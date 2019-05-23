Происшествия

Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК вчера в 06:20

В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
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Что произошло за день: четверг, 23 мая

Интерфаксвчера в 13:30

Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков

Говорит Москвавчера в 09:41

Адвокат заявил, что у следствия нет претензий к Абызову по факту обнаружения наркотиков

ТАССвчера в 09:43

Адвокат заявил об отсутствии у СК претензий к Абызову из-за наркотиков

РБКвчера в 10:10

В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков

Агентство Москвавчера в 09:39

СКР: при обыске у Михаила Абызова нашли наркотики

Коммерсантъвчера в 06:20

В квартире бывшего министра Михаила Абызова нашли наркотики

РИА Новостивчера в 12:31
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Обновлено вчера в 17:37
Авто

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Происшествия

Экс-главу минздрава Пензенской области заподозрили в изнасиловании

В Пензенской области следователи возбудили уголовное дело в отношении мужчины 1960 года рождения по факту изнасилования.
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Происшествия

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Президент Украины Владимир Зеленский не намерен реагировать на петицию о своей отставке, которая уже набрала более 30 тыс. подписей при необходимых 25 тыс. на сайте лидера государства.
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Происшествия

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Обновлено вчера в 14:41
Общество

Самые дорогие выпускные платья продают во Владивостоке

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Общество

Американский альпинист погиб при спуске с Эвереста

Семья погибшего отмечает, что во время предыдущего восхождения Кэш потерял несколько пальцев из-за обморожения, но был настроен осуществить свою мечту и отправился на Эверест.
Обновлено вчера в 21:29
Наука

Новую культуру эпохи неолита обнаружили новосибирские археологи

Новую неолитическую культуру – барабинскую – ученые Института археологии и этнографии СО РАН (ИАЭТ) выделили на юге Западно-Сибирской равнины.
Обновлено вчера в 23:30
Шоу-бизнес

Поклонники считают Юлию Началову святой и заряжают на ее могиле воду

Обновлено в 00:21
Здоровье

В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках

В Китае девочке, родившейся с 14 пальцами на руках, провели операцию, избавив ребёнка от патологии.
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Экономика

Сбербанк присоединится к системе быстрых платежей

Сбербанк в настоящее время ведет переговоры с Банком России о присоединении к системе быстрых платежей, в итоге банк будет подключен к системе, но на определенных экономических условиях, заявил глава банка Герман Греф в интервью газете "Коммерсант".
Обновлено в 00:24
Энергетика

Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель

Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Обновлено вчера в 09:55
Шоу-бизнес

Яна Рудковская всплакнула на выпускном своих старших сыновей

Яна Рудковская сообщила, что побывала на последнем звонке своих старших сыновей и даже всплакнула на важном мероприятии от нахлынувших эмоций.
Обновлено вчера в 12:12
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Чтобы люди могли смотреть свой канал на большом экране, компания выпустила новое умное устройство - Яндекс.Модуль.
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Игры

QubicGames продала миллион копий игр для Nintendo Switch, а теперь их раздаёт

Количество копий игр, созданных и изданных студией для Nintendo Switch, превысило миллион.
Обновлено 22 мая в 15:37
Общество

Сергей Скрипаль впервые после отравления позвонил родным

Экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль впервые после своего отравления в британском Солсбери позвонил родным; об этом в четверг пишет "Московский комсомолец" со ссылкой на племянницу Скрипаля, Викторию.
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Музыка

Наставница дочки Алсу Светлана Лобода не пойдёт на спецвыпуск «Голоса»

Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Экономика

Треть россиян считает себя бедняками

Почти треть россиян называет себя бедняками и оценивает свое материальное положение как "плохое" и "очень плохое", следует из ежемесячного мониторинга социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В омской школе во время последнего звонка на детей рухнула штукатурка

Инцидент произошел прямо во время праздничного выступления.
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Общество

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Ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду. Днем в столице максимальная температура плюс 22-24 градуса, по области - 19-24 тепла.
Обновлено 22 мая в 22:00
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ВСУ стали меньше стрелять в Донбассе после инаугурации Зеленского

С момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского 20 мая на линии соприкосновения в Донбассе уменьшилось число обстрелов и провокаций, а также почти не используются тяжелые вооружения.
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Потап и Настя Каменских сыграли свадьбу

Украинские музыканты Алексей Потапенко, больше известный как Потап, и Настя Каменских сыграли свадьбу.
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Греф сообщил о выкупе доменов для экосистемы SberX

Глава Сбербанка Герман Греф в интервью газете «Коммерсантъ» заявил, что банк зарегистрировал все возможные вариации названий доменов, которые могут быть использованы в созданной кредитной организацией экосистеме SberX.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса

Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.
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Тимошенко выступила против референдума о переговорах с Россией

Обновлено вчера в 20:28
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Актер Том Хэнкс остался без пива из-за отсутствия паспорта

Обновлено вчера в 22:19
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