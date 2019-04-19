Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея ХотинаREGNUM 05:37
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Совместно с сотрудниками ФСБ и МВД России проведены мероприятия, в результате которых Хотин задержан. В ближайшее время следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании ему меры пресечения.
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