Следствие попросило арестовать бизнесмена Бойко-ВеликогоРБК 06:02

Следствие попросило арестовать фигурантов дела о хищениях средств банка «Кредит-Экспресс», в том числе бизнесмена Василия Бойко-Великого. Об этом сообщили РБК в Басманном суде.

Политика Премьер Малайзии назвал политически мотивированными выводы по MH17 Премьер-министр Малайзии Мохамад Махатхир после заявления Совместной следственной группы (ССГ) по делу о крушении рейса MH17 в Донбассе в 2014 году заявил, что расследование политически мотивированно.

Экономика Цены на отопление пересчитают в России В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.

Происшествия Пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за проблем с закрылками Вылетевший в Санкт-Петербург пассажирский самолет вернулся в Симферополь из-за технических проблем, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник в службах управления воздушным движением полуострова.

Политика Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

Футбол Главным тренером сборной Белоруссии назначен Михаил Мархель Главным тренером мужской сборной Белоруссии по футболу назначен Михаил Мархель, об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола.

Происшествия СК проверяет жалобу орловской учительницы Путину на низкую зарплату Следственные органы начали проверку по обращению учителя из Орла на «прямую линию» президента Владимира Путина 20 июня — женщина рассказала о крайне низкой зарплате.

Политика Филарет объявил о восстановлении Киевского патриархата Почетный патриарх Филарет на проходящем поместном соборе в Киеве объявил о восстановлении раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП).

Политика Путин объяснил суть проблемы «китовой тюрьмы» в Приморье Президент Владимир Путин в ходе прямой линии назвал «большие деньги» сложностью, из-за которой возникли проблемы с решением ситуации «китовой тюрьмы» в Приморье.

Экономика Медведев запретил завышать цены на услуги ЖКХ Премьер-министр России Дмитрий Медведев 19 июня подписал постановление, в соответствии с которым запрещается повышать цены на услуги ЖКХ сверх уровня инфляции.

Транспорт Бесплатный проезд по платной дороге обойдется в 2,5 тысячи рублей В России могут ввести новый штраф для автомобилистов Правительство России разработало поправки в КоаП РФ и Бюджетный кодекс о введении нового штрафа для автомобилистов — 2,5 тыс. руб. за несанкционированный проезд по платной дороге.

Общество После жалобы мурманского врача на низкую зарплату назначена проверка «Прямая линия» с Владимиром Путиным идёт всего час, а в регионах уже начали реагировать на жалобы и вопросы, озвученные в прямом эфире.

Экономика Путин призвал ЦБ обратить внимание на риски при кредитовании населения При подготовке к прямой линии президент обратил внимание, что жителей волнуют социальные вопросы, развитие экономики, уровень доходов, здравоохранение и проблемы с мусорными полигонами.

Здоровье Женщина из Таиланда страдает из-за аномального роста груди Женщина по имени Лам Прай из тайской провинции Пхитсанулок утратила способность передвигаться без посторонней помощи из-за аномального роста своей груди, которая достигла невероятных размеров.

Политика Путин объяснил, почему лекарства не доходят до пациентов в регионах Путин подчеркнул, что в Саратовской области проверка выявила, что «склады завалены лекарствами, а до потребителя не поступают».

Общество Названы регионы с наибольшим числом зарегистрированных браков Стало известно, в каких регионах России было зарегистрировано наибольшее количество браков в первом квартале 2019 года.

Политика Путин ответил на вопрос о заключенных россиянах на Украине Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии ответил на вопрос о заключенных россиянах и украинцах.

Политика Парламентарии из России под охраной покинули здание парламента Грузии Российские парламентарии вынуждены были под охраной покинуть здание парламента Грузии, где проходило заседание Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП).

Происшествия Новосибирский полицейский получил 3 года колонии за пытки задержанного Дзержинский районный суд Новосибирска приговорил к трем годам колонии общего режима полицейского, обвиняемого в пытках задержанного, сообщается на сайте областной прокуратуры.

Кино Назван лучший исполнитель роли Бэтмена Второе место занял Майкл Китон, которому отдали предпочтение тридцать восемь процентов опрошенных.

Футбол Черчесов и Дзюба присутствуют на «Прямой линии» с Путиным Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и капитан команды Артем Дзюба посетили "Прямую линию" с Президентом РФ Владимиром Путиным.

Общество Скончался экс-посол СССР в Британии Леонид Замятин «Министерство иностранных дел Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 19 июня с. г. на девяносто восьмом году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, Чрезвычайный и Полномочный Посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович», — говорится в сообщении пресс-службы МИД РФ.

Политика Путин ответил на критику «Единой России» и напомнил об ужасах 1990-х Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии прокомментировал вопрос о политическом курсе «банды патриотов во главе "Единой Россией"».

Шоу-бизнес Дарья Мороз снялась обнаженной в компании неизвестного мужчины Звезда, долгое время носившая экстремально короткую стрижку, предстала абсолютно обнаженной в новом романтическом образе в компании неизвестного мужчины.