Происшествия
РБКСледствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине
Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного управления на транспорте СК России.
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Аварийно севший в Южно-Сахалинске самолет сегодня уже никуда не улетит
РИА Сахалин-Курилывчера в 23:35
Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой
PrimaMedia.ruвчера в 22:30
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Общество
Соболь пришла на шествие против политических репрессий
Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Происшествия
В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына
Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия
Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали
Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия
В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Наука
Следы самых древних поселенцев Северной Америки нашли в Айдахо
Радиоуглеродный анализ каменных орудий и прочих артефактов, найденных на месте доисторической стоянки на реке Салмон в штате Айдахо, датирует их возраст в 15 280 – 16 560 лет, тогда как ранее считалось, что заселение началось 14 800 лет назад во время установления ледового перешейка из Сибири.
LentaChel.ru 01:00
Армия и оружие
Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ
Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес
«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником
На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Политика
Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны
Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Армия и оружие
Американский военный погиб в Афганистане
В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Шоу-бизнес
Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива
Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Общество
С 1 сентября россиян ждут правовые изменения
В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Технологии
Плакаты с эффектом дополненной реальности появятся на станциях Московского метрополитена
На станциях московского метро появятся плакаты с эффектом дополненной реальности.
Агентство Москва 07:13
Шоу-бизнес
Ольга Орлова объяснила свое одиночество скукой от мужчин
Большинство подписчиков сошлись во мнении, что Орлова однажды все же встретит того самого, кто сделает ее счастливой.
Московский Комсомолец 05:01
Транспорт
В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов
В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика
Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене
Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней
Газета.Ru вчера в 10:45
Общество
Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения
30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru вчера в 19:08
Футбол
Сычёв подписал контракт с «Пюником»
RT на русском 06:53
Шоу-бизнес
Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана
Мальчик хорошо поспал во время перелета на частном самолете и рассказал маме сон. Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео.
Lisa.ru 05:30
Баскетбол
Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019
Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Шоу-бизнес
Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако
Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Общество
Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube
Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Армия и оружие
Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки
Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика
Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве
Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Футбол
«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве
Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21