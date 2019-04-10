Происшествия

Следствие объяснило просьбу перевести Калви под домашний арестИнтерфакс 07:20

Следствие объяснило ходатайство о переводе основателя Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест устойчивыми социальными связями фигуранта в Москве, а также его инвестиционной и благотворительной деятельностью в России.
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Следствие объяснило ходатайство о переводе Калви под домашний арест

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Следствие объяснило просьбу перевести Калви под домашний арест

Интерфакс07:20

Следствие попросило отпустить домой арестованного в Москве инвестора из США

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