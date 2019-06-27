Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»Российская газета 07:52

Гости потревожили бизнесменов и в Москве, и в других городах. По информации «Фонтанки», утром 27 июня в большинстве салонов автодилера «Рольф» начались обыски. Мероприятия идут по всем регионам России, где работает компания.

с чего всё началось

Сотрудники ФСБ и СК РФ проводят обыски в салонах одного из крупнейших российских автодилеров "Рольф". Об этом передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Обыски проходят в автосалонах Москвы и Санкт-Петербурга, а также в центральном офисе "Рольфа" на Алтуфьевском шоссе.

Следователи пришли с обысками в салоны автодилера «Рольф»

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