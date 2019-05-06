Происшествия

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолетаРБК 04:06

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). «На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении.
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СКР изъял аудиозаписи переговоров пилотов Sukhoi Superjet-100 с диспетчерами

Говорит Москва03:56

СК изъял записи переговоров диспетчеров и пилотов сгоревшего при посадке в «Шереметьево» лайнера

РЕН ТВ03:58

Следователи изъяли черные ящики сгоревшего в Шереметьево самолета

DP.RU03:56

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета

РБК04:06
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Происшествия

Пассажиры сняли на видео начало пожара на борту Sukhoi Superjet 100

Обновлено в 01:37
Происшествия

Источник назвал приоритетную версию авиакатастрофы в Шереметьево

"В соответствии с основной версией на высоте около двух километров экипаж подал сигнал бедствия из-за попадания молнии и отказа радиосвязи и другой электроники", - сказал источник.
Обновлено в 03:01
Происшествия

СК сообщил о 13 погибших при катастрофе в Шереметьево

Обновлено вчера в 14:40
Происшествия

Бастрыкин поручил начать экспертные исследования после авиакатастрофы в «Шереметьеве»

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин в ходе оперативного совещания в аэропорту «Шереметьево» распорядился незамедлительно начать все необходимые экспертные исследования по факту аварийной посадки и возгорания пассажирского самолета, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:18
Происшествия

Мурманчане скорбят по погибшим в авиакатастрофе в Шереметьево

Трагедия, унёсшая жизни 41 человека, серьёзно отразилась на мурманчанах, которые в течение всего вечера 5 мая следили за обновлёнными данными о количестве погибших и пострадавших.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Лидер Боливии выразил соболезнования в связи с ЧП с SSJ-100

Президент Боливии Эво Моралес выразил соболезнования в связи с ЧП с самолётом SSJ-100 в московском аэропорту Шереметьево, в результате которого погиб 41 человек.
Обновлено вчера в 22:20
Происшествия

В Шереметьево аварийно сел и загорелся Superjet «Аэрофлота». Погиб 41 человек. Главное

Обновлено вчера в 13:13
Шоу-бизнес

Врачи готовят Меган Маркл к искусственным родам

Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

Взрыв произошел на химзаводе в Пермском крае

На химзаводе «Азот» в городе Березники в Пермском крае произошел взрыв.
Обновлено в 02:54
Происшествия

Бортпроводник погиб, спасая пассажиров горящего в Шереметьево SSJ-100

Бортпроводник Максим Моисеев погиб, спасая пассажиров горящего в аэропорту Шереметьево самолета.
Обновлено в 03:01
Происшествия

В НИИ Склифосовского поступили трое пострадавших при ЧП в Шереметьеве

В НИИ имени Склифосовского доставлены ещё трое пострадавших в катастрофе с самолётом в аэропорту Шереметьево, их состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено в 02:52
Происшествия

Мурманский знаток спасся при возгорании самолета из Москвы

Напомним, рейс «Аэрофлота» SU1492 (Sukhoi Superjet 100) Москва - Мурманск загорелся в воздухе и аварийно сел в Шереметьево сегодня в 18:30.
Обновлено вчера в 14:25
Происшествия

Пассажиры Superjet 100 мешали эвакуации при пожаре, забирая багаж

В новостях ряда СМИ сообщается информация, что во время пожара в самолете Superjet 100, совершившего аварийную посадку сегодня в Шереметьево, пассажиры забирали ручную кладь, игнорируя инструкции бортпроводников и тем самым затруднялась эвакуация.
Обновлено вчера в 16:12
Происшествия

На борту сгоревшего SSJ-100 в Шереметьево находился мэр Североморска

Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Экс-глава забайкальского минздрава получил 12 лет колонии за взятки

Установлено, что в 2014-2015 годах Лазуткин получал взятки в особо крупном размере от глав коммерческих фирм.
Обновлено в 03:54
Футбол

Месси подобрал для «Барселоны» трех игроков на замену

По сообщению Don Balon, Месси хотел бы, чтобы в ближайшее трансферное окно клуб приобрел голкипера, центрального защитника и форварда.
Обновлено в 02:36
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено в 03:00
Происшествия

Пилот «Аэрофлота» рассказал свою версию катастрофы в Шереметьево

Обновлено в 00:11
Происшествия

В 75-летнего петербуржца выстрелили из травмата

Пожилой петербуржец был доставлен в больницу с пулевыми ранениями брюшной полости. Обидчиком оказался 36-летний мужчина.
Обновлено в 03:39
Армия и оружие

Палестина и Израиль договорились о прекращении огня

Палестина и Израиль достигли соглашения о прекращении огня, передают телеканалы сектора Газа.
Обновлено вчера в 22:38
Музыка

Финалиста «Голос. Дети» пригласили в британское шоу

Обновлено в 02:19
Происшествия

Задержан последний из девяти арестантов, сбежавших из изолятора в Туве

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудников полиции МВД по Республике Тыва задержан последний из девяти арестантов, сбежавших 14 апреля из изолятора временного содержания Межмуниципального отдела МВД России "Барун-Хемчикский".
Обновлено в 00:57
Хоккей

Сборная России обыграла Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

"Красная машина" одержала убедительную победу над соперником со счетом 4:1. Российские хоккеисты открыли счет в матче после гола нападающего ЦСКА Кирилла Капризова, отличившегося на 12 минуте.
Обновлено вчера в 14:42
Происшествия

Прокурор в понедельник запросит наказание для Кокорина и Мамаева

Обновлено вчера в 17:11
Происшествия

В Берлине вандалы осквернили памятник «Скорбящая мать»

Монумент "Скорбящая мать" в Трептов-парке Берлина, посвященный памяти погибших в Великой Отечественной войне советских солдат и мирных граждан, был осквернен неизвестными вандалами.
Обновлено вчера в 14:57
Экономика

Иностранным турбинам снижают обороты

Минпромторг и попавшие под санкции США «Силовые машины» Алексея Мордашова продолжают настаивать на создании рынка сбыта газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в рамках программы модернизации старых ТЭС только под российских машиностроителей.
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Boeing с пассажирами выкатился за пределы ВПП при посадке в Норильске

Обновлено в 03:58
Общество

В Рио-де-Жанейро во второй раз прошла акция «Бессмертный полк»

Организованное Ассоциацией ветеранов бразильского экспедиционного корпуса совместно с Ассоциацией русской культуры Рио-де-Жанейро шествие прошло здесь уже во второй раз.
Обновлено вчера в 13:13
Происшествия

В Железноводске при пожаре в жилом доме пострадали 13 человек

При пожаре пострадали 13 человек. Госпитализировали десятерых, в том числе пятерых детей.
Обновлено в 02:04
Шоу-бизнес

Солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сообщил, что его близкая подруга, солистка группы «Фристайл» Нина Кирсо вышла из комы и открыла глаза.
Обновлено вчера в 23:33
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