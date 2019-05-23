Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК 06:20

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Общество На Васильевском острове закрыли кафе с бесплатными обедами для пожилых На Детской улице на проверку закрыли кафе «ДоброДомик», где пожилых людей угощали бесплатными обедами.

Гаджеты Samsung Galaxy A70S станет первым смартфоном с камерой на 64 Мп Samsung Galaxy A70S получит 64-мегапиксельную камеру, тогда как в предшественнике установлен модуль на 32 Мп.

Общество Соловьев отказался от дуэли с краснодарским журналистом Телеведущий Владимир Соловьев ответил краснодарскому журналисту Кириллу Гурьеву, вызвавшему его на дуэль.

Армия и оружие Сирийские боевики снова обстреляли российскую авиабазу Террористические группировки в Сирии запустили 17 ракет в направлении российской авиабазы «Хмеймим», сообщает ТАСС.

Политика Жириновский обратился к Зеленскому с инициативой по Крыму и Донбассу Депутат Государственной думы от ЛДПР Владимир Жириновский обратился к новому президенту Украины Владимиру Зеленскому с инициативой сделать несколько конкретных шагов на новом посту, в том числе в вопросах Крыма и Донбасса.

Политика На сайте Зеленского появилась петиция об отставке Зеленского Автор петиции Максим Безрук считает, что голосование за Зеленского было преимущественно протестным, и на самом деле действующий президент не имеет поддержки 73 процентов украинских избирателей.

Происшествия В Марий Эл на последнем звонке избили депутата «Единой России» Выпускник школы в поселке Юрино (республика Марий Эл) набросился во время линейки по случаю Последнего звонка на выступавшего депутата «Единой России» Екатерину Вахитову.

Происшествия Рабочие заставили московских школьников рыть котлован в подвале В настоящее время подозреваемые задержаны. Ими оказались семеро рабочих, которых наняли для того, чтобы сделать в подвале здания сауну.

Политика Виктории Нуланд отказали в российской визе Бывшей помощнице госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд отказали в российской визе.

Футбол РФС подумает о расширении Российской премьер-лиги до 18 команд Пресс-служба Российского футбольного союза сообщает, что РФС займется вопросом возможного расширения Российской премьер-лиги с сезона-2020/21.

Происшествия На серой ветке метро в Москве произошел сбой из-за застрявших поездов Вечером 21 мая три поезда остановились в туннеле на Большой кольцевой ветке, из-за чего было приостановлено движение на участке от станции «Парк Победы» до станции «Савеловская».

Происшествия В Париже у политика из Гвинеи украли бриллиант за 45 миллионов евро Бриллиант стоимостью 45 миллионов евро украли в Париже у экс-кандидата в президенты Гвинеи от партии зелёных Мари-Мадлен Диубате, сообщает радиостанция France Bleu.

Общество Сергей Скрипаль впервые после отравления вышел на связь Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж, впервые после отравления в Солсбери вышел на связь с родственниками — он позвонил в Ярославль своей племяннице Виктории.

Политика США предъявили Ассанжу 17 новых обвинений Министерство юстиции США выдвинуло против основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа 17 новых обвинений.

Финансы Акции ВТБ выросли на 10% за день Акции ВТБ во время торгов в четверг, 23 мая, выросли более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

Общество Почти половина россиян пожелала равных прав для геев Специалисты «Левада-центра» провели опрос, благодаря которому выяснили, что около 47 процентов россиян не против предоставления геям и лесбинякам равных прав.

Политика Путин вручил госнаграды Матвиенко и Инфантино Президент России Владимир Путин вручил в Екатерининском зале Кремля госнаграды выдающимся россиянам, а также ряду иностранных граждан.

Происшествия Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку и едва не погиб Молодой человек пытался на спор переплыть Москву-реку, сообщили в пресс-службе столичного департамента по делам гражданской обороны.