Происшествия
Следствие нашло наркотики в квартире экс-министра АбызоваРБК вчера в 06:20
В ходе следственных действий в московской квартире бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова было обнаружено наркотическое вещество. Об этом заявил следователь Сергей Степанов в Басманном суде Москвы, который в четверг, 23 мая, решает вопрос о продлении ареста Абызову.
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Следствие не предъявляет Абызову претензий по факту обнаружения наркотиков
Говорит Москвавчера в 09:41
В квартире, где проходили обыски по делу М.Абызова, нашли 0,8 гр. наркотиков
Агентство Москвавчера в 09:39
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В Китае провели операцию девочке с 14 пальцами на руках
В Китае девочке, родившейся с 14 пальцами на руках, провели операцию, избавив ребёнка от патологии.
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Цена на нефть Brent опустилась ниже $69 за баррель
Цена нефти марки Brent опустилась ниже $69 за баррель впервые с 5 апреля 2019 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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Ранее сообщалось, что Лободу спросили об отмене победы дочки Алсу на "Голосе". Финал проекта транслировался 26 апреля в прямом эфире.
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Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса
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