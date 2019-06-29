Происшествия
В Коврове завели уголовное дело после взрыва газа в жилом домеРИА Новости 06:55
Возбуждено уголовное дело после взрыва газа в доме в городе Ковров, в результате которого погиб 1 человек, пострадали 11, сообщили в СУСК по региону.
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с чего всё началось
В жилом доме в Коврове Владимирской области произошел взрыв газа с последующим возгоранием: один человек погиб, трое пострадали, сообщается на сайте областного СУСК РФ.Аргументы и Факты02:53
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