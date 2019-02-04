Происшествия
В обломках самолета футболиста Салы в Ла-Манше найдено телоРоссийская газета 08:30
В Ла-Манше продолжают изучать место крушения воздушного судна, на котором находился футболист "Кардиффа" Эмилиано Сала. Как сообщает Sky Sports, внутри самолета находится по меньшей мере одно тело. Обнаружить его позволила подводная съемка.
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с чего всё началось
Мирнс рассказал британскому телеканалу SkyNews, что об обнаружении сообщили семьям футболиста и пилота самолета: «Это лучшее, что мы могли бы сделать для их семей».Новая газета00:52
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