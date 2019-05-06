Трагедия в Шереметьеве
На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»РИА Новости 03:46
На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Сейчас с ними работают следователи. Потом их передадут для расшифровки в специализированную организацию.
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Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.
— Евгений Дитрих, российский политикТелеканал 360° 05:35
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