Происшествия
Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста «Медузы»ТАСС вчера в 07:51
Следователь московской полиции планирует в пятницу обратиться в суд с ходатайством об аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке продажи наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 05:38, Ашберн
Общество
Силуанов предложил ввести надзор ФНС за уголовными делами из-за Калви
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) могли бы осуществлять контроль за уголовными делами в отношении предпринимателей, считает первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
Обновлено в 04:00
Политика
Додон заявил, что ситуация в Молдавии на грани дестабилизации
Действующий президент Молдавии Игорь Додон предупредил граждан о возможных провокациях с целью дестабилизации ситуации в стране.
Обновлено в 05:28
Политика
Вакарчук заявил, что шоумен Сергей Притула идет в Раду с его партией
Украинский музыкант, солист группы "Океан Эльзы" и лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук заявил, что украинский шоумен Сергей Притула идет на внеочередные выборы в Верховную раду от его партии.
Обновлено в 04:19
Наука
Найден способ понизить артериальное давление
Ранее сообщалось, что ученые нашли способ защитить сердце от болезней.
Обновлено в 05:15
Происшествия
МВД сообщило об изъятии кокаина у журналиста Голунова
В квартире корреспондента «Медузы» Ивана Голунова полицейские обнаружили три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также электронные весы, сообщил столичный главк МВД.
Обновлено вчера в 17:19
Экономика
Силуанов связал предоставление кредита Белоруссии с интеграцией
29 мая президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко провели встречу, на которой договорились дать поручения по углублению интеграции двух стран.
Обновлено в 05:08
Энергетика
Силуанов не хочет компенсировать нефтяникам потери из-за ОПЕК
Первый вице-премьер и глава Минфина РФ Антон Силуанов назвал несправедливыми просьбы российских нефтяников по поводу возможных компенсаций потерь от сделки ОПЕК+.
Обновлено в 04:56
Общество
Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве из-за жары
Гидрометцентр России объявил об оранжевом уровне погодной опасности на 9 июня в Москве, области, а также в большинстве регионов Центрального федерального округа в связи с аномальной жарой.
Обновлено в 05:08
Армия и оружие
Стало известно об отступлении российских военных в Сирии
Российским военнослужащим пришлось отступить с военной базы в Таль-Сальбе на севере сирийской провинции Хама после того, как боевики группировки «Хайат Тахрир-аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России «Джабхат ан-Нусры») нанесли по их позициям несколько артиллерийских ударов.
Обновлено вчера в 11:13
Происшествия
СМИ узнали новые детали убийства любовницы экс-главы Раменского района
Обновлено вчера в 16:02
Армия и оружие
Опубликовано видео манёвра крейсера США возле российского корабля
Обновлено вчера в 11:55
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии Бари Алибасова
Состояние продюсера Бари Алибасова остается тяжелым, сообщили РИА Новости в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Анна Седокова позировала голой для фотосессии
Анна Седокова не стесняется демонстрировать фигуру в социальных сетях, хотя многие ругают ее за откровенные снимки.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
СК подтвердил задержание депутата заксобрания Красноярского края
СК подтвердил задержание депутата законодательного собрания Красноярского края, подозреваемого в мошенничестве на четыре миллиона рублей, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 03:38
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Исправительная колония загорелась в Свердловской области
В Свердловской области начался пожар на площади 2 тыс.кв.метров в исправительной колонии.
Обновлено в 02:51
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил об отсутствии претензий к SSJ100
Вице-премьер Юрий Борисов заявил, что нет никаких подтверждений того, что авиакатастрофа с лайнером SSJ100 авиакомпании «Аэрофлот» в Шереметьево произошла по вине самолета.
Обновлено в 03:27
Музыка
Загитова продемонстрировала выступление под новую песню
Олимпийская чемпионка Алина Загитова продемонстрировала фрагмент программы под музыку, которую фигуристка выбрала на новый сезон.
Обновлено в 02:30
Общество
Симоньян прокомментировала инцидент с Любовью Соболь на «Эхе Москвы»
Обновлено 06 июня в 16:20
Футбол
Зинченко поцеловал журналистку после победы над Сербией
Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко поцеловал журналистку после победы над национальной командой Сербии (5:0) в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 04:46
Космос
В поляризации реликтового излучения не нашли аномалий
Обновлено вчера в 11:46
Происшествия
В Москве убили мастера спорта по греко-римской борьбе
Мастера спорта по греко-римской борьбе Сергея Чуева до смерти избили в парке на юго-западе Москвы, сообщает Пятый канал.
Обновлено в 05:00
Армия и оружие
Пентагон уведомил Турцию о прекращении поставок F-35
Пентагон официально уведомил турецкие власти о прекращении поставок истребителей F-35 в ответ на закупку Турцией российских комплексов ПВО С-400, 7 июня передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 15:26
Единоборства
Клетус Селдин досрочно победил Заба Джуду
32-летний американец Клетус Селдин одержал досрочную победу над 41-летним экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Забом Джудой в поединке, который стал главным событием вечера бокса в Вероне (штат Нью-Йорк).
Обновлено в 01:26
Происшествия
На акции в поддержку журналиста Голунова начались задержания
Накануне одиночные пикеты в поддержку Голунова проходили у здания главного управления МВД по Москве на Петровке, а также в Санкт-Петербурге – у Гостиного Двора.
Обновлено в 03:35
Авто
Составлен топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
По итогам первых 4 месяцев 2019 года самой популярной иномаркой на вторичном авторынке России остается Ford Focus, нашедший за это время 39 тыс. 358 новых владельцев.
Обновлено в 01:00
Политика
Орешкин: Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты
Россия и Белоруссия обсуждают вопрос введения единой валюты, решение будет приниматься на уровне президентов двух стран, сообщил министр экономического развития Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума.
Обновлено в 04:39
Спорт
В Dota 2 вышел Collector’s Cache 2019
Valve добавила в клиент игры сундук The International 2019 Collector’s Cache. За открытие 15 сокровищ игрок получит 36 уровней Battle Pass.
Обновлено вчера в 19:29
Наука
Представлен V-образный авиалайнер с пассажирским салоном в крыльях
Концепт воздушного судна будущего, имеющего фюзеляж V-образной формы, задумал дизайнер Юстус Бенад, а воплощать его идеи в жизнь будет команда научных сотрудников из Делфтского технического университета (Нидерланды).
Обновлено 05 июня в 15:21
Кино
Стартовали съемки сразу двух продолжений «Последнего богатыря»
Обновлено вчера в 10:27