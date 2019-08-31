Происшествия

РБКРБКСледствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине

Следствие начало проверку по факту аварийной посадки Airbus А320 авиакомпании S7 в аэропорту Южно-Сахалинска. Об этом сообщается на сайте Дальневосточного управления на транспорте СК России.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Аварийно севший в Южно-Сахалинске самолет сегодня уже никуда не улетит

РИА Сахалин-Курилывчера в 23:35

СК начал проверку после аварийной посадки Airbus А320 на Сахалине

РИА Новости05:01

Рейс с Сахалина во Владивосток задержали почти на 11 часов

АСТВ06:59

На Сахалине аварийно сел самолет авиакомпании «Сибирь»

ТАССвчера в 22:58

Следствие начало проверку аварийной посадки самолета на Сахалине

РБК05:18

Самолет из Владивостока благополучно приземлился с отказавшей навигационной системой

PrimaMedia.ruвчера в 22:30

На Сахалине выясняют причины аварийной посадки борта S7 из Владивостока

ВЕСТИ: Приморьевчера в 23:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 07:55, Ашберн
Происшествия

В квартиру студента Егора Жукова пришли с обыском

Ведомости 06:07
Общество

Соболь пришла на шествие против политических репрессий

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.
Ведомости 07:32
Происшествия

В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына

Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.
Газета.Ru 04:58
Происшествия

Пожар в ангаре в Ленинградской области локализовали

Сообщение о пожаре поступило в 07:25 мск. По прибытии было установлено, что горит кровля ангара, огонь перекинулся на соседнее здание.
ТАСС 02:55
Происшествия

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
Интерфакс 05:42
Наука

Следы самых древних поселенцев Северной Америки нашли в Айдахо

Радиоуглеродный анализ каменных орудий и прочих артефактов, найденных на месте доисторической стоянки на реке Салмон в штате Айдахо, датирует их возраст в 15 280 – 16 560 лет, тогда как ранее считалось, что заселение началось 14 800 лет назад во время установления ледового перешейка из Сибири.
LentaChel.ru 01:00
Армия и оружие

Новый пистолет «Удав» начали поставлять в войска РФ

Новый российский пистолет «Удав» начали поставлять в войска. Об этом сообщил индустриальный директор госкорпорации Ростех Сергей Абрамов.
ФАН вчера в 08:17
Шоу-бизнес

«Тайный муж» беременной Мироновой оказался безумным поклонником

На днях некий Дмитрий Барановский заявил, что является тайным мужем Марии Мироновой. Между тем близкие актрисы опровергают эту информацию.
Дни.ру 03:17
Политика

Туск не приедет в Польшу на 80-летие начала Второй мировой войны

Глава Европейского совета Дональд Туск в эфире телеканала TVN24 заявил, что не приедет в Польшу 1 сентября на памятные мероприятия по случаю 80-летней годовщины начала Второй мировой войны.
RT на русском вчера в 16:41
Армия и оружие

Американский военный погиб в Афганистане

В Афганистане был убит американский военный, сообщает командование миссии НАТО "Решительная поддержка".
РЕН ТВ вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Светлана Лобода перепела песню Аллы Пугачевой и вызвала волну негатива

Певица Светлана Лобода представила свою версию песни «Живи спокойно, страна!», которую ранее исполнила Алла Пугачева.
Lisa.ru вчера в 11:00
Общество

С 1 сентября россиян ждут правовые изменения

В первый день осени на россиян обрушатся сразу четырнадцать изменений в правовом поле.
Deita.ru 29 августа в 03:15
Технологии

Плакаты с эффектом дополненной реальности появятся на станциях Московского метрополитена

На станциях московского метро появятся плакаты с эффектом дополненной реальности.
Агентство Москва 07:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова объяснила свое одиночество скукой от мужчин

Большинство подписчиков сошлись во мнении, что Орлова однажды все же встретит того самого, кто сделает ее счастливой.
Московский Комсомолец 05:01
Транспорт

В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
РБК 02:10
Политика

Вышинский заявил о нежелании участвовать в обмене

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» телеканала НТВ заявил, что не видит смысла в участии в обмене и намерен доказать свою невиновность в суде.
RT на русском 07:15
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов: отпахал почти 100 дней

Газета.Ru вчера в 10:45
Космос

Третий за месяц спутник «Глонасс-М» временно вывели из эксплуатации

РБК вчера в 09:47
Общество

Российские медсестры назвали условия отказа от массового увольнения

30 августа стало известно, что сразу 12 медсестер Александровской районной больницы написали заявления об увольнении из-за сокращения стимулирующих выплат.
Lenta.ru вчера в 19:08
Футбол

Сычёв подписал контракт с «Пюником»

RT на русском 06:53
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала трогательное видео с сыном от Виторгана

Мальчик хорошо поспал во время перелета на частном самолете и рассказал маме сон. Трогательные слова малыша Собчак запечатлела на видео.
Lisa.ru 05:30
Баскетбол

Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019

Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.
Российская газета 06:49
Единоборства

Курянин Александр Поветкин выйдет на бой с Хьюи Фьюри

Kursk.com 04:08
Происшествия

Украинский военный погиб от взрыва на границе с Россией

Lenta.ru 02:29
Шоу-бизнес

Виктория Боня с дочерью переезжает из Монако

Вчера 39-летняя Виктория Боня объявила в своем микроблоге в Instagram, что приняла решение переехать из Монако, где прожила почти шесть лет.
Вокруг ТВ вчера в 17:56
Общество

Google выплатит штраф до $200 млн за сбор данных детей на YouTube

Компания Google согласилась заплатить штраф в размере до $200 млн после расследования предполагаемых нарушений закона о конфиденциальности детей на YouTube, сообщает Politico со ссылкой на источник.
РБК вчера в 20:29
Армия и оружие

Схвачен бельгиец, прозванный Палачом из Ракки

Сирийские курды схватили бельгийца Ануара Хаддуши, получившего прозвище Палач из Ракки.
Вести.Ru вчера в 04:34
Политика

Медведчук и Рабинович посетили украинских заключенных в Москве

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и сопредседатель партии Вадим Рабинович прибыли в Москву.
Известия вчера в 08:39
Музыка

Военные оркестры КНДР и Египта выступят в парках столицы 31 августа

Москва 24 04:43
Футбол

«Ростов» обыграл «Локомотив» в молодежном первенстве

Победный гол забил Владимир Абрамов.
Спорт-Экспресс 05:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное