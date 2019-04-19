Происшествия
Следователи задержали совладельца банка «Югра» Алексея ХотинаREGNUM 05:37
Следователи задержали мажоритарного акционера, совладельца банка «Югра» Алексея Хотина по подозрению в хищении 7,5 млрд рублей у финансового учреждения, сообщила 10 апреля официальный представитель СКР Светлана Петренко.
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Политика
На Сербию оказывают давление за отказ вводить санкции против России
Дачич отметил, что поэтому Белград никогда не вводил и не будет вводить санкции или ограничительные меры против РФ.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ
Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Гаджеты
Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности
В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Авто
Легендарному ВАЗ-2101 исполнилось 49 лет
Сегодня исполняется ровно 49 лет со дня выпуска первого серийного автомобиля ВАЗ-2101 «Жигули» с главного конвейера Волжского автозавода.
Обновлено в 00:20
Авто
Renault сертифицировал Arkana для России
Компания Renault сертифицировала новый кроссовер Arkana для российского рынка, получив на него одобрение типа транспортного средства (ОТТС).
Обновлено в 03:02
Происшествия
В Москве неизвестные напали на главу управления ФАС
Нападение на начальника управления контроля программ инфраструктурного и ресурсного обеспечения в сфере ГОЗ ФАС Илью Гришина было совершено утром 18 апреля, сообщили РБК в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:49
Путешествия
Около 100 российских туристов не смогли вылететь на Хайнань из Пулково
Российские туристы стали жертвами туроператоров, по вине которых они не смогли вылететь на Хайнань из аэропорта Пулково.
Обновлено вчера в 10:29
Происшествия
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт»
В Москве загорелся жилой комплекс «Зиларт». В сети появилось несколько видео пожара.
Обновлено в 05:38
Шоу-бизнес
«Рыжий» из «Иванушек» прокомментировал разрыв с женой
Поп-исполнитель Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал сообщения о том, что он якобы расстался с женой Мариной Банковой после 17 лет брака.
Обновлено в 05:18
Политика
Робот с голосом Порошенко дозвонился до Юлии Тимошенко
Обновлено вчера в 13:08
Шоу-бизнес
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России, вдова актера Евгения Евстигнеева Ирина Цывина скончалась в Москве.
Обновлено вчера в 06:55
Происшествия
В Петербурге итальянец попытался на машине перепрыгнуть разводной мост
Обновлено вчера в 22:30
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
В ведомстве полагают, что необходимо ввести категории любителей и профессионалов.
Обновлено в 03:27
Политика
Лукашенко потребовал прекратить поднимать языковой вопрос в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что языковой вопрос в стране закрыт, потеря русского языка означает "потерю разума".
Обновлено в 04:50
Политика
На Украине «героя Майдана» Мустафу Найема облили помоями
В ходе встречи с жителями Одессы блогера и депутата Рады Мустафу Найема облили помоями из ведра, сообщает «Русская весна».
Обновлено в 05:34
Хоккей
Овечкин сравнялся с Малкиным по количеству голов в плей-офф НХЛ
Благодаря шайбе, заброшенной в ворота «Каролина Харрикейнз», форвард «Вашингтона» Александр Овечкин догнал нападающего «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина в списке лучших снайперов в истории плей-офф НХЛ.
Обновлено в 02:59
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы
Настасья Самбурская объявила об уходе из театра ради карьеры певицы Интернет-пользователи разделились на два лагеря.
Обновлено в 04:34
Политика
Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено вчера в 05:27
Политика
Минздрав Украины призвал участников дебатов отказаться от алкоголя
В ведомстве призвали кандидатов в президенты не паниковать при возникновении долгих пауз в речи, но при этом порекомендовали им заранее отрепетировать свои выступления.
Обновлено в 05:45
Экономика
Силуанов: Решение о спецрежиме для самозанятых не принято
Власти могут расширить список регионов, где будет действовать специальный налоговый режим для самозанятых, либо распространить его на всю страну.
Обновлено в 05:33
Происшествия
В Севастополе рухнула парковка вместе с автомобилями
По предварительным данным, ЧП случилось из-за обрушения подпорной стены. Вместе с парковкой в обвал упали три машины.
Обновлено в 02:31
Политика
Telepolis: ЕСПЧ ведет себя странно в деле о крушении MH17
Издание Telepolis отмечает, что ЕСПЧ отложил рассмотрение иска родственников жертв крушения к Украине, которая не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий в Донбассе.
Обновлено в 04:04
Финансы
Денежная база в России за неделю выросла на 110 млрд руб
На 5 апреля денежная база в России равнялась 10 трлн 161,1 млрд рублей.
Обновлено в 04:23
Спорт
Авербух объявит о сотрудничестве с Медведевой
Олимпийский призер по фигурному катанию Илья Авербух поделился своим мнением о будущем фигуристки Евгении Медведевой.
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко впервые показала лицо маленького сына
Несколько месяцев назад звездные родители: певец Влад Топалов и ведущая Регина Тодоренко стали родителями маленького Михаила.
Обновлено вчера в 15:03
Футбол
Карпин: «Не удивлён, что „Оренбург“ так высоко в таблице»
Наставник "Ростова" Валерий Карпин высказался о предстоящей встрече с "Оренбургом" в чемпионате России.
Обновлено в 04:41
Футбол
ФК «Зенит» потребовал запретить «Ростову» регистрировать новых игроков
Руководство футбольного клуба «Зенит» обратилось в Российский футбольный союз (РФС) с требованием запретить ФК «Ростов» регистрировать новых футболистов, сообщает telegram-канал «Мутко против».
Обновлено в 05:42
Наука
Идеальный лазерный материал прошел проверку
Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено вчера в 05:45