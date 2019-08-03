Происшествия
Возбуждено дело об отмывании ФБК Навального 1 млрд рублейПолит.ру вчера в 08:35
Следственный комитет возбудил уголовное дело против Фонда борьбы с коррупцией политика Алексея Навального, сообщается на сайте ведомства. Дело открыто по ч. 4 ст. 174 УК России о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем.
Читать в источнике
Оценить1073
с чего всё началось
Накануне о доследственной проверке МВД сообщалпортал "Проект", из материала которого следует, что проверялись счета главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, экс-директора ФБК Романа Рубанова, бухгалтера фонда Анны Чехович, главы юридического отдела ФБК Вячеслава Гимади, главы социологической службы Анны Бирюковой, юристов Александра Помазуева и Евгения Замятина.Интерфаксвчера в 08:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 05:15, Ашберн
Происшествия
В Москве на акции оппозиции задержаны около 600 человек
Обновлено вчера в 11:02
Спорт
Кихира показала произвольную программу с местом под четверной
Напомним, ранее свои короткие программы для нового сезона в полном варианте показали чемпионы мира Нейтан Чен и Алина Загитова.
Обновлено в 04:48
Общество
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
В результате стрельбы в Огайо погибли девять человек
В американском городе Дейтон (штат Огайо) девять человек погибли в результате стрельбы, сообщила местная полиция.
Обновлено в 04:26
Армия и оружие
Шойгу объяснил, почему страны НАТО не участвуют в АрМИ
Министр обороны России Сергей Шойгу прокомментировал отсутствие стран НАТО среди участников Армейских международных играх-2019.
Обновлено вчера в 20:45
Общество
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от тропических клопов
Роспотребнадзор предупредил россиян о появлении на территории ряда городов тропических постельных клопов и рассказал, как с ними бороться.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие
За три дня авиация Минобороны потушила в Сибири 116 лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:28
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено вчера в 09:28
Кино
Умер американский режиссёр Пеннебейкер
Американский режиссёр-документалист Донн Алан Пеннебейкер умер в возрасте 94 лет.
Обновлено в 00:57
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
Свыше 200 туристов из России более суток не могут вылететь из Болгарии
Свыше 200 российских туристов вторые сутки не могут вылететь из Болгарии из-за проблем с самолётами у авиакомпании Bulgaria Air, заявил генеральный консул России в Варне Владимир Климанов.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Обнаженная Анджелина Джоли снялась в рекламном ролике
Американская певица и сценарист Анджелина Джоли приняла участие в съемках рекламы духов марки Eau de Parfum Intense фирмы Guerlain.
Обновлено в 00:26
Футбол
Фанаты «Зенита» подрались с ОМОНом на матче против «Краснодара»
Столкновение ОМОНа с болельщиками произошло во время матча четвертого тура чемпионата России между «Зенитом» и «Краснодаром» в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 19:15
Общество
Виталий Мутко «строит» Приангарье – события недели
«Быстрее в руки возьмите себя» Вице-премьер российского правительства приехал в Приангарье проверить, как проходит восстановление области после двух волн паводка.
Обновлено в 03:48
Теннис
Кирьос встал на одно колено перед Циципасом, которого потом обыграл
По ходу матча у греческого теннисиста порвался шнурок. Кирьос забрал запасную обувь у отца Циципаса и переда ее греку.
Обновлено в 05:03
Футбол
С Шюррле в меньшинстве: «Спартак» и «Динамо» сыграли вничью
Обновлено вчера в 14:45
Шоу-бизнес
Стефания Маликова оправдалась за нездоровую худобу на фото в бикини
Со слов Маликовой выяснилось, что она на самом деле не является такой уж худой, какой кажется на фотографии, а все дело в позе и ракурсе снимков.
Обновлено в 02:11
Армия и оружие
Морская авиация Украины провела учения над Черным морем
Морская авиация вооруженных сил Украины провела летно-тактические учения над акваторией Черного моря.
Обновлено в 03:46
Общество
Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным
Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.
Обновлено в 03:57
Экономика
Закон о страховании жилья от ЧС в России вступил в силу
4 августа вступил в силу закон о страховании жилья граждан от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 02:34
Авто
Элитные авто красавицы-актрисы Натальи Рудовой
Обновлено в 04:43
Политика
Путин повысил предельный возраст службы в МВД РФ
Президент России Владимир Путин повысил предельный возраст службы сотрудников министерства внутренних дел.
Обновлено вчера в 05:57
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено вчера в 08:02
Общество
В России уменьшилась площадь лесных пожаров на 171 га
Обновлено в 03:59
Футбол
«Боруссия» обыграла «Баварию» в матче за Суперкубок Германии
Обновлено вчера в 16:35
Происшествия
Сыновья винтили. 3 августа москвичам запретили находиться в центре столицы
Выйти в центр Москвы 3 августа и не оказаться в автозаке было почти невозможно даже для человека, который совсем ничего не знает о последних акциях протеста в столице.
Обновлено вчера в 19:48
Политика
Зеленский показал заявления об отставке всей своей команды
Владимир Зеленский объяснил, что заявления в природе существуют. Более того, такие документы написаны всеми членами его команды.
Обновлено 02 августа в 08:21
Армия и оружие
На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора»
На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.
Обновлено в 04:07