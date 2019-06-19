Политика

Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемыхРИА Новости 06:54

В России выводы ССГ называли голословными. Трагедия в небе над Донбассом Малайзийский Boeing-777, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком на востоке Украины.
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Кремль спросили о судьбе четырех военных, которых обвиняют в крушении малазийского «Боинга»

URA.Ru05:28

Кремль отказался комментировать новые данные о крушении малайзийского Боинга

Эхо Москвы06:00

Следствие по MH17 назвало имена четырех подозреваемых

РИА Новости06:54

Суд над подозреваемыми в крушении MH17 начнется 9 марта 2020 года

Коммерсантъ06:51

Названы сроки суда по делу об упавшем в Донбассе «Боинге»

Lenta.ru06:30

Международная следственная группа назвала имена четырех причастных к атаке на МН17

Новая газета06:32

Следователи назвали имена четырех человек, подозреваемых в причастности к крушению MH17

ТАСС06:58
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Общество

Депутаты предложили увеличить штраф за езду без ОСАГО

Парламент Кабардино-Балкарской Республики внес в Госдуму РФ законопроект, которым предлагается штрафовать водителей или лишать прав за повторное управление автомобилем без полиса ОСАГО.
Обновлено в 03:53
Экономика

Пособия на детей приравняют к прожиточному минимуму

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил адресно увеличить пособие на ребенка от 1,5 до трех лет до уровня детского прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 03:29
Политика

На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук

Депутат Верховной рады Украины от фракции "Народный Фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил украинский парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено в 06:50
Политика

Меркель назвала условия снятия санкций с России

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Общество

СК начал проверку обращения к Путину жителей аварийных домов в Асбесте

Обновлено в 06:48
Политика

Меркель стало плохо на встрече с Зеленским

Обновлено вчера в 09:27
Здоровье

Роскачество дало советы по выбору напитков в жару

Роскачество оценило то, насколько различные виды напитков эффективны для утоления жажды в летнюю жару.
Обновлено в 01:49
Авто

В Chery приготовили второй премиальный кроссовер бренда Exeed

В 2019 году на китайском авторынке состоится дебют второго кроссовера Chery, который получит название Exeed LX.
Обновлено в 05:19
Хоккей

Кучеров заявил, что ему далеко до Овечкина и Малкина

Кучеров отметил, что в первый раз будет участвовать церемонии, поэтому пока рано говорить, что он перехватил эстафетную палочку у Овечкина и Малкина.
Обновлено в 04:34
Экономика

Россияне чаще стали покупать водку в небольшой таре

В кризис люди чаще выпивают в одиночестве, потому и берут емкость поменьше, говорит Дробиз, не стоит связывать это только с экономией: бутылка 0,5 л обойдется дешевле, чем две по 0,25 л.
Обновлено вчера в 17:57
Происшествия

Ратушу, суд и вокзал пытались поджечь в австрийском городе

Неизвестные пытались поджечь здание ратуши, горсуда, областного управления города и вокзал, сообщили правоохранители, передает ТАСС.
Обновлено в 06:21
Авто

Lada Xray Cross с иностранным мотором и вариатором встал на конвейер

На АвтоВАЗе 19 июня 2019 года началось производство новой модификации Lada Xray Cross с мотором Альянса и бесступенчатым вариатором.
Обновлено в 06:20
Политика

Песков: на количество вопросов к прямой линии Путина влияет жара

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на интерес россиян к "прямой линии" с президентом Владимиром Путиным влияет множество факторов, включая погоду.
Обновлено в 06:48
Хоккей

Барбашев упал с пожарной машины во время чемпионского парада

Обновлено в 04:03
Общество

Предполагаемые заказчики дела Голунова из ФСБ оказались соседями

Обновлено в 03:47
Футбол

«Спартак» расторг контракт с Глушаковым

Московский «Спартак» расторг контракт с полузащитником Денисом Глушаковым. Об этом 19 июня сообщается на сайте клуба.
Обновлено в 06:31
Происшествия

Распространивший видео катастрофы SSJ в Шереметьево полицейский уволен

Обновлено в 05:25
Политика

В ООН призвали Эр-Рияд признать вину в убийстве Хашукджи

Спецдокладчик Совета ООН по правам человека и по вопросам внесудебных казней Аньес Каламар призвала власти Саудовской Аравии признать вину в убийстве журналиста Джамаля Хашукджи и извиниться за совершённое.
Обновлено в 06:55
Происшествия

Кокорина и Мамаева этапируют поездом

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев будут этапированы поездом в колонию, находящуюся в одной из ближайших к Москве областей.
Обновлено вчера в 11:33
Политика

Трамп объявил об официальном начале своей новой президентской кампании

Президент США Дональд Трамп во вторник объявил об официальном начале кампании с целью переизбрания на предстоящих в 2020 году выборах.
Обновлено вчера в 21:15
Общество

Промсвязьбанк заявил о пропаже арестованных картин из музея Ананьева

Судебные приставы провели проверку арестованного имущества, принадлежащего экс-совладельцу Промсвязьбанка Алексею Ананьеву музея Института русского реалистического искусства.
Обновлено вчера в 16:26
Происшествия

Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке

Обновлено в 04:43
Политика

Совет Харькова вернул одному из проспектов города имя маршала Жукова

Обновлено в 06:12
Авто

Обновленный Volvo XC90 приедет в Россию этим летом

Ждем машину в России уже во второй половине этого лета.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Москве произошла массовая драка

В Москве возле станции Электрозаводская произошла массовая потасовка. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash».
Обновлено в 00:58
Происшествия

Больше сорока цыган из Чемодановки переселились в Астраханскую область

В Астраханскую область из села Чемодановка, где 13 июня произошла массовая драка, перебрались несколько цыганских семей.
Обновлено в 06:48
Армия и оружие

Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку

Обновлено в 06:05
Происшествия

В Подмосковье частично обрушился мост через реку Лама

Около подмосковного Волоколамска частично обрушился мост через реку Лама, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Старшего сына экс-хоккеиста Соколова перевели из реанимации

Обновлено в 03:56
Общество

Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге

Федеральный Минтранс забраковал проект второй ветки метро в Екатеринбурге, которую планировали построить к 300-летию города.
Обновлено в 03:53
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