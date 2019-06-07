Происшествия
Следствие планирует сегодня просить суд об аресте журналиста «Медузы»Говорит Москва вчера в 07:55
О задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно сегодня утром. По данным полиции, при досмотре у него были найдены пять свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.
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Политика
Рогозин сообщил о готовности встретиться с Илоном Маском в России
Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил о готовности встретиться с руководителем американской компании SpaceX Илоном Маском.
Обновлено в 08:12
Шоу-бизнес
Бузова приехала на вручение премии «Муз-ТВ» на верблюдах
Участница скандального телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова заявилась на церемонию вручения премии «Муз-ТВ» верхом на верблюдах, сообщает 8 июня корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 01:46
Происшествия
Журналиста Голунова отправили в больницу
Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.
Обновлено в 07:45
Общество
В Москве объявлен оранжевый уровень погодной опасности
Обновлено в 06:58
Происшествия
Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания
По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.
Обновлено в 04:38
Шоу-бизнес
Сын Алибасова рассказал о состоянии отца
Обновлено в 05:58
Политика
Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином
Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.
Обновлено в 05:16
Происшествия
В Москве задержан корреспондент отдела расследований «Медузы»
В Москве 6 июня задержали специального корреспондента интернет-издания "Медузы" Ивана Голунова, его обвиняют в попытке продать наркотики.
Обновлено вчера в 04:02
Экономика
В Минздраве рассказали о снижении смертности среди мужчин
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Обновлено в 06:25
Транспорт
В РЖД сообщили о планах убрать из части поездов вагоны-рестораны
«Российские железные дороги» (РЖД) могут убрать из некоторых поездов дальнего следования вагоны-рестораны.
Обновлено в 04:02
Происшествия
Опубликовано видео с места жесткой посадки самолета на Кубани
В Сети появилось видео жесткой посадки частного легкомоторного самолета, которая произошла сегодня в 11.30 в Новокубанском районе Краснодарского края.
Обновлено в 06:58
Экономика
Клепач не ожидает снижения ключевой ставки ЦБ 14 июня
Главный экономист государственной корпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач не ожидает снижения ключевой ставки Банка России 14 июня.
Обновлено в 07:37
Армия и оружие
Украинские военные пошли против Зеленского
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил запретить военным стрелять по ополченцам.
Обновлено в 02:20
Здоровье
Врач-терапевт рассказала о самых уязвимых в жару категориях людей
Врач обратила внимание на то, что некоторым категориям людей нужно быть особенно осторожными во время жары.
Обновлено в 05:58
Авто
Опубликован топ-10 самых популярных иномарок с пробегом в России
Обновлено в 01:00
Спорт
Медведева рассказала об угрозах в ее адрес во время турне по Японии
Трехкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, который в настоящее время выступает в ледовом шоу Fantasy on Ice в Японии вместе с Евгенией Медведевой, опубликовал записку с угрозами от одного из болельщиков.
Обновлено в 07:23
Экономика
Сколько россиянам ждать четырехдневную рабочую неделю, рассказали в ЦБ
Первый зампред Банка России Сергей Швецов в эсклюзивном интервью "Газете.Ru" рассказал, что через 15 лет в России смогут всерьез обсуждать четырехдневную рабочую неделю.
Обновлено вчера в 15:00
Музыка
Певец из Южной Кореи выиграл конкурс оперных артистов Галины Вишневской в Москве
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Москве убили заступившегося за беременную мастера спорта по борьбе
Мастер спорта по греко-римской борьбе, заступившийся за беременную женщину, был убит в Москве в ночь на 8 июня.
Обновлено в 07:07
Шоу-бизнес
Принцесса Монако тайно крестила сына
Принцесса Монако Шарлотта Казираги тайно крестила сына, сообщает StarHit.
Обновлено в 01:40
Политика
Путин назвал Зеленского хорошим актёром
Российский лидер Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что не отказывался от встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, отметив, что пока предложений о переговорах даже не поступало.
Обновлено вчера в 10:33
Происшествия
Вице-премьер Борисов заявил, что претензий к SSJ-100 нет
Причиной крушения российского самолета Sukhoi Superjet 100 в московском аэропорту Шереметьево, при котором погиб 41 человек, не была техническая неисправность лайнера – он был в исправном состоянии, об этом рассказал заместитель председателя правительства России Юрий Борисов.
Обновлено в 05:55
Политика
Президент Молдавии отказался распустить парламент
Президент Молдавии Игорь Додон заявил на пресс-конференции, что не будет подписывать указ о роспуске парламента и назначении даты досрочных выборов.
Обновлено в 06:06
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от жары
В нескольких регионах России установилась аномально жаркая погода. В Москве и Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.
Обновлено в 04:46
Футбол
Главный тренер Черногории уволен после отказа выйти на матч с Косово
Сербский специалист Любиша Тумбакович уволен с поста главного тренера сборной Черногории по футболу после инцидента на отборочном матче чемпионата Европы 2020 года против сборной Косово, сообщается на официальном сайте Футбольного союза Черногории.
Обновлено в 04:30
Политика
В Гааге сегодня начнётся второй этап слушаний по иску Украины к России
Украина подала иск пару лет назад. Киев указывает на нарушения Москвой двух международных конвенций.
Обновлено 06 июня в 00:06
Происшествия
Венедиктов и Муратов поручились за Голунова
Издатель и председатель редакционного совета «Новой газеты» Дмитрий Муратов и главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов привезли в канцелярию Никулинского суда поручительства за Ивана Голунова.
Обновлено в 06:18
Футбол
Испания и Португалия собираются подать заявку на проведение ЧМ-2030
Пресс-служба Федерации футбола Испании сообщает, что организация совместно с Португалией собираются подать заявку на совместное проведение чемпионата мира в 2030 году.
Обновлено в 08:19