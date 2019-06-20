Происшествия
Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-ВеликогоРБК 06:02
Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого. Об этом сообщили РБК в Басманном суде.
Читать в источнике
Оценить12
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7289 источников, обновлено в 07:24, Вашингтон
Наука
Новый вид кошек нашли на острове Корсика
Обновлено вчера в 06:20
Происшествия
На Урале завели уголовное дело после жалобы на «Прямую линию» Путина
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17
Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.
Обновлено в 04:21
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками
Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.
Обновлено в 06:25
Политика
Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена
География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.
Обновлено в 07:01
Футбол
Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель
Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату
Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.
Обновлено в 07:11
Политика
Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата
Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).
Обновлено в 06:52
Политика
Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье
Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.
Обновлено в 06:45
Экономика
Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХ
Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции.
Обновлено вчера в 09:52
Транспорт
Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.
Обновлено в 03:50
Общество
После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка
«Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.
Обновлено в 06:18
Экономика
Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения
При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.
Обновлено в 05:33
Футбол
Зинченко продлил контракт с «Манчестер Сити»
Обновлено в 02:40
Здоровье
Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди
Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.
Обновлено в 00:46
Политика
Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах
Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».
Обновлено в 06:04
Общество
Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков
Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.
Обновлено вчера в 23:00
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
Обновлено вчера в 23:29
Политика
Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.
Обновлено в 07:19
Политика
Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии
Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Садальский напал на Алибасова после эфира у Малахова
Обновлено в 04:27
Происшествия
Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного
Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, обвиняемого в пытках задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.
Обновлено в 07:05
Кино
Назван лучший исполнитель роли Бэтмена
Второе место занял Майкл Китон, которому отдали предпочтение тридцать восемь процентов опрошенных.
Обновлено в 07:09
Футбол
Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:06
Общество
Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин
«Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.
Обновлено в 06:38
Политика
Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины
Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.
Обновлено в 05:45
Футбол
«Спартак» заинтересован в полузащитнике «Лейпцига» Бруме
Московский «Спартак» проявил интерес к португальскому хавбеку немецкого клуба «РБ Лейпциг» Арминду Бруме.
Обновлено в 07:14