Согласно предварительной информации, все три сестры Хачатурян независимо друг от друга написали заявление с требованием возбудить уголовное дело в отношении их отца еще в мае этого года.

с чего всё началось

...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника.

Общество В Госдуме предложили ввести «первосентябрьский капитал» Замглавы комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести "первосентябрьский капитал", чтобы облегчить подготовку школьников к началу учебного года, сообщает RT.

Общество Минздрав назвал способы борьбы со стрессом Справиться со стрессом и сократить риск развития заболеваний сердца помогут правильный образ жизни и здоровое питание.

Политика Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".

Политика Трамп и Макрон собираются обсудить Украину на саммите G7 На первой сессии G7, которая открывается 24 августа во французском Биаррице, президент США Дональд Трамп и глава Пятой Республики Эммануэль Макрон планируют обсудить вопрос Украины.

Экономика ФАС: билеты на рейсы SSJ100 оказались дороже остальных Стоимость билетов на маршрутах, обслуживаемых Sukhoi Superjet 100, на 20% выше, чем на аналогичных маршрутах с иностранными самолетами, сообщает РБК со ссылкой на письмо ФАС в правительство.

Происшествия Генпрокуратура собирается взыскать 6,3 млрд рублей с семьи Черкалина По информации ведомства, у семьи Черкалина планируют изъять собственность общей стоимостью 6,3 млрд рублей, а именно: пять квартир, два загородных дома, шесть земельных участков, 14 нежилых помещений и два автомобиля.

Политика Королевский дом Дании назвал неожиданностью перенос визита Трампа Ранее Трамп заявил, что переносит визит в Данию из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не желает обсуждать идею о приобретении Соединёнными Штатами Гренландии.

Технологии В России запущен первый двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер В Свердловской области в опытную эксплуатацию запущен первый российский двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома.

Футбол «Фиорентина» подписала контракт с Рибери "Фиорентина" заключила контракт с бывшим полузащитником сборной Франции Франком Рибери, сообщается на официальном сайте итальянского футбольного клуба.

Общество ВЦИОМ: большинство россиян не любит фотографироваться Подавляющее большинство (82%) россиян старше 18 лет не любит фотографироваться, однако 70% все же делают это с разной степенью регулярности.

Футбол «Монако» объявил о переходе Слимани Нападающий «Лестера» Ислам Слимани перешел в «Монако». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Происшествия В Свердловской области на шахте произошло обрушение На шахте «Ново-Кальинская» в городе Североуральске Свердловской области произошло обрушение горной породы, один рабочий оказался заблокирован.

Кино Человек-паук покинет киновселенную Marvel из-за конфликта с Sony Глава киностудии Marvel, которая принадлежит Disney, Кевин Файги больше не будет продюсировать новые фильмы и другие проекты с участием супергероя, сам персонаж больше не будет появляться в киновселенной Marvel.

Политика Раскрыты детали переговоров Путина и Зеленского по возвращению моряков Россия и Украина находятся на финальной стадии обсуждения обмена лицами, удерживаемыми на территории обеих сторон, — в частности, речь идет о возвращении задержанных в Керченском проливе в ноябре прошлого года украинских моряков.

Происшествия Фюзеляж аварийно севшего в Подмосковье A321 приподняли с грунта Фюзеляж аварийно севшего в Московской области в поле самолета Airbus А321 приподняли с грунта, сообщили в штабе по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Политика Путин и Макрон провели переговоры Макрон собирался обсудить с Путиным подготовку встречи в «нормандском формате», чтобы решить ситуацию в Донбассе.

Армия и оружие Шойгу заявил о напряженной обстановке на западных границах России Российский министр обороны Сергей Шойгу оценил военно-политическую обстановку на западных границах России. Об этом передает РИА "Новости".

Происшествия Основатель Музея русской иконы погиб при крушении вертолета в Греции Меценат, коллекционер и основатель Музея русской иконы Михаил Абрамов погиб в результате крушения вертолета в Греции.