Следствие планирует сегодня просить суд об аресте журналиста «Медузы»Говорит Москва вчера в 07:55

О задержании корреспондента «Медузы» Ивана Голунова стало известно сегодня утром. По данным полиции, при досмотре у него были найдены пять свёртков с порошкообразным веществом. Экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.

Следствие планирует сегодня просить суд об аресте журналиста «Медузы»

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Происшествия Журналиста Голунова отправили в больницу Журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в покушении на сбыт наркотиков, отправили в 71-ю городскую больницу, сообщил "Интерфаксу" в субботу председатель редакционного совета "Новой газеты" Дмитрий Муратов.

Происшествия Водитель выстрелил в чиновника из-за замечания По данным СМИ, мужчина получил ранение в ногу в ответ на замечание, сделанное водителю. Пострадавшего Андрея Тышко отвезли в больницу.

Политика Зеленский встретился с журналистами и угостил их шаурмой и вином Президент Украины Владимир Зеленский провел неформальную встречу с журналистами, организовав небольшой пикник, сообщила глава наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании Украины(НОТУ) Светлана Остапа.

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