Происшествия
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК 06:20
В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
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Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Общество
На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых
На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Гаджеты
Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп
Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес
«Юля ангел наш»: Началову объявили святой
Обновлено в 04:28
Общество
Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом
Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
Обновлено в 06:00
Общество
Роскачество не нашло идеального глазированного сырка
Обновлено в 12:17
Армия и оружие
Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу
Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Политика
Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу
Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Политика
На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского
Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия
В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»
Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Происшествия
Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале
В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Политика
Виктории Нуланд отказали в российской визе
Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Футбол
РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд
Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Происшествия
На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов
Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика
Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля
Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Авто
Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий
Обновлено в 12:21
Происшествия
В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро
Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Общество
Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика
США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений
Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Финансы
Акции ВТБ выросли на 10% за день
Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Политика
Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты
Обновлено в 08:39
Общество
Почти половина россиян пожелала равных прав для геев
Специалисты «Левада-центра» провели опрос, благодаря которому выяснили, что около 47 процентов россиян не против предоставления геям и лесбинякам равных прав.
Обновлено в 06:42
Политика
Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино
Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб
Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.
Обновлено в 16:34
Политика
Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду
Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50