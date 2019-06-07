Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста «Медузы»ТАСС вчера в 07:51

Следователь московской полиции планирует в пятницу обратиться в суд с ходатайством об аресте журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, подозреваемого в попытке продажи наркотиков. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Следствие выйдет в суд с ходатайством об аресте журналиста «Медузы»

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