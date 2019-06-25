Происшествия
Следствие ищет возможных соучастников московского отравителяРИА Новости 15:20
Следствие устанавливает все эпизоды и ищет возможных соучастников московского отравителя, который предлагал жертвам выпить напиток, и когда им становилось плохо – грабил, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
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с чего всё началось
Следствие переквалифицировало на разбой действия 26-летнего жителя Кабардино-Балкарии, который обвиняется в нескольких отравлениях прохожих в центре столицы, сообщается на сайте МВД.Коммерсантъ15:04
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Происшествия
В Костромской области произошёл пожар в детском лагере
В Костромской области в Шарьинском районе произошло возгорание в корпусе частного детского лагеря «Золотой колосок», никто не пострадал, все эвакуированы.
Обновлено в 15:58
Авто
Audi Q7 получил спецверсию в России
Российские дилеры Audi начали прием заказов на специальную серию полноразмерного кроссовера Audi Q7 S line Edition.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский прокомментировал решение ПАСЕ по России
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал в своем Facebook текущую ситуацию с возвращением российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы.
Обновлено в 05:44
Шоу-бизнес
Умерла актриса Алла Покровская, мать Михаила Ефремова
"Алла Борисовна Покровская скончалась сегодня", - сказал представитель театра. Причина смерти артистки не названа.
Обновлено в 07:50
Транспорт
Российских водителей могут начать лишать прав за нечитаемые номера
«Если водитель намеренно закрыл госзнак листом бумаги, картоном, листвой, грязью, снегом, то суд может назначить штраф до 5 тыс. руб. или даже лишить прав», — передаёт издание.
Обновлено в 18:14
Футбол
41-летний Буффон может вернуться в «Ювентус» в качестве игрока
Вратарь "ПСЖ" Джанлуиджи Буффон может вернуться в "Ювентус", утверждает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Обновлено в 17:33
Общество
В Шанхайский предметный рейтинг ARWU вошли 15 российских вузов
В Шанхайский предметный рейтинг Academic Ranking of World Universities (ARWU) – Global Ranking of Academic Subjects вошло 15 российских вузов России, сообщили в пресс-службе Проекта "5-100".
Обновлено в 20:22
Авто
Как могла бы выглядеть альтернатива седану Aurus Senat от ЗИС
Российский дизайнер Сергей Баринов опубликовал новый проект, в котором продемонстрировал премиальный седан, который во многом оказался похож на классические автомобили ЗИС, возившие партийную верхушку.
Обновлено в 09:07
Происшествия
Найдены следы пропавшей с миллионами рублей кассирши из Башкирии
Полиция обнаружила автомобиль кассирши из башкирского города Салават Луизы Хайруллиной, которая исчезла вместе с семьей после хищения более 20 миллионов рублей.
Обновлено в 16:26
Общество
Медведев повысил пособия на детей с 50 до 10 тысяч рублей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что пособия на детей с полутора до трех лет будут повышены с 50 до 10 тысяч рублей.
Обновлено в 08:59
Армия и оружие
На форуме «Армия-2019» представили проект «малого авианосца»
На форуме «Армия-2019» представлен проект легкого авианосца, который построен по схеме «полукатамарана».
Обновлено в 04:46
Экономика
Минфин посчитал стоимость социальных инициатив из послания Путина
В отличие от национальных проектов социальные инициативы президента — реальные меры, деньги на которые предусмотрят в федеральном бюджете, пояснила РБК руководитель направления фискальной политики Экономической экспертной группы Александра Суслина.
Обновлено в 17:00
Происшествия
Полковник Захарченко заявил о невозможности подстричься в СИЗО
Бывший полковник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, находящийся в СИЗО «Лефортово» пожаловался на невозможность подстричься и попасть на прием к стоматологу.
Обновлено в 21:45
Общество
Итоги восьмого ежегодного Форума «Актуальные вопросы информационной безопасности» (21 июня, 2019)
19 и 20 июня 2019 года во Владивостоке компания «Информационный центр» провела восьмой ежегодный Форум «Актуальные вопросы информационной безопасности».
Обновлено в 20:00
Общество
Эксперт ООН предупредил о риске «климатического апартеида»
Изменение климата представляет угрозу демократии и правам человека, заявил специальный докладчик ООН по чрезвычайной бедности и правам человека Филип Олстон.
