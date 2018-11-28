Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения вертолета в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве.

По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело

Происшествия Происшествия Пострадавших под Владимиром обеспечили жильем после взрыва газа

Происшествия Происшествия Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными Позднее стало известно о поступлении угроз в адрес 10 ТЦ ("Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум"), из которых эвакуировали примерно 4 тыс. человек.

Происшествия Происшествия Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.

Происшествия Происшествия Участнику банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Происшествия Происшествия Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Происшествия Происшествия Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.

Происшествия Происшествия В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.

Происшествия Происшествия В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.

Происшествия Происшествия Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.

Происшествия Происшествия Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

Происшествия Происшествия Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело Владелица автомобиля, на крыше которого пел рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре, попросила полицию не возбуждать против артиста уголовное дело, сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.

Происшествия Происшествия Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому Мосгорсуд признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осуждённому на девять лет и десять месяцев.

Происшествия Происшествия Два человека погибли в аварии в Подмосковье

Происшествия Происшествия Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник частично признал вину Школьник, открывший стрельбу в ивантеевской школе в 2017 году, частично признал вину, сообщил «РИА Новости» его адвокат Виктор Запрудницкий.