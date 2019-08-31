Происшествия
Российская газетаНа Сахалине пассажирский самолет совершил аварийную посадку
Сегодня утром пассажирский самолет авиакомпании "Сибирь" совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске. Airbus А-320 летел из Владивостока рейсом 5604. Во время полета экипаж сообщил о технической неисправности.
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Аварийно севший в Южно-Сахалинске самолет сегодня уже никуда не улетит
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:35
Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой
PrimaMedia.ruвчера в 22:30
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