

В квартире на 14-м этаже одного из домов на улице Мехренцева в Екатеринбурге прогремел взрыв, передает Life.
Обновлено в 02:23
Политика

Депутат Ольга Алимова не откажется от мата после критики Володина

Обновлено в 05:58
Общество

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей

Косметический бренд Lush объявил об уходе из соцсетей. Соответствующее сообщение появилось в официальном аккаунте бренда в Instagram.
Обновлено в 06:04
Авто

Первое изображение нового Bentley Flying Spur

По нашей информации в России новый Bentley Flying Spur появится в конце осени.
Обновлено в 08:34
Политика

Украина расширила торговые санкции против России

В конце 2018 года украинское правительство запретило ввоз из России ряда товаров, в частности, кукурузного крахмала, глюкозы и сиропа из неё, мальтодекстрина.
Обновлено в 05:26
Наука

Доказано существование новой формы вещества

Ученые Эдинбургского университета в Шотландии обнаружили, что некоторые металлы при определенных условиях могут находиться в новом агрегатном состоянии, объединяющем твердые и жидкие фазы.
Обновлено вчера в 05:09
Здоровье

Московские врачи рассказали об опасностях авитаминоза

Врач общей практики поликлиники № 64 Департамента здравоохранения столицы Виктория Агальцова пояснила, что неправильно называть авитаминозом недостаток каких-либо витаминов в организме.
Обновлено в 06:52
Футбол

Свидетель Куропаткин подтвердил, что садился на колени Кокорину

Обновлено в 06:35
Происшествия

Чайка заявил о «безобразии» с пытками в половине регионов

Генпрокуратура во время проверок выявила нарушения при применении силы и спецсредств к заключенным в половине регионов России, сообщил во время выступления в Совете Федерации генпрокурор Юрий Чайка, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 04:49
Кино

Вышел трейлер к фильму «Король Лев»

Компания Walt Disney опубликовала трейлер к киноадаптации культового мультфильма «Король Лев», который вышел в 1994 году.
Обновлено в 08:30
Космос

Жизнь может развиваться прямо сейчас на ближайших экзопланетах

Вся жизнь на Земле сегодня произошла от существ, которые процветали во время сильного ультрафиолетового излучения.
Обновлено в 07:51
Спорт

Загитовой посоветовали уйти из спорта

Роман считает, что, поскольку Загитова "выиграла все титулы, которые только можно было выиграть", лучше ей уйти из спорта непобежденной.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес

Принца Уильяма заподозрили в измене Кейт Миддлтон с её лучшей подругой

СМИ не располагают никакими доказательствами того, что за дружбой между Уильямом и лучшей подругой Кейт Роуз Ханбери скрывается нечто большее.
Обновлено в 07:36
Авто

Показали первое изображение нового Toyota Highlander

Японский автобренд готовит к презентации новое поколение своего внедорожника Toyota Highlander в рамках автосалона в Нью-Йорке.
Обновлено вчера в 09:26
Общество

Медведев рассказал о двойке в четверти

Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Общество

Творческие пространства в Москве получат статус креативных технопарков

Власти Москвы проработают возможность предоставления льгот и преференций пространствам креативной индустрии, чтобы поддержать их дальнейший рост и развитие, для этого пространства планируется наделить статусом креативных технопарков, заявил мэр Сергей Собянин.
Обновлено в 08:42
Происшествия

Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет

По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Армия и оружие

Войска Хафтара захватили военную базу в южной части Триполи

Лагерь располагается в южном пригороде Триполи — районе Эйн-Зара, что всего лишь в 12 километрах от «Зеленой площади» на побережье Триполи.
Обновлено в 06:15
Общество

«Кейтеринбург» изменил питание детей в школах после «Золушки»

Оператор питания «Кейтеринбург», который забрал у скандальной «Золушки» последние школы № 140, 65, 10, 70, 173 и 175, показал журналистам еду, которую теперь предлагают детям.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35

Обновлено в 04:03
Политика

Помпео указал на различие ситуации с Голанами и Крымом

В 1981 году парламент Израиля принял закон об аннексии Голанских высот, однако во всем мире этого так никто и не признал.
Обновлено в 00:29
Политика

В Петербурге установили еще одно «надгробие Путина»

Где именно установили новое «надгробие», активисты не уточнили. Новое "надгробие" Путину установили в Петербурге.
Обновлено в 08:22
Футбол

Марадона пожелал скорейшего выздоровления Пеле

Обновлено в 08:49
Политика

Кремль прокомментировал предвыборные плакаты Порошенко с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал использование образа Владимира Путина на предвыборных плакатах президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 05:27
Общество

В ГИБДД предложили увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Футбол

РПЛ по просьбе болельщиков перенесла матч ЦСКА – «Оренбург»

Пресс-служба Российской Премьер-лиги выступила с официальным заявлением о переносе матча 23-го тура чемпионата страны между московским ЦСКА и «Оренбургом», который пройдет 13 апреля.
Обновлено в 07:38
Космос

Астрофизики впервые показали изображение черной дыры

Участники проекта Event Horizon Telescope (Телескоп горизонта событий), крупной сети радиотелескопов, впервые показали изображение черной дыры.
Обновлено в 09:12
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное