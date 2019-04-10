Происшествия
Следствие объяснило просьбу перевести Калви под домашний арестИнтерфакс 07:20
Следствие объяснило ходатайство о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест устойчивыми социальными связями фигуранта в Москве, а также его инвестиционной и благотворительной деятельностью в России.
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Следствие попросило перевести основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест
Новая газетавчера в 07:17
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