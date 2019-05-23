Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК 06:20

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Что произошло за день: четверг, 23 мая

Интерфакс13:30

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новости12:31

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москва09:39

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАСС09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБК10:10

Адвокат Абызова прокомментировал ситуацию с наркотиками в квартире экс-чиновника

RT на русском09:35

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москва09:41
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 17:38, Ашберн
Здоровье

Влияние питания на развитие рака становится все более существенным

Обновлено в 10:44
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено в 10:12
Шоу-бизнес

Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено в 13:58
Общество

На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых

На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.
Обновлено в 12:02
Гаджеты

Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп

Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.
Обновлено в 06:13
Хоккей

Россия выиграла у США и вышла в полуфинал чемпионата мира по хоккею

Обновлено в 13:00
Шоу-бизнес

«Юля ангел наш»: Началову объявили святой

Обновлено в 04:28
Общество

Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом

Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.
Обновлено в 06:00
Общество

Роскачество не нашло идеального глазированного сырка

Обновлено в 12:17
Армия и оружие

Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу

Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:26
Музыка

Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»

Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено в 11:49
Политика

Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу

Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.
Обновлено в 07:14
Политика

На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского

Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.
Обновлено в 06:31
Происшествия

В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России»

Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.
Обновлено в 17:22
Происшествия

Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале

В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.
Обновлено в 08:21
Политика

Виктории Нуланд отказали в российской визе

Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.
Обновлено в 13:52
Футбол

РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд

Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.
Обновлено в 11:22
Происшествия

На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов

Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».
Обновлено в 14:41
Политика

Зеленский критикует Роттердам+ и призывает отказываться от угля

Старушка Великобритания прожила неделю без угля.
Обновлено в 11:55
Авто

Названы важнейшие качества автомобилей для путешествий

Обновлено в 12:21
Происшествия

В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро

Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.
Обновлено в 13:33
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.
Обновлено в 08:00
Политика

США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений

Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.
Обновлено в 16:27
Финансы

Акции ВТБ выросли на 10% за день

Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
Обновлено в 13:38
Происшествия

Священник напал с ножом на монаха в Троице-Сергиевой лавре

Обновлено в 04:34
Политика

Владимир Зеленский призвал внедрять в ВСУ западные стандарты

Обновлено в 08:39
Общество

Почти половина россиян пожелала равных прав для геев

Специалисты «Левада-центра» провели опрос, благодаря которому выяснили, что около 47 процентов россиян не против предоставления геям и лесбинякам равных прав.
Обновлено в 06:42
Политика

Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино

Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб

Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.
Обновлено в 16:34
Политика

Коломойский решил поучаствовать в выборах в Раду

Украинский олигарх Игорь Коломойский готовит новый политический проект для участия в выборах в Верховную раду.
Обновлено в 15:50
Как работают Яндекс.Новости?
Дело Михаила АбызоваБольше новостей по теме
Главное