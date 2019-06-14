Политика
Следователи представят новые данные в рамках дела о катастрофе MH17Financial One 08:24
Семьи погибших и СМИ будут проинформированы о ходе расследования 19 июня, сообщили прокуроры. Самолет был сбит 17 июля 2014 года ракетой, которая, согласно докладу Совбеза Нидерландов, была произведена в России, над контролируемой пророссийскими сепаратистами территорией.
Читать в источнике
Оценить18
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 22:02, Вашингтон
Авто
Haval объявила спецпредложение на покупку нового Haval F7
Обновлено в 01:35
Космос
На МКС сломался прибор для поиска антиматерии
Ремонт системы охлаждения прибора для поиска антиматерии AMS-02, находящегося снаружи Международной космической станции (МКС), потребует в конце 2019 года пяти выходов в открытый космос из американского сегмента станции, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:11
Происшествия
В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади
Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено в 15:30
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Трамп обвинил Иран в атаке на танкеры в Оманском заливе
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран стоит за атакой на нефтяные танкеры в Оманском заливе.
Обновлено в 08:28
Политика
Суд назначил слушания об экстрадиции Ассанжа на февраль 2020 года
Слушания по запросу США об экстрадиции основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут после 24 февраля 2020 года.
Обновлено в 06:46
Политика
Порошенко рассказал о древнем украинском трезубце в Севастополе
Украинский трезубец был в Севастополе за тысячу лет до российского флага, написал экс-президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
Обновлено в 17:20
Энергетика
«Нафтогаз» снизил цены на газ для украинцев
Цена на газ для населения на Украине с 1 ноября 2018 года повысилась на 23,5 процента и составила около 300 долларов за тысячу кубометров, что приведет к росту цен на коммунальные услуги.
Обновлено в 20:14
Политика
Новое правительство Молдавии ушло в отставку
«ДПМ решила уйти из власти через отставку правительства», — заявил заместитель председателя ДПМ Владимир Чеботарь.
Обновлено в 12:47
Авто
СП «Мазда Соллерс» начали отправлять моторы в Японию
Обновлено в 13:18
Происшествия
Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери
Органами следствия в Ленинградской области задержан младший, 15-летний, сын бывшего хоккеиста СКА и сборной России, а ныне тренера молодежной команды «СКА-1946» Максима Соколова.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Жители села под Пензой вышли на сход после массовой драки с цыганами
Жители села Чемодановка в Пензенской области вышли на сход и перекрыли федеральную трассу М-5 «Урал».
Обновлено в 13:57
Энергетика
В «Укртрансгазе» сообщили о чрезвычайной ситуации на Украине
Оператор ГТС сообщил, что компания не может вовремя рассчитаться по контрактам на закупку газа для собственных нужд.
Обновлено в 14:00
Общество
Администрация Сургута подписала соглашение об информационном сотрудничестве с ООО «ДубльГИС-Сургут»
Администрация Сургута подписала договор с ООО «ДубльГИС-Сургут» о сотрудничестве в информационно-справочной системе «ДубльГИС».
Обновлено в 11:29
Политика
Крым отказался от грязной украинской воды
Украина обеспечивала Крым пресной водой на 85%, ее использовали для полива 140 тыс. га сельхозугодий.
Обновлено в 07:40
Политика
Порошенко признали виновным в нарушении конституции
Конституционный суд Украины признал бывшего президента Петра Порошенко виновным в нарушении основного закона страны.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
Су-34 мощнейшей бомбой похоронил десятки боевиков
Истребитель-бомбардировщик Су-34 уничтожил мощной корректируемой авиабомбой КАБ-1500ЛГ целую группу боевиков в Сирии.
Обновлено в 04:13
Энергетика
«Нафтогаз» отреагировал на предложение «Газпрома» о мировом соглашении
Витренко написал на своей странице в Facebook, что российский министр, скорее всего, имел в виду заключение мирового соглашения, при котором решения предыдущих арбитражей по контрактам на поставку и транзит газа не будут применяться.
Обновлено в 02:55
Кино
Джон Сноу извинился за финал «Игры престолов»
Один из главных героев культового сериала "Игра престолов" Джон Сноу извинился за финал киносаги.
Обновлено в 10:33
Авто
Ford завершил производство легковых автомобилей в России
Производство автомобилей Ford завершилось, однако предприятия в Ленобласти и Набережных Челнах окончательно закроются в конце июня.
Обновлено в 10:33
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Обновлено в 12:10
Политика
Госдеп счел неуместным визит россиянина-замгенсека ООН в Синьцзян
«Заместитель главы Госдепа заявил, что такой визит крайне неуместен в свете беспрецедентной репрессивной кампании, проводимой в Синьцзяне против уйгуров, этнических казахов, киргизов и других мусульман», — сообщила Ортагус.
Обновлено в 21:28
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Кухня» Ольга Кузьмина разводится с мужем
Звезда сериала «Кухня» поблагодарила супруга за поддержку, но отметила, что им обоим нужно двигаться дальше самостоятельно.
Обновлено вчера в 18:40
Гаджеты
Xiaomi представила убийцу комаров
Обновлено в 10:49
Наука
В Китае нашли свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Культура
Роскомнадзор рассмотрит просьбу о блокировке сериала «Чернобыль»
Роскомнадзор получил обращение о блокировке сериала «Чернобыль», с которым в ведомство обращалась партия «Коммунисты России».
Обновлено в 13:09
Интернет
В Москве произошел сбой в работе сервисов геолокации
В январе 2018 года пользователи уже жаловались на сбои в работе GPS.
Обновлено в 10:48
Происшествия
Российского сноубордиста застрелили в США
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Авто
5 лучших авто для семьи с детьми 2019
К выбору автомобиля для семьи, в которой есть дети, следует подходить с большей ответственностью и учитывать несколько немаловажных моментов.
Обновлено в 10:40