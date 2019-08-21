Следователи посчитали установленными сразу несколько фактов подобных действий со стороны Михаила Хачатуряна к своим дочерям, которые происходили еще в 2014 году, причем как в их квартире, так и других местах.

с чего всё началось

...Из текста постановления ясно: факты морального и сексуального насилия над девушками следователями установлены, а причина отказа формальна и ожидаема — в связи со смертью подозреваемого...

Дело в отношении сестер Хачатурян, убивших своего 57-летнего отца, может быть прекращено. Как рассказал журналистам адвокат одной из обвиняемых, следователи достоверно установили факты морального и сексуального надругательства над девушками со стороны их родственника.

Общество Подсчитаны траты россиян на алкоголь и табак Траты жителей на алкоголь и табак в Москве и Санкт-Петербурге составили 3,4 процента и 2,7 процента от общих расходов соответственно.

Футбол «Зенит» и «Рубин» покупали Сутормина за 50 тысяч рублей Журналист Василий Конов в своем телеграм-канале сообщил, что «Рубин» и «Зенит» по очереди покупали полузащитника всего за 50 тысяч рублей.

Политика Чемезов связал протесты в Москве с раздражением людей Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в интервью РБК прокомментировал проходящие в Москве с июля массовые протесты.

Происшествия В Краснодаре произошла массовая перестрелка Полиция столицы Кубани ведет поиск группы неизвестных мужчин, устроивших драку со стрельбой в центре города - рядом с крупнейшим в городе вещевым Вишняковским рынком.

Кино Названа причина смерти актрисы Александры Назаровой Заместитель художественного руководителя Театра имени М.Ермоловой Галина Боголюбова назвала причину смерти народной артистки России Александры Назаровой.

Кино Киану Ривз вернется к роли Нео в новой «Матрице» Киану Ривз снова сыграет главную роль в "Матрице". Он вернется в четвертой части культового фильма вместе с Керри-Энн Мосс.

Армия и оружие Пентагон испытал запрещенную ДРСМД ракету Как сообщает «Reuters» со ссылкой на Пентагон, в понедельник 19 августа США испытали крылатую ракету с дальностью полета более 500 километров.

Происшествия В Оренбурге вынужденно сел самолет «Уральских авиалиний» Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший рейсом из Душанбе в Жуковский, совершил вынужденную посадку в Оренбурге из-за ухудшения состояния ребенка на борту, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

Политика Трамп отложил встречу с премьером Дании из-за Гренландии Президент США Дональд Трамп отложил встречу с премьером Дании Метте Фредериксен из-за ее нежелания обсуждать продажу крупнейшего в мире острова Гренландия.

Политика Глава «Рустави 2» уволил оскорбившего Путина ведущего Генеральный директор грузинского телеканала «Рустави 2» Паата Салия сообщил на пресс-конференции об увольнении нескольких сотрудников, среди которых ведущий Георгий Габуния, оскорбивший президента России Владимира Путина во время одного из прямых эфиров.

Политика На Украине Макрона подвергли критике за пост на русском языке На Украине политики осудили президента Франции Эммануэля Макрона за пост в соцсети на русском языке.

Политика Путин счел ситуацию в первичном звене здравоохранения провальной Российский президент Владимир Путин сказал о том, что при отсутствии модернизации первичного звена здравоохранения количество инсультов и инфарктов уменьшить не получится, передает РИА "Новости".

Политика Кравчук рассказал о роли США в отказе Украины от ядерного оружия Ранее Кравчук заявлял, что если бы Украина не отказалась от ядерного оружия, она была бы похожа на "обезьяну с гранатой".

Кино Человек-паук исчезнет из киновселенной Marvel Президент студии Marvel Кевин Файги больше не будет заниматься продюсированием фильмов с участием супергероя Человека-паука.

Политика Глава МИД Германии призвал к прямому и открытому диалогу с Россией Маас призвал Москву к конструктивной роли в усилиях по урегулированию на Украине.

Происшествия Число жертв ДТП на трассе в Якутии выросло до шести человек Один из четырех пострадавших в ДТП на трассе "Лена" в Якутии скончался в больнице, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Происшествия Число погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 Количество погибших в результате взрыва на свадьбе в Кабуле возросло до 80 человек. Ранения различной степени тяжести получили 182 человека.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Армия и оружие Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США Трамп перед переговорами с румынским коллегой заявил, что США готовы обсуждать с Румынией возможность усиления их военного присутствия на ее территории, сообщал Белый дом.

Общество В российских школах ограничат использование телефонов Рекомендации разослали в регионы. В школах предложили ограничить использование телефонов не только детьми, но также педагогами и родителями.