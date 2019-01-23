Следователи заинтересовались голодными обмороками школьников КузбассаКоммерсантъ 10:00

Уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын в ходе своего доклада на сессии облсовета в среду сообщил о голодных обмороках у детей в школах региона.

с чего всё началось

С докладом о «социальной расслоенности» и проблемах с питанием в школах Кузбасса уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области Дмитрий Кислицын выступил 23 января на сессии регионального парламента.

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