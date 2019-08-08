Происшествия
В офис ФБК Навального пришли с обыскомРБК 05:17
Утром 8 августа следователи пришли с обысками к сотрудникам ФБК Александру Помазуеву, Вячеславу Гимади и Евгению Замятину. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, следственные действия связаны с возбужденным в отношении ФБК делом об отмывании денег.
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