Происшествия
Следствие попросило перевести Майкла Калви под домашний арестИнтерфакс 06:38
Пресс-секретарь суда Юнона Царева сообщила "Интерфаксу", что Басманный суд получил ходатайство следствия об изменении меры пресечения Калви с заключения под стражу на домашний арест.
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Шоу-бизнес
Экстренно прооперирована дочь Валерии
Обновлено в 04:24
Футбол
Адвокат Кокорина попросила журналистов подумать о карме
Обновлено в 06:04
Происшествия
Молния ударила в садившийся в «Шереметьево» самолет
По его данным, командир дальнемагистрального A-330, летевшего в "Шереметьево" из Нью-Йорка, накануне вечером связался с диспетчерами и сообщил, что в корпус лайнера попала молния.
Обновлено в 06:36
Общество
Пользователи пожаловались на сбой в работе «Сбербанк Онлайн»
Пользователи «Сбербанк Онлайн» пожаловались на технические неполадки в работе приложения, пишет в среду, 10 апреля, РБК.
Обновлено в 06:28
Культура
Минкульт Украины записал Илью Репина в «украинские художники»
В ходе презентации был показан ролик, в котором было сказано следующее: "Мы доказали, что Репин — украинский художник, а Чайковский свои главные произведения написал в Украине".
Обновлено в 06:44
Футбол
Свидетель рассказал, что Кокорин дважды ударил Соловчука
Свидетель Геннадий Куропаткин на заседании Пресненского суда по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что нападающий «Зенита» дважды ударил водителя Виталия Соловчука.
Обновлено в 06:41
Происшествия
Взрыв дома в Екатеринбурге связали с самогонным аппаратом в квартире
Взрыв на 15-м этаже жилого дома в Екатеринбурге мог произойти из-за самогонного аппарата, найденного в туалете пострадавшей квартиры, сообщает E1.RU.
Обновлено в 04:42
Общество
Медведев рассказал о двойке в четверти
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел урок для школьников и рассказал о том, как однажды получил двойку в четверти.
Обновлено в 07:03
Политика
Правительство Украины одобрило увольнение одесского губернатора
Кабмин одобрил проект указа президента Украины об увольнении Максима Степанова с должности главы Одесской областной государственной администрации.
Обновлено в 07:04
Хоккей
В какой клуб КХЛ может перейти Войнов после дисквалификации в НХЛ
Разбираемся, какие варианты есть у Войнова.
Обновлено в 03:30
Политика
Польша продолжает переживать катастрофу под Смоленском
Среда у президента Польши Анджея Дуды расписана с утра до позднего вечера под мероприятия, посвященные 9-й годовщине авиакатастрофы под Смоленском польского самолета, в которой погибли 96 человек, включая главу государства Леха Качиньского с супругой.
Обновлено вчера в 15:03
Шоу-бизнес
Свадебные фотографы могут определить, сколько продлится брак
На новостном сайте Reddit свадебные фотографы обсудили приметы недолгого брака молодоженов, которые они подметили снимая праздничные церемонии.
Обновлено в 02:45
Политика
МИД отказался направлять наблюдателей на второй тур выборов на Украине
Москва не станет посылать наблюдателей на второй тур президентских выборов на Украине, заявил «РИА Новости» замглавы МИД Григорий Карасин.
Обновлено в 05:25
Общество
На выходных в Москву придет очередное похолодание
10 и 11 апреля в столице будет тепло, но к пятнице в Москву придут холодные воздушные массы.
Обновлено в 06:10
Авто
Кабриолеты Aurus могут не показать на параде Победы
Как сообщают «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны, по регламенту на параде должно быть три автомобиля, но открытый Aurus у ведомства пока только один.
Обновлено вчера в 15:08
Происшествия
Следователь сообщил о попытке Абызова снять средства со своего счета
Следователь рассказал в Мосгорсуде, что бывший министр «Открытого правительства» Михаил Абызов пытался снять деньги со своего счета, на аресте которого настаивал СКР.
Обновлено в 05:09
Политика
WikiLeaks рассказал о решении Эквадора оставить Ассанжа в посольстве
В WikiLeaks в среду, 10 апреля, рассказали, что смогли предотвратить выдворение основателя портала Джулиана Ассанжа из посольства Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Воронеже задержали намеренно сбившего курсанта МЧС водителя
Девять дней потребовалось воронежским полицейским на то, чтобы задержать 45-летнего водителя Mercedes-Benz GLE, который в порыве гнева сбил стоявшего на обочине курсанта МЧС, сообщает СКР.
Обновлено в 04:35
Политика
В Петербурге появилось очередное «надгробие» Владимира Путина
Напомним, первое надгробие Путина появилось в Северной столице напротив Исаакиевского собора 3 апреля.
Обновлено в 05:27
Политика
Порошенко и Зеленский подали заявки на проведение дебатов на стадионе
Стадион «Олимпийский» в Киеве получил заявки на проведение дебатов кандидатов в президенты Украины.
Обновлено в 05:12
Шоу-бизнес
Виктория Боня удивила поклонников сменой имиджа
Накануне Виктория Боня опубликовала в сети Instagram видео из салона красоты, в котором показала результаты смены имиджа.
Обновлено в 05:46
Армия и оружие
Турция пригрозила США найти замену истребителям F-35
Обновлено в 04:03
Политика
Путин назвал «бандитом» исказившего его слова переводчика
Президент РФ Владимир Путин в рамках проходящего в Санкт-Петербурге форума "Арктика - территория диалога" провел встречу с премьер-министром Швеции Стефаном Левеном.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Криминальный авторитет Таро арестован сразу после освобождения
Обновлено вчера в 07:57
Политика
Выборы президента Казахстана пройдут досрочно
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил во вторник в телеобращении, что принял решение провести досрочные президентские выборы 9 июня.
Обновлено вчера в 18:36
Политика
Россия запретила ввоз яблок и груш из Белоруссии
Россельхознадзор с 12 апреля запрещает ввоз яблок и груш из Белоруссии.
Обновлено в 07:13
Общество
«Почта России» разместит магазины Fix Price в своих отделениях
Сеть Fix Price планирует открыть точки продаж в отделениях «Почты России», сообщил РБК источник на розничном рынке и подтвердил представитель почтового оператора.
Обновлено в 02:02