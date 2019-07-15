Происшествия
Следствие попросило арестовать владельца «Нового потока» МазуроваРоссийская газета 03:38
Следствие попросило суд поместить под стражу председателя совета директоров и основателя нефтегазовой компании "Новый поток" Дмитрия Мазурова.
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с чего всё началось
В связи с резким изменение позиции следствия и последующим задержанием Дмитрия Мазурова, в компании «предполагают возможность оказания давления на следственные органы со стороны его недоброжелателей».Коммерсантъвчера в 15:51
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Происшествия
Студентку из Москвы насильно вывезли для свадьбы в Чечне
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Ленинградской области поезд насмерть сбил мужчину
Поезд сообщением Санкт-Петербург – Москва насмерть сбил человека, переходившего железнодорожные пути в неустановленном месте в районе железнодорожной станции Тосно в Ленинградской области, сообщает пресс-служба управления на транспорте ГУ МВД по СЗФО.
Обновлено в 03:36
Происшествия
Дело экс-министра финансов Подмосковья направили в суд
Генпрокуратура России направила в суд уголовное дело экс-министра финансов Подмосковья Алексея Кузнецова о хищении более 11 миллиардов рублей, сообщил журналистам официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.
Обновлено в 04:16
Общество
Роспотребнадзор призвал к безусловному изъятию санкционной продукции
Роспотребнадзор высказался за безусловное изъятие из оборота пищевой продукции, ввоз которой на территорию России запрещен.
Обновлено в 03:55
Футбол
«Краснодар» интересуется форвардом «Лос-Анджелеса» Росси
Как пишет Чемпионат, переговоры о покупке 21-летнего форварда Диего Росси ведет «Краснодара». Футболист является воспитанником «Пеньяроля».
Обновлено в 01:08
Происшествия
Грузия приостановила выдачу России хакера, подозреваемого в причастности к убийству следователя Шишкиной
Грузинские власти приостановили экстрадицию в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, которого обвиняют в мошенничестве и организации преступного сообщества, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 03:01
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Читой
Четыре человека погибли в ДТП на федеральной трассе «Байкал» в Забайкальском крае, сообщили СМИ со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД.
Обновлено в 03:10
Происшествия
Главу психинтерната под Хабаровском наказали за вспышку инфекции
Руководитель психоневрологического интерната в поселке Эльбан Хабаровского края, где произошла вспышка кишечной инфекции, привлечен к дисциплинарной ответственности, сообщила журналистам в понедельник министр соцзащиты населения региона Светлана Петухова.
Обновлено в 00:31
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 5 копеек — до 63,02 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 71,13 рубля.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом в Башкирии
В результате погибли пятеро и пострадали не менее десяти человек, сообщает РИА «Новости».
Обновлено вчера в 13:50
Политика
В Германии объяснили невозможности остановки «Северного потока -2»
Газопровод "Северный поток — 2" — самый экологический и выгодный способ поставок природного газа в Европу, поэтому Евросоюз не сможет остановить реализацию проекта.
Обновлено в 03:25
Здоровье
Челябинские врачи спасли пенсионерку от редкого заболевания
Врачи городской клинической больницы №1 города Челябинска помогли пациентке с острой демиелинизирующей полинейропатией Гийена-Барре – тяжелым нарушением работы нервной системы.
Обновлено в 02:35
Происшествия
Игрок «Спартака» пойман с поддельными правами
Форвард клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Спартак" Михаил Котляревский был пойман с поддельными водительскими правами, сообщает сайт kp.ru.
Обновлено в 02:23
Происшествия
Названа причина смерти биатлониста на сборах в Крыму
Причиной внезапной смерти мурманского биатлониста Артема Хасанкаева на сборах в Крыму стала патология сердечно-сосудистой системы.
Обновлено в 03:49
Политика
Москалькова приехала в Киев на суд по делу Вышинского
Обновлено в 04:06
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Политика
Оппозиция добивается регистрации на выборах в Мосгордуму протестами
В Москве 14 июля прошла несогласованная акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», организованная штабом Алексея Навального.
Обновлено вчера в 15:28
Футбол
Автогол вывел сборную Сенегала в финал Кубка Африки
Сборная Сенегала одержала победу над командой Туниса (1:0 д.в) в полуфинальном матче Кубка Африки.
Обновлено вчера в 14:40
Авто
В продажу поступил дешевый аналог Renault Koleos в лице Dongfeng Т5
Дизайн новой серии паркетников Dongfeng вдохновлен французским внедорожником Renault Koleos.
Обновлено в 01:59
Транспорт
Ремонт моста поставит автомобилистов в пробку у «Калины»
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе мэрии, дорожники закроют одну половину моста на ремонт в ночь на 15 июля.
Обновлено 12 июля в 08:42
Экономика
«Яндекс.Такси» покупает активы группы компаний «Везет»
Компания «Яндекс.Такси» заключила соглашение о покупке программного обеспечения и колл-центров группы компаний «Везет» (бренды такси «Везет», «Лидер», Red Taxi и Fasten), сообщила пресс-служба «Яндекса».
Обновлено в 03:19
Автоспорт
Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь»
На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.
Обновлено вчера в 07:42
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри пришли на премьеру «Короля Льва» в Лондоне
В Лондоне состоялась премьера фильма «Король Лев», которую посетили принц Гарри и его супруга Меган Маркл.
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия
Три человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Якутии
В микроавтобус с людьми в Якутии врезался грузовик, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в республиканском управлении ГИБДД.
Обновлено в 00:24
Политика
Военный эксперт оценил призыв Евросоюза к России из-за ДРСМД
Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин прокомментировал призыв Европейского союза к России принять меры касательно полного соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 14:00
Спорт
Сборная России выиграла Лигу наций, обыграв в финале США
Обновлено в 03:10
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Глава Объединенной Федерации Сверхлегкой авиации России Игорь Никитин погиб в авиакатастрофе в Подмосковье.
Обновлено вчера в 14:13