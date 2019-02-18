Происшествия

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арестИнтерфакс 06:38

Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Силуанов поддерживает ходатайство СК о смягчении меры пресечения Майклу Калви

ТАСС09:30

Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арест

Интерфакс06:38

СК попросил перевести основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест

Inc.Russia06:31

Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

Lenta.ru06:24

Почему следствие просит отправить Калви под домашний арест

Газета.Ru08:39

В Басманный суд Москвы поступило ходатайство о переводе из СИЗО под домашний арест Майкла Калви

Эхо Москвы10:02

Следствие попросило перевести основателя Baring Vostok из СИЗО под домашний арест

Общая газета.RU06:41
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Общество

ФБК врет о выигранном иске против «Московского школьника»

«Принятие заявленных истцом обеспечительных мер фактически повлечет удовлетворение иска до его рассмотрения по существу, что недопустимо», — рассказал источник в «Московском школьнике».
Обновлено в 08:53
Шоу-бизнес

Дочь певицы Валерии экстренно прооперировали

«Никто не думал, не гадал, что сегодня семь утра начнется со «скорой», наркоза и операции», — поделилась Шульгина в Instagram-Stories.
Обновлено в 05:54
Космос

Впервые представлено фото черной дыры и горизонта событий

Впервые в истории человечество увидело изображение сверхмассивной черной дыры и горизонта событий.
Обновлено в 09:15
Общество

В работе «Сбербанка Онлайн» снова произошел сбой

В работе "Сбербанка Онлайн" снова произошел сбой. Это следует из данных портала Downdetector.
Обновлено в 06:38
Общество

Гидрометцентр дал московским автомобилистам отмашку на смену резины

В Санкт-Петербурге, добавил он, с заменой резины стоит повременить.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В показаниях свидетеля по делу Кокорина и Мамаева выявили расхождения

Обновлено вчера в 13:39
Спорт

Олимпийский чемпион призвал Загитову уйти из спорта

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров посоветовал российской фигуристке Алине Загитовой завершить карьеру.
Обновлено в 02:47
Финансы

Минфин разместил ОФЗ на 86,76 млрд рублей

Минфин России разместил Облигации федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 26224 на сумму 86,76 млрд рублей.
Обновлено в 07:51
Общество

Власти призвали посадить Варламова за мат в видео о Чите

Обновлено в 05:18
Происшествия

Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета

Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Экономика

Shell решила выйти из «Балтийского СПГ»

Почему отказалась Shell Royal Dutch Shell сообщила, что решила выйти из проекта "Балтийский СПГ" — завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Ленинградской области, который собиралась строить вместе с "Газпромом".
Обновлено в 08:51
Политика

Толкнувшего Скабееву украинского журналиста не пустили в ПАСЕ

Российская телеведущая Ольга Скабеева рассказала, что украинского журналиста Сергея Сидоренко, толкнувшего ее, попросили не приезжать в ПАСЕ, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:26
Политика

В Кремле рассказали о встрече Путина с Медведчуком

В Кремле подтвердили факт встречи президента России Владимира Путина с председателем политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Почти 140 учеников отравились в школе в Перми

137 учеников не пришли на занятия по причине плохого самочувствия. По данным администрации, пятеро школьников госпитализированы.
Обновлено в 07:21
Здоровье

Третий случай кори зарегистрировали в Удмуртии

Третий случай заболевания корью зарегистрировали в Удмуртии с начала года. Об этом сообщили в республиканском Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес

Меган Маркл намерена рожать первенца дома

Герцогиня Сассекская Меган Маркл сообщила общественности, что рожать ребенка она будет дома.
Обновлено в 04:52
Происшествия

Помощника прокурора метрополитена Петербурга задержали за взятку

Сотрудники ФСБ задержали помощника прокурора Петербургского метрополитена Григория Боровко.
Обновлено в 10:13
Общество

В ГИБДД предложили в шесть раз увеличить штраф за превышение скорости

ГИБДД предлагает увеличить штраф за превышение скорости на 20—40 км/ч до 3 тыс. рублей.
Обновлено в 08:57
Гаджеты

Samsung представила смартфон Galaxy A80 с поворотной камерой

Samsung представила в среду новый смартфон Galaxy А80 с поворотной камерой.
Обновлено в 09:18
Театры

Серебренников готовит в «Гоголь-центре» концерт к юбилею Пугачевой

Режиссер Кирилл Серебренников приступил к работе в "Гоголь-центре", он занимается подготовкой концерта в честь Аллы Пугачевой, которая в апреле будет отмечать 70-летие, сообщил РИА Новости представитель театра.
Обновлено в 08:15
Авто

Названы кроссоверы и внедорожники с самым большим расходом топлива

Обновлено в 09:05
Интернет

Кибермошенники шантажируют посетителей порносайтов

Антивирусная компания ESET предупредила о массовой спам-атаке, направленной на потребителей «взрослого» контента.
Обновлено в 06:46
Политика

Депутат Алимова отреагировала на просьбу Володина не использовать мат

Обновлено в 10:14
Армия и оружие

В порт Одессы прибыла партия американских внедорожников для ВСУ

Утром 10 апреля в порту Одессы пришвартовался автомобилевоз Sea Amazon под флагом Мальты.
Обновлено в 03:39
Политика

Порошенко и Зеленский встретятся с Макроном в Париже

Официальный представитель кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев сообщил в среду, что у него есть информация о визите в пятницу в Париж второго кандидата в украинские лидеры Владимира Зеленского для встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном.
Обновлено в 08:26
Общество

В пермском морге проводят проверку, где трупы складывают друг на друга

Обновлено в 07:14
Авто

Первый тизер нового Bentley Flying Spur

Как и купе Continental GT нынешнего поколения, седан Flying Spur переедет на новую «фольксвагеновскую» платформу MSB, уже нашедшую применение в конструкции Porsche Panamera.
Обновлено в 07:00
Политика

В Киеве Репина и Чайковского назвали украинскими культурными деятелями

Министр культуры Украины Евгений Нищук причислил Илью Репина и Петра Чайковского к украинским культурным деятелям, сообщает Страна.Ua.
Обновлено в 08:52
Происшествия

В Петербурге неизвестные пытались украсть скульптуру из Русского музея

В Санкт-Петербурге двое неизвестных пытались совершить кражу скульптуры из Русского музея, преступление было предотвращено сотрудниками Росгвардии.
Обновлено в 02:56
Футбол

Это`О потребовал от Гвардиолы извинений за слова о нём и Месси

Камерунец добавил, что время Месси пришло позднее. Это`О выступал за «сине-гранатовых» с 2004-го по 2009 год.
Обновлено в 10:22
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