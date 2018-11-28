Происшествия
По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело
По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное делоРоссийская газета11:53
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения вертолета в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве.
Российская газета11:53
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Происшествия
Пострадавших под Владимиром обеспечили жильем после взрыва газа
Обновлено в 11:56
Происшествия
Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными
Позднее стало известно о поступлении угроз в адрес 10 ТЦ ("Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум"), из которых эвакуировали примерно 4 тыс. человек.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов
Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.
Обновлено в 12:19
Происшествия
Участнику банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах
Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:10
Происшествия
Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге
Обновлено в 09:20
Происшествия
Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США
Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.
Обновлено в 11:56
Происшествия
В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек
Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:10
Происшествия
В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов
Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
Обновлено в 12:15
Происшествия
Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка
Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию
Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 11:46
Происшествия
Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело
Владелица автомобиля, на крыше которого пел рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре, попросила полицию не возбуждать против артиста уголовное дело, сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому
Мосгорсуд признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осуждённому на девять лет и десять месяцев.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Два человека погибли в аварии в Подмосковье
Обновлено в 11:37
Происшествия
Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник частично признал вину
Школьник, открывший стрельбу в ивантеевской школе в 2017 году, частично признал вину, сообщил «РИА Новости» его адвокат Виктор Запрудницкий.
Обновлено в 11:59
Происшествия
В центре Москвы мужчину ударили ножом, введен план «Перехват»
В центре столицы мужчину ранили ножом. Об этом сообщили АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:13