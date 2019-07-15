В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей».

с чего всё началось

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