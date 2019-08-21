Происшествия
Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер ХачатурянГазета.Ru 02:26
Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника.
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...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
с чего всё началось
Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.Коммерсантъвчера в 15:32
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