Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаНа Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Airbus А-320 летел из Владивостока рейсом 5604. Во время полета экипаж сообщил о технической неисправности.
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На Сахалине выясняют причины аварийной посадки борта S7 из Владивостока

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