Происшествия

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-ВеликогоРБК 06:02

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого. Об этом сообщили РБК в Басманном суде.
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Бизнесмена Бойко-Великого обвинили в хищении 180 млн рублей и $929 тысяч

Газета.Ru03:56

Следствие вменяет Бойко-Великому хищение средств клиентов банка «Кредитный экспресс» на сумму 4 миллионов долларов

Эхо Москвы05:00

Бойко-Великого обвиняют в хищении средств клиентов «Кредитного экспресса»

Коммерсантъ03:59

Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-Великого

РБК06:02

Бизнесмен Бойко-Великий обвиняется в хищении 180 млн рублей и $929 тыс

ТАСС03:52

Бизнесмену Бойко-Великому вменяют хищение у банка «Кредитный экспресс»

RT на русском03:32

Бизнесмену Василию Бойко-Великому предъявлено обвинение в растрате

Говорит Москва03:29
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Наука

Новый вид кошек нашли на острове Корсика

Обновлено вчера в 06:20
Происшествия

На Урале завели уголовное дело после жалобы на «Прямую линию» Путина

Обновлено вчера в 13:46
Политика

Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17

Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Экономика

Цены на отопление пересчитают в России

В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия

Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками

Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика

Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена

География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Футбол

Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель

Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Происшествия

СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату

Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика

Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата

Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика

Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье

Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
Обновлено в 06:45
Экономика

Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции.
Обновлено вчера в 09:52
Транспорт

Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей

В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество

После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка

«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Экономика

Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения

При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Футбол

Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»

Обновлено в 02:40
Здоровье

Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди

Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика

Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах

Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Общество

Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков

Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей

Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»

Обновлено вчера в 23:29
Политика

Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
Обновлено в 07:19
Политика

Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии

Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова

Обновлено в 04:27
Происшествия

Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного

Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, обвиняемого в пытках задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Обновлено в 07:05
Кино

Назван лучший исполнитель роли Бэтмена

Второе место занял Майкл Китон, которому отдали предпочтение тридцать восемь процентов опрошенных.
Обновлено в 07:09
Футбол

Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Общество

Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин

«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика

Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес

Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины

Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Футбол

«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме

Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14
Происшествия

В Татарстане двое детей погибли при пожаре в частном доме

Обновлено в 02:11
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