Происшествия

Следствие подтвердило факты насилия со стороны отца сестер ХачатурянГазета.Ru 02:26

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника.
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Сергей Паршин
...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...
— Сергей Паршин, актёрРЕН ТВ вчера в 16:19
с чего всё началось

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

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Коммерсантъвчера в 15:32

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РИА Новости03:32

Сестер Хачатурян признали жертвами своего отца

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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 05:04, Ашберн
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