Обновлено в 16:37
Общество
Минпромторг прокомментировал сообщения о расходах на командировки
Во вторник газета "Ведомости" со ссылкой на Transparency International Russia написала, что в 2016-2017 годах Минпромторг потратил на проживание своих сотрудников в зарубежных отелях во время командировок более 19 миллионов рублей, при этом глава ведомства Денис Мантуров часто ночевал в номерах, стоимость которых достигает нескольких сотен тысяч рублей за ночь.
Обновлено в 06:18
Кино
Вин Дизель поделился видео со съемок фильма «Форсаж 9»
Американский актер Вин Дизель в своем Instagram поделился видео со съемок фильма "Форсаж 9".
Обновлено в 21:10
Наука
Медики: Лекарства от депрессии и эпилепсии повышают риск маразма
По мнению британских специалистов, воздействие лекарств на основе антихолинергических средств могут приводить к повреждению нервных клеток пациентов, что впоследствии проявляется в форме развития деменции.
Обновлено в 13:00
Гаджеты
Lenovo привезла в Россию компактный защищенный ноутбук. Цена
Мощный и недорогой ноутбук Lenovo Компания Lenovo выпустила в России компактный и производительный ноутбук ThinkBook S 13, основанный на процессорах Intel Core восьмого поколения семейства Whyskey Lake.
Обновлено в 10:06
Происшествия
Мостостроитель не поедет в колонию
По версии следствия, с января 2012-го по сентябрь 2014 года тогдашний глава ТМК заключил заведомо невыгодные для предприятия договоры поручительства, похитив таким образом более 288 млн руб. Кроме этого, он заключил ряд договоров аренды и поручительства в целях извлечения выгоды для других лиц, что привело к ущербу компании в размере 130 млн руб. Виктор Гребнев обвинения в свой адрес не признал.
Обновлено в 18:06
Технологии
На ЕГЭ могут разрешить искать информацию в интернете
Участникам единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ) и (ОГЭ) планируется разрешить искать информацию в интернете в рамках испытания, пишет в среду газета "Известия".
Обновлено в 19:13
Политика
Суд в Киеве отменил присвоение двум проспектам имен Бандеры и Шухевича
Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского горсовета о присвоении двум проспектам имен Степана Бандеры и Романа Шухевича, пишет УНИАН со ссылкой на адвоката Дмитрия Биловчука.
Обновлено в 17:39
Политика
Шефа протокола Трампа отстранили от службы перед саммитом G20
Шефа протокола американского лидера Дональда Трампа Шона Лоулера отстранили от службы незадолго до саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28–29 июня.
Обновлено в 21:04
Армия и оружие
В ЛНР заявили об отходе украинских военных с позиций в Донбассе
Офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики Иван Филипоненко заявил, что украинские военнослужащие покинули свои позиции у линии соприкосновения с ЛНР.
Обновлено в 15:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина похвасталась успехами двухлетней дочки
Обновлено в 15:14
Общество
Аэропорты Дальнего Востока угрожают безопасности пассажиров
По данным ассоциации, региональные авиаузлы без федерального статуса, настолько отстают в плане оснащенности, что угрожают безопасности полетов.
Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича позирует в купальнике на шикарной яхте отца
Накануне благодаря дочери Романа Аркадьевича пользователи «Инстаграма» смогли побывать на борту шикарной яхты ее отца, состояние которого в 2019 году Forbes оценил в 12,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 03:40
Происшествия
В США 12-летний ребенок случайно застрелил брата-близнеца
Полиция задержала мать мальчиков 45-летняя жительница Соединенных Штатов Габриэла Китон задержана в связи с тем, что ее 12-летний сын случайно выстрелил в своего брата-близнеца, который впоследствии скончался от полученного ранения, пишет местное издание San Bernardino County Sun.
Обновлено в 21:42
Спорт
Брейк-данс официально включен в программу Олимпийских игр 2024 года
Международный олимпийский комитет (МОК) внес в соревновательную программу Олимпийских игр 2024 года в Париже брейк-данс, а также сохранил в программе Игр серфинг, скалолазание и скейтбординг.
Обновлено в 12:18
Футбол
Сборные Ганы и Бенина сыграли вничью в матче Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций сборная Ганы встречалась с национальной командой Бенина.
Обновлено в 17:52