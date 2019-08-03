Происшествия

Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублейПолит.ру вчера в 08:35

Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, сообщается на сайте ведомства. Дело открыто по ч. 4 ст. 174 УК России о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
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с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщал
портал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.
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СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

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Российский политик
Российский политик, юрист и общественный деятель, получивший известность своими расследованиями о коррупции в России. Позиционирует себя в качестве главного оппонента руководству России во главе с Владимиром Путиным. Создатель «Фонда борьбы с коррупцией», объединяющего дочерние проекты, направленные, как декларируется их создателями, против коррупции и государственной пропаганды: «РосПил», «РосЯма», «РосВыборы», «Добрая машина правды», «РосЖКХ».
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