На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»РИА Новости 03:46

Мы сегодня обсудили ход расследования. Сегодня к вечеру будут известны составы подкомиссий, которые работают в составе инженерно-технической комиссии.

На месте сгоревшего самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево нашли два "черных ящика", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. Сейчас с ними работают следователи. Потом их передадут для расшифровки в специализированную организацию.

На месте пожара SSJ-100 в Шереметьево обнаружили «черные ящики»

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