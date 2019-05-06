Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолетаРБК 04:06

Следователи изъяли «черные ящики» сгоревшего в Шереметьево самолета Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР). «На данный момент изъяты для дальнейшего изучения речевой и параметрические бортовые самописцы», — говорится в сообщении.

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