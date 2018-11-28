Происшествия

По факту падения вертолета в НАО возбуждено уголовное дело
Российская газета
11:53

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело по факту падения вертолета в Ненецком автономном округе. Об этом сообщили "РГ" в ведомстве.
Российская газета11:53

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Следствие рассматривает несколько причин жесткой посадки вертолета в Ненецком автономном округе

Эхо Москвы12:01

Следователи возбудили дело после жесткой посадки вертолета Ми-26 в НАО

РБК11:35

Пострадавших в крушении Ми-26 в НАО везут в поселок для отправки в больницу

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Состояние двух пострадавших при крушении вертолета в НАО оценили как тяжелое

Интерфакс10:24

Один человек погиб и пятеро пострадали во время жесткой посадки вертолета в НАО

Коммерсантъ09:15

После жёсткой посадки вертолёта Ми-26 в НАО возбудили уголовное дело

RT на русском11:13

Совершивший жесткую посадку в НАО вертолет Ми-26 был без груза

ТАСС11:35
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Происшествия

Пострадавших под Владимиром обеспечили жильем после взрыва газа

Обновлено в 11:56
Происшествия

Все сообщения о минировании московских ТЦ оказались ложными

Позднее стало известно о поступлении угроз в адрес 10 ТЦ ("Капитолий", "Европейский", "Город", "Мегаполис", "Цветной", "Горбушкин двор", "Звездочка", "Атриум"), из которых эвакуировали примерно 4 тыс. человек.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Предъявлено обвинение директору клиники, где лечился Марьянов

Директору и владелице подмосковного реабилитационного центра «Феникс», в котором проходил лечение умерший актер Дмитрий Марьянов, предъявлено обвинение.
Обновлено в 12:19
Происшествия

Участнику банды Басаева предъявили обвинения в терроризме и убийствах

Следствие предъявило обвинения в терроризме и убийствах боевику из группировки Шамиля Басаева, участвовавшему 23 года назад в теракте в городе Буденновск, сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Медведев призвал разобраться с пожаром на ледоколе в Петербурге

Обновлено в 09:20
Происшествия

Россиянина задержали в аэропорту Таиланда по запросу США

Полиция задержала гражданина России Антона Богданова по запросу США в международном аэропорту на острове Пхукет.
Обновлено в 11:56
Происшествия

В Якутии произошло обрушение на шахте, под завалами остается человек

Обрушение горной породы произошло на шахте "Денисовская" в Якутии, под завалами находится один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 12:10
Происшествия

В Белоруссии сообщили о казни фигуранта дела черных риелторов

Правозащитники в Белоруссии сообщили в среду, что в стране приведен в исполнение смертный приговор в отношении Игоря Гершанкова, который был приговорен к исключительной мере наказания по делу так называемых черных риелторов.
Обновлено в 12:15
Происшествия

Стало известно о тайных похоронах керченского стрелка

Известно, что после бойни в колледже мать Рослякова на месяц попала в больницу, а после выписки вернулась на работу, но больше не живет в прежней квартире, поскольку адрес стал известен недоброжелателям.
Обновлено в 12:18
Происшествия

Начальника саратовского главка МЧС задержали за коррупцию

Начальника Главного управления МЧС по Саратовской области Игоря Качева задержали за злоупотребление должностными полномочиями, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
Обновлено в 11:46
Происшествия

Владелица поврежденной рэпером Хаски машины попросила не заводить дело

Владелица автомобиля, на крыше которого пел рэпер Хаски (Дмитрий Кузнецов) в Краснодаре, попросила полицию не возбуждать против артиста уголовное дело, сообщил РБК адвокат музыканта Алексей Аванесян.
Обновлено в 12:02
Происшествия

Мосгорсуд утвердил приговор Шакро Молодому

Мосгорсуд признал законным приговор криминальному авторитету Захарию Калашову (Шакро Молодому), осуждённому на девять лет и десять месяцев.
Обновлено в 10:58
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Два человека погибли в аварии в Подмосковье

Обновлено в 11:37
Происшествия

Устроивший стрельбу в Ивантеевке школьник частично признал вину

Школьник, открывший стрельбу в ивантеевской школе в 2017 году, частично признал вину, сообщил «РИА Новости» его адвокат Виктор Запрудницкий.
Обновлено в 11:59
Происшествия

В центре Москвы мужчину ударили ножом, введен план «Перехват»

В центре столицы мужчину ранили ножом. Об этом сообщили АГН «Москва» со ссылкой на информацию ГУ МВД по региону.
Обновлено в 12:13
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