Следствие ищет возможных соучастников московского отравителяРИА Новости 15:20

с чего всё началось

Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Происшествия В Костромской области произошёл пожар в детском лагере В Костромской области в Шарьинском районе произошло возгорание в корпусе частного детского лагеря «Золотой колосок», никто не пострадал, все эвакуированы.

Авто Audi Q7 получил спецверсию в России Российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.

Политика Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Шоу-бизнес Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова "Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.

Транспорт Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера «Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.

Футбол 41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Общество В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".

Авто Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.

Происшествия Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.

Общество Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.

Экономика Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.

Происшествия Полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.

Общество Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида» Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.

Общество Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.

Кино Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9» Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".

Наука Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.

Гаджеты Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.

Происшествия Мостостроитель не поедет в колонию По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.

Технологии На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".

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Армия и оружие В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.

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Происшествия В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.

Спорт Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года Международный олимпийский комитет (МОК) внес в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, а также сохранил в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг.