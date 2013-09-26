По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает агентство городских новостей «Москва». Напомним, что самолет Boeing 737, выполнявший рейс Москва — Ереван, прекратил взлет в аэропорту Шереметьево из-за сигнала задымления в кабине пилотов.

Следователи начали проверку по факту задымления самолета в Шереметьеве

